Seniūnijų ataskaitų maratonas prasidėjo Vievyje: nuo nuveiktų darbų iki neišspręstų problemų

Seniūnijų ataskaitų maratonas prasidėjo Vievyje: nuo nuveiktų darbų iki neišspręstų problemų

Seniūnė Kristina Vitartė pristatė pagrindinius 2025 m. nuveiktus darbus ir ateities planus

 

Virginija Jacinavičiūtė

Elektrėnų savivaldybėje pra­­­sidėjo seniūnų ataskaitų ir gy­­­ven­tojų susitikimų su savi­val­­dybės vadovais maratonas. Pir­ma­sis vizitas surengtas Vievyje, kur seniūnijos veiklos ataskaitą nustelbė kiti jautrūs klausimai dėl Vievio slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus uždarymo bei sąvartyno skleidžiamų kvapų. Seniūnė Kristina Vitartė pra­ėjusius metus pristatė labai koncentruotai, akcentuodama pa­grindinius nuveiktus darbus ir ateities planus. Nedalyvavusieji susitikime su pagrindinėmis aktualijomis gali susipažinti šiame straipsnyje.
Seniūnė pabrėžė, kad tokios ataskaitos yra reikalingos: svarbu ne tik atlikti darbus, bet ir atsiskaityti bendruomenei – pristatyti, kas nuveikta, kaip panaudotos lėšos ir kokie pokyčiai pasiekti.

Gyventojų saugumas
Į susitikimą su gyventojais bei Vievio seniūnės atsiskaitymą krašto žmonėms atvyko didelė sa­vi­valdybės administracijos spe­cia­listų komanda: meras Gedimi­nas­ Ratkevičius, administracijos di­rek­torė Jekaterina Goličenko, pa­ta­rėjai, skyrių vedėjai ir specialistai.
Susitikimo pradžioje dėmesys skirtas gyventojų saugumui. Elektrėnų policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Erika Venskutonienė ragino žmones išlikti budrius – sukčiavimo atvejų nemažėja, o jų formos darosi vis išradingesnės. Gyventojai įspėti apie investicinius, telefoninius, romantinius ir avansinius sukčiavimus, taip pat apie atvejus, kai į namus užsuka apsimetėliai specialistai ar pareigūnai ir bando išvilioti pinigus. Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovas Jonas Chveduk priminė apie dūmų detektorių svarbą. Nors pernai Vievyje gaisrų išvengta, šių metų pradžioje skaudžios nelaimės aplinkinėse vietovėse parodė, kad saugumo priemonės gali išgelbėti gyvybes. Alesninkuose gaisre žuvo žmogus, o Kareivonių kaime didesnio gaisro ir nuostolių būtų išvengta, jei būtų įrengti dūmų ­signalizatoriai.

Lėšos infrastruktūrai
Apžvelgdama metus seniūnė juos įvardijo kaip augimo lai­kotarpį. Vievio seniūnija – savo plotu didžiausia Elektrėnų savi­val­dybėje, apimanti 87 kaimus ir 15 viensėdžių. Gyventojų skaičius per metus išaugo nuo 7645 iki 8230. Šį skaičių padidino ne naujagimiai, o darbingo amžiaus asmenys. 2024 m. vaikų buvo 1348, 2025 – 1306, o darbingo amžiaus asmenų ­atitinkamai 4686 ir 5365.
Su gyventojų skaičiumi augo ir biudžetas – nuo kiek daugiau nei 1,08 mln. eurų 2025-aisiais iki beveik 1,2 mln. eurų šiemet. Pasak seniūnės, tai reiškia ne tik didesnes galimybes, bet ir didesnę ­atsakomybę.
Didžiausia lėšų dalis ir toliau skiriama kasdien gyventojams matomiems dalykams – infrastruktūrai ir aplinkai. Per metus tvarkyti keliai, kai kur įrengti išlyginamieji sluoksniai, modernizuotas apšvietimas, įrengtos ir praplėstos automobilių stovėjimo vietos, pastatyti trys autobusų laukimo paviljonai, atnaujintos viešosios erdvės ir vaikų žaidimų aikštelės. Pernai seniūnijoje įgyvendinti ir didesni projektai – atnaujinta Vilniaus gatvė, rekonstruotas kelias Vievis–Aukštadvaris, Pylimuo­se iškilo bendruomenių namai, sutvarkytas Pylimo upelis, pakeista pralaida per Bražuolės upelį, įrengtos naujos elektros linijos.

Trūksta sąmoningumo šunų šeimininkams
Ne mažiau dėmesio skirta ir kasdienei priežiūrai. Seniūnija stip­rino ūkį – įsigijo mažą traktorių sunkiau pasiekiamoms teritorijoms tvarkyti, suvirinimo aparatą, leidžiantį dalį darbų atlikti savarankiškai. Tvarkytos bešeimininkės atliekos, pernai nemokamai išvežta net 52 tonos asbesto. Seniