Spalio 10-oji – Savivaldos diena. Savivaldos diena – profesinė savivaldybės darbuotojų diena

Nuotr. Iš kairės: Administracijos direktorė J. Goličenko, meras G. Ratkevičius ir R. Šarknickas
Julija Kirkilienė,
Robertas Šarknickas
Profesinę šventę pasaulyje turi kone kiekvienos profesijos žmonės. Savivaldybėse dirbantys žmonės – ne išimtis. Nors Savivaldos diena Lietuvoje švenčiama tik nuo 2007 metų, bet savivaldybės Lietuvoje kuriamos buvo nuo 1918 metų. Istorikai sako, kad net pirmykštės bendruomeninės santvarkos metu gimininė ir teritorinė bendruomenė buvo savivaldi, nes pati tvarkė visus savo gyvenimo klausimus. Tai galima laikyti savivaldaus tvarkymosi užuomazga. Kaip matome, visais laikais žmonės rinkdavo savo autoritetus, darančius tvarką gyvenamojoje aplinkoje. Elektrėnų savivaldybės gyventojai į septintos kadencijos valdžią išsirinko tarybos narius, o meru tiesioginiu balsavimu išrinko Vievyje gimusį ir užaugusį, teisinį išsilavinimą turintį Gediminą Ratkevičių. Naujasis meras savivaldybėje dirba nuo jos įkūrimo pradžios 2000 m. juristu, Teisės ir personalo administracijos skyriaus vedėju, administracijos direktoriumi, dabar meru. Meras savo pirmąja padėjėja – administracijos direktore – pasirinko buvusią ilgametę Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėją, elektrėnietę nuo gimimo, Jekateriną Goličenko.
Administracijos direktorius vadovauja administracijai, kuri organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės turto valdymą, biudžeto pajamų ir išlaidų buhalterinės apskaitos tvarkymą, savivaldybės tarybos sprendimų rengimą, įgyvendinimą ir kt.
Savivaldos dienos proga su meru ir administracijos direktore kalbėjomės apie tai, kaip jiems sekasi, kadencijai persiritus į antrą pusę, vykdyti pažadus gyventojams. Vadovus kalbino redakcijos žurnalistas Robertas Šarknickas.
R. Š. Savivaldybėje esu naujokas, mėgstu pasikalbėti su žmonėmis. Žmonės džiaugiasi gražiai įrengta marių pakrante, bet nerimauja, kad Draugystės g. suformuoti sklypai, besiribojantys su paplūdimiu, galbūt yra parduoti ar planuojama juos parduoti. Kaip ten yra iš tikrųjų?
G.R. Elektrėnai įkurti dėkingoje geografinėje vietoje, kuri elektrėniškiams yra tikra Dievo dovana. Taip, sklypai yra suformuoti, bet jie yra valstybės – Nacionalinės žemės tarnybos. Ji be savivaldybės žinios sklypų parduoti negali, o savivaldybė pardavimui tikrai nepritars. Savivaldybė tuose sklypuose įrenginėja vis naujus mažosios architektūros objektus ir džiaugiasi, kad į Elektrėnus vis daugiau atvyksta tiek poilsiautojų, tiek turistų.
J.G. Šios kadencijos savivaldybės vadovų nuomonė tvirta: parkas, kuris ribojasi su paplūdimiu, kur restauruotas pėsčiųjų takas ir šalia kurio dabar gražiai restauruoti Draugystės g. pastatai, privalo likti viešosios paskirties žaliąja zona.
R.Š. Dažnai važinėju į Vilnių, kartais viešuoju transportu. Pasikalbu su žmonėmis. Jie sako, kad Elektrėnai – 25 metai savivaldybės centras, bet žmonėms, važinėjantiems autobusais, net vėjo neužpučiamos stotelės nėra. Kokie planai dėl autobusų stotelės?
G.R. 2016 m. buvusi Kelių direkcija, dabar VIA Lietuva buvo įsipareigojusi per autostradą pastatyti pėsčiųjų tiltą. Savivaldybė buvo įsipareigojusi į kitą autostrados pusę nutiesti komunikacijas ir abiejose autostrados pusėse pastatyti autobusų stotis. Savivaldybė savo įsipareigojimus įvykdė, deja, stotis prie degalinės Orlen Lietuva stovi tuščia. VIA Lietuva savo planų neįvykdė ir į artimiausius planus perėjimo į kitą autostrados pusę nėra įtraukusi. Mes šiais metais esame suplanavę autobusų laukimo stotelę toje vietoje, iš kurios išvyksta tarpmiestiniai autobusai, ir planuojame kitais metais ją pastatyti.
J.G. Stotį planuojame pastatyti atitiksiančią minimalistinius keleivių poreikius ir gražiai įsikomponuojančią į miesto infrastruktūrą.
R.Š. Jau kelerius metus viešojoje erdvėje kalbama apie neva neskaidriai parduotus sklypus Geibonių g. kartu su valstybiniu mišku. Naujasis sklypų savininkas sumokėjęs tik už vieną sklypą. Kokia dabartinė padėtis dėl minimų sklypų?
G.R. Elektrėnų marios šiuo metu yra Elektrėnų perlas, todėl marių pakrantėmis tiek daug susidomėjusių žmonių. Parduotuosius sklypus valdė ir juos pardavė Nacionalinė žemės tarnyba. Savivaldybė teismuose dalyvauja tik kaip suinteresuotas trečias asmuo. Už pirktą ir iškirstą valstybės mišką savininkas privalės atsiskaityti pagal teismo sprendimą.
