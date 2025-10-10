Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja D. Malinauskienė: jauni žmonės pirmiausia nori susikurti gerovę, o tik po to tuoktis

Savivaldos dienos proga laikraštis „Elektrėnų kronika“ pakalbino nuo kovo 1 d. Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjos pareigas einančią Dalią Malinauskienę. Naujoji skyriaus vedėja yra vievietė, Savivaldybės administracijoje ėjusi sekretorės referentės pareigas, dirbusi Civilinės metrikacijos skyriuje duomenų apsaugos pareigūne ir laimėjusi konkursą į Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjos pareigas.
Vedėją kalbino žurnalistas Robertas Šarknickas. Pokalbis vyko apie savivaldybės demografinę padėtį: gimimus ir vestuves… Šventės proga apie mirusius nekalbėjome. Pokalbyje sužinojome, kad savivaldybėje šių metų pirmą pusmetį vienu vaiku gimė daugiau nei pernai. Dalia sakė, kad jauni tėvai vaikus dažnai pavadina senoviniais vardais: Jonu, Mantu, Gabija ir pan.
Vedybų įvyko vienomis daugiau nei skyrybų. Sutuoktuvių, pasak vedėjos, mažėja dėl dviejų priežasčių. Viena iš jų, kad jauni žmonės pirmiausia nori susikurti materialinę gerovę, o tik vėliau tuoktis. Antra priežastis yra ta, kad susituokti galima nebūtinai gyvenamojoje vietoje, todėl jaunavedžiai dažniau renkasi kitas savivaldybes, kur santuokos registracija vyksta įspūdingesnėse vietose. Bažnytinių santuokų esą taip pat mažėja, nors ten sutuoktuvės įforminamos iškilmingai.
Pokalbio pabaigoje Robertas skaitytojų vardu linkėjo vedėjai kūrybiškumo ir sėkmės…
