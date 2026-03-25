Seniūnijų ataskaitų maratonas prasidėjo Vievyje: nuo nuveiktų darbų iki neišspręstų problemų

Seniūnė Kristina Vitartė pristatė pagrindinius 2025 m. nuveiktus darbus ir ateities planus
Virginija Jacinavičiūtė
Elektrėnų savivaldybėje prasidėjo seniūnų ataskaitų ir gyventojų susitikimų su savivaldybės vadovais maratonas. Pirmasis vizitas surengtas Vievyje, kur seniūnijos veiklos ataskaitą nustelbė kiti jautrūs klausimai dėl Vievio slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus uždarymo bei sąvartyno skleidžiamų kvapų. Seniūnė Kristina Vitartė praėjusius metus pristatė labai koncentruotai, akcentuodama pagrindinius nuveiktus darbus ir ateities planus. Nedalyvavusieji susitikime su pagrindinėmis aktualijomis gali susipažinti šiame straipsnyje.
Seniūnė pabrėžė, kad tokios ataskaitos yra reikalingos: svarbu ne tik atlikti darbus, bet ir atsiskaityti bendruomenei – pristatyti, kas nuveikta, kaip panaudotos lėšos ir kokie pokyčiai pasiekti.
Gyventojų saugumas
Į susitikimą su gyventojais bei Vievio seniūnės atsiskaitymą krašto žmonėms atvyko didelė savivaldybės administracijos specialistų komanda: meras Gediminas Ratkevičius, administracijos direktorė Jekaterina Goličenko, patarėjai, skyrių vedėjai ir specialistai.
Susitikimo pradžioje dėmesys skirtas gyventojų saugumui. Elektrėnų policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Erika Venskutonienė ragino žmones išlikti budrius – sukčiavimo atvejų nemažėja, o jų formos darosi vis išradingesnės. Gyventojai įspėti apie investicinius, telefoninius, romantinius ir avansinius sukčiavimus, taip pat apie atvejus, kai į namus užsuka apsimetėliai specialistai ar pareigūnai ir bando išvilioti pinigus. Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovas Jonas Chveduk priminė apie dūmų detektorių svarbą. Nors pernai Vievyje gaisrų išvengta, šių metų pradžioje skaudžios nelaimės aplinkinėse vietovėse parodė, kad saugumo priemonės gali išgelbėti gyvybes. Alesninkuose gaisre žuvo žmogus, o Kareivonių kaime didesnio gaisro ir nuostolių būtų išvengta, jei būtų įrengti dūmų signalizatoriai.
Lėšos infrastruktūrai
Apžvelgdama metus seniūnė juos įvardijo kaip augimo laikotarpį. Vievio seniūnija – savo plotu didžiausia Elektrėnų savivaldybėje, apimanti 87 kaimus ir 15 viensėdžių. Gyventojų skaičius per metus išaugo nuo 7645 iki 8230. Šį skaičių padidino ne naujagimiai, o darbingo amžiaus asmenys. 2024 m. vaikų buvo 1348, 2025 – 1306, o darbingo amžiaus asmenų atitinkamai 4686 ir 5365.
Su gyventojų skaičiumi augo ir biudžetas – nuo kiek daugiau nei 1,08 mln. eurų 2025-aisiais iki beveik 1,2 mln. eurų šiemet. Pasak seniūnės, tai reiškia ne tik didesnes galimybes, bet ir didesnę atsakomybę.
Didžiausia lėšų dalis ir toliau skiriama kasdien gyventojams matomiems dalykams – infrastruktūrai ir aplinkai. Per metus tvarkyti keliai, kai kur įrengti išlyginamieji sluoksniai, modernizuotas apšvietimas, įrengtos ir praplėstos automobilių stovėjimo vietos, pastatyti trys autobusų laukimo paviljonai, atnaujintos viešosios erdvės ir vaikų žaidimų aikštelės. Pernai seniūnijoje įgyvendinti ir didesni projektai – atnaujinta Vilniaus gatvė, rekonstruotas kelias Vievis–Aukštadvaris, Pylimuose iškilo bendruomenių namai, sutvarkytas Pylimo upelis, pakeista pralaida per Bražuolės upelį, įrengtos naujos elektros linijos.