J. G. Mano žiniomis, pirkėjas sklypus pirko išsimokėtinai. NŽT į savivaldybės biudžetą perveda 50 proc. gautų pinigų už parduotus sklypus, bet mes nežinome, už kuriuos sklypus moka.
R.Š. Elektrėnus pamėgo poilsiautojai, o ar mėgsta Elektrėnus verslininkai? Ar savivaldybė turi kokią smulkiųjų verslininkų rėmimo programą?
G.R. Turime Smulkiojo verslo ir kaimo plėtros programą. Šiais metais rėmimui numatyta 80 tūkst. eurų. Verslininkai paramą gauti gali kas trejus metus. Vienos paraiškos rėmimas yra iki 1,5 tūkst. eurų. Remiame įrangos įsigijimą, kvalifikacijos kėlimą ir pan.
J.G. Sunkiai besiverčiančiam verslui, tarybai pritarus, galima sumažinti, atleisti ar atidėti turto, žemės, nuomos mokesčius. Dėl mokesčių sumažinimo taryboje būna įvairių diskusijų, bet verslininkai visada būna išklausyti ir į prašymus atsižvelgiama.
G.R. Patrauklios vietos prekybai, iš kurių naudos turi ir savivaldybė, ir verslininkai, taip pat yra parama.
R.Š. Žinau, kad gyventojai labai laukia baseino atidarymo. Kada tai gali įvykti?
G.R. Baseino remontas vyksta neblogai. Teoriškai projektas užbaigtas pagal planą turėtų būti 2026 metų birželį. Bet dedame daug pastangų, kad tai įvyktų anksčiau.
J.G. Baseino renovacijos projektą padalinome į du etapus. Pirmasis etapas – vonios renovacija – jau užbaigtas, šiuo metu vyksta projekto pridavimo darbai. Labai norime, kad baseinas lankytojams atidarytas būtų lapkričio mėn. Antrasis etapas – sporto salių ir pirčių atnaujinimas. Darbai vyksta intensyviai jau dabar ir jų pridavimas persikels į kitus metus.
R.Š. Bet žmonės sako matantys, kad baseine kažkas vakarais pliuškenasi?
J. G. Vyksta baseino išbandymai. Kaip priimti darbus, neišbandžius kokybės.
R.Š. Kokius dar galėtumėte pažymėti rinkėjams įvykdytus pažadus?
G.R. Kelio nuo Abromiškių iki Lapiakalnio remontą. Darbai jau pradėti. Projekto metu bus išasfaltuotas žvyrkelis, prie kurio gausiai statosi namus naujakuriai ir bus nutiestas dviračių takas, sujungiantis du miestus – Elektrėnus ir Vievį.
R. Š. Gal dar turite kuo pasigirti?
G.R. Savivaldybės skaudulys – Viniaus apskrities sąvartynas, į aplinką skleidžiantis nepageidaujamus kvapus. Savivaldybė džiaugiasi, kad Seimas patvirtino inicijuotas įstatymo pataisas, kad 30 proc. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro (VAATC) mokamo taršos mokesčio pervesta būtų į savivaldybės biudžetą.
R.Š. Praėjusioje kadencijoje, šalyje pažymėtoje čekiukų skandalais, Jūs abu ėjote atsakingas pareigas, kontroliuojančias išmokas tarybos nariams. Meras tada ėjo administracijos direktoriaus, o dabartinė administracijos direktorė – Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjos pareigas. Viešojoje erdvėje apie Elektrėnų čekiukus dar nesigirdi. Ar tai todėl, kad kontroliuojančios įstaigos gerai kontroliavo, ar kad tarybos nariai sąžiningai čekiukus teikė?
J. G. Stengėmės išmokas kontroliuoti pagal to laikotarpio reglamentus, kurie ne visada aiškūs buvo. Savivaldybės kontrolierius, šalyje kilus skandalams, tikrino išmokėjimus, kai kur rado smulkių pažeidimų, kurie buvo ištaisyti.
R.Š. Žmonės domisi, kuo baigėsi Vievio seniūnijos korupcijos skandalas, dėl kurio iš pareigų buvo atleistas seniūnas.
G.R. Procesas vis dar teismuose, nežinome, kada bus užbaigtas.
J.G. Norime tik patikslinti, kad seniūnas atleistas ne dėl korupcijos, o jam skirta nuobauda už aplaidų tarnybinių funkcijų vykdymą (netinkama pavaldžių asmenų darbo kontrolė), korupcijos apraiškų jokių nebuvo.
R.Š. Vadovauti visai savivaldybei, kurioje veikia 8 seniūnijos su visomis problemomis, su skirtingus požiūrius turinčiais gyventojais, nėra lengvas darbas. Papasakokite žmonėms, kaip Jūs atsipalaiduojate?
G.R. Eidamas į rinkimus ne lengvo darbo ieškojau. Atsipalaiduoti ir pasitikėti savimi padeda sportas – lankau Elektrėnuose įkurtą sporto klubą, esu savotiškas klubo rėmėjas. Atsipalaiduoti padeda ir daina – dainuoju Vievio kultūros centro chore „Con moto“. Džiaugsmo teikia dalyvavimas gausiai savivaldybėje organizuojamuose renginiuose, bendravimas su gyventojais.
J.G. Man ramybės daugiausiai suteikia gamta ir, žinoma, artimi žmonės, draugai.
R.Š. Dėkojame už skirtą laiką ir naudingas žinias savivaldybės gyventojams. Daug temų liko neaptartų, bet tos, kurios buvo aptartos, buvo svarbios skaitytojams. Svarbiausia žinia, išsakyta pokalbyje, yra ta, kad valdžia supranta, dėl ko turi stengtis dirbti gerai.