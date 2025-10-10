Angelų sargų šventė Elektrėnuose: malda, apdovanojimai ir mielas mažųjų siurprizas

Šventė bažnyčioje užbaigta bendra nuotrauka – akimirka, kuri taps gražiu prisiminimu ir papildys Policijos komisariato istorijos archyvą
Virginija Jacinavičiūtė
Spalio 2 d. Elektrėnų policijos komisariato bendruomenė rinkosi Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje paminėti savo profesinės šventės, kuri kasmet išlaiko savo formatą, tačiau kaskart yra vis kitokia. Šių metų šventė išskirtinė, nes komisariatui pradėjo vadovauti naujas viršininkas – Saulius Kazlauskas, gražus šventės momentas buvo netikėtas ir jaukus darželinukų sveikinimas.
Tradiciškai Policijos pareigūnų šventė pradedama malda už gyvus ir amžinybėn išėjusius pareigūnus. Kasmet šv. Mišios aukojamos vis kitoje bažnyčioje. Šiemet su pareigūnais meldėsi Elektrėnų vikaras Tautvydas Dikčius ir Vievio vikaras Povilas Slaminis. Po pamaldų vikaras T. Dikčius naujajam komisarui įteikė Dievo Motinos su Kūdikiu ikoną.
Pareigūnų profesinė šventė glaudžiai susijusi su Bažnyčia ne tik todėl, kad malda padeda nelengvame tarnybos kelyje, bet ir todėl, jog ji siejama su Šv. Angelų sargų diena, kurią katalikų Bažnyčia mini tą pačią dieną – spalio 2-ąją. Būtent dėl šios simbolikos policininkai vadinami angelais sargais, kasdien saugančiais visuomenės ramybę ir teisingumą.
Elektrėnų meno mokyklos dainavimo mokytoja Virginija Bartušytė renginio pradžioje atliko dainą „Namų šviesa“, kuri Dievo namus pripildė nuostabios muzikos šviesa. Dainoje nuskambėję žodžiai „Noriu aš viską ne imti, o duoti“ atrodė tarsi skirti pareigūnams – juk jie savo tarnyboje kasdien suteikia saugumą, pagalbą ir ramybę visiems, kuriuos saugo.
Gražų muzikinį palinkėjimą papildė naujojo policijos komisariato viršininko Sauliaus Kazlausko trumpas prisistatymas. Viršininkas vylėsi su Dievo pagalba Elektrėnų kraštą padaryti saugesnį, kad žmonėms čia būtų gera ir saugu gyventi.
S. Kazlauskas apdovanojo labiausiai tarnyboje pasižymėjusius pareigūnus.
Už sąžiningą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą, už gerus darbo rezultatus Angelų sargų dienos proga papildomos mokamos 3 dienų atostogos suteiktos Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Elektrėnų policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresniajai tyrėjai vyresniajai inspektorei Inetai Ivankevičienei ir Veiklos skyriaus vyresniajai tyrėjai komisarei inspektorei Daivai Purvienei.
Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą Angelų sargų dienos proga 2-ojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“ apdovanotas VPK Elektrėnų PK Reagavimo skyriaus vyresnysis tyrėjas Airidas Klinkevičius.
Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą Policijos (Angelų sargų) dienos proga padėkomis paskatinti Elektrėnų policijos komisariato Reagavimo skyriaus tyrėja Gintarė Šmigelskienė bei Reagavimo skyriaus vyriausiasis patrulis Rimvydas Degutis.
Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą Policijos (Angelų sargų) dienos proga Veiklos skyriaus tyrėja, inspektorė Greta Tenenė paskatinta Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko padėka.
Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą Angelų sargų dienos proga apdovanotas vardine dovana Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Elektrėnų policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresnysis tyrėjas, vyresnysis inspektorius Tadas Bendikas.
Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą, išdirbus vidaus tarnyboje daugiau kaip 24 metus, dėl išėjimo į pensiją, apdovanota vardine dovana Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Elektrėnų policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresnioji tyrėja, vyresnioji inspektorė Ineta Kursevičienė. Pareigūnė policijos tarnybą paliko, nes Nacionalinio profesinių sąjungų susivienijimo nariai ją išrinko Sąjungos pirmininke.
Pasveikinti pareigūnų atvyko Elektrėnų savivaldybės administracijos vadovai, seniūnijų seniūnai, Demokratų frakcijai „Vardan Lietuvos“ Seime atstovaujantis Linas Kukuraitis ir partijos narys Vytautas Lamauskas, veteranų vardu sveikino mero patarėjas Gintaras Jančiauskas, gražiai pareigūnus pradžiugino Elektrėnų darželio „Žiogelis“ „Drugelių“ ir „Kregždučių“ grupių vaikučiai. Auklėtoja Agnė Siliūnienė sakė, jog vaikai yra dėkingi už priėmimą saugaus eismo klasėje ir įteikė pareigūnams po rožės žiedą.
Seimo narys Linas Kukuraitis sveikino pareigūnus bei įteikė padėkas Elektrėnų PK Veiklos skyriaus tyrėjui Virginijui Kveragai, Veiklos skyriaus vyresniajam tyrėjui Modestui Veželiui, Reagavimo vyriausiajam patruliui Petrui Druskiui ir Veiklos skyriaus vyresniajai tyrėjai Inetai Kursevičienei.
Renginyje taip pat koncertavo Elektrėnų meno mokyklos mokytojas Davit Avetisyan (saksofonas) ir Gintarė Šatinskaitė-Bingelė (klavišiniai). Renginį vedė Vytautas Mikalauskas.
Šventė bažnyčioje užbaigta bendra nuotrauka – akimirka, kuri taps gražiu prisiminimu ir papildys Policijos komisariato istorijos archyvą.