Trūksta sąmoningumo šunų šeimininkams
Ne mažiau dėmesio skirta ir kasdienei priežiūrai. Seniūnija stiprino ūkį – įsigijo mažą traktorių sunkiau pasiekiamoms teritorijoms tvarkyti, suvirinimo aparatą, leidžiantį dalį darbų atlikti savarankiškai. Tvarkytos bešeimininkės atliekos, pernai nemokamai išvežta net 52 tonos asbesto. Seniūnė atkreipė dėmesį ir į gyventojų atsakomybę – įrengta šunų vedžiojimo aikštelė tapo augintinių tualetu. „Tai didžiulė nepagarba tiek darbuotojams, tiek tvarkingiems šunų šeimininkams“, – kalbėjo seniūnė ir kvietė būti sąmoningesniems.
Atskira sritis seniūnijoje – kapinių priežiūra. Seniūnija rūpinasi 11 kapinių. Visos kapinės per 2025 m. baigtos suskaitmeninti. Pernai atnaujinta Pakalniškių kapinių tvora, sutvarkyta Ausieniškių kapinių teritorija. Vievio stačiatikių kapinėse įrengtos 48 kolumbariumo nišos, kurios sparčiai pildomos.
Šventės ir problemos
Metai buvo aktyvūs ir bendruomeniniame gyvenime. Minint Elektrėnų savivaldybės 25-metį pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Čyhyryno savivaldybe Ukrainoje, planuojami kultūriniai mainai. Vievyje netrūko renginių – nuo valstybinių švenčių iki Oninių šventės, Drakono laivų festivalio, floristikos plenero ar pėsčiųjų žygių. Seniūnija nuolat bendradarbiauja su Vievio kultūros centru ir kitomis organizacijomis.
Vievyje renginių gausu ir juos seniūnijos gyventojai nuolat lanko, tačiau problemas savo aplinkoje taip pat pastebi. Iš auditorijos skambėjo įvairūs klausimai ir replikos. Pakalniškių gyventojas kėlė klausimą dėl neasfaltuotos Stadiono gatvės atkarpos. Seniūnė sakė, kad naujas asfaltas tiestas ten, kur anksčiau jau buvo asfaltas, o likusi dalis bus asfaltuojama ateityje, tačiau datų neįvardijo, nes gyvenviečių, laukiančių gatvių remonto, seniūnijoje yra ne viena. Vieviškiai išsakė poreikį įrengti pėsčiųjų taką Žvejų gatvėje, kalbėjo apie parkavimo vietų trūkumą kiemuose. Kritikos sulaukė ir komunalinių tarnybų darbas – gyventojai pyksta dėl užimamų parkavimo vietų Semeliškių g. 35 ir 37 namo kiemuose (Semeliškių g. 35a yra EKŪ eksploatuojamas objektas), įmonės darbuotojų išvažinėtų žaliųjų plotų ir netinkamose vietose statomų konteinerių. Vieviškė skundėsi gaunanti baudas už ne vietoj paliktą mašiną, o EKŪ darbuotojai savo mašinas laiko, kur panorėję.
Gyventojai teiravosi ir apie Vievio pirties ateitį. Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Giedrė Tomkevičiūtė-Kalinauskienė informavo, kad projektas jau pateiktas, laukiama sprendimo. Gyventojas teiravosi, ar Balceriškių kaime bus įrengta triukšmo sulaikymo sienelė. G. Tomkevičiūtė-Kalinauskienė sakė, kad 27 metrų sienelė jau yra suplanuota, tačiau už įgyvendinimą atsakingas kelio savininkas „Via Lietuva“.
Seniūnė pripažino, kad iššūkių išlieka nemažai: tai kelių būklė, apšvietimo plėtra, aplinkos tvarkymas, Vievio ežero vandens kokybė. Tačiau artimiausi planai aiškūs – toliau gerinti infrastruktūrą, tvarkyti daugiabučių kiemus, stiprinti saugumą ir bendruomeniškumą. Gyventojai taip pat kviečiami problemas spręsti tiesiogiai, o ne tik virtualioje erdvėje – kalbantis lengviau rasti sprendimus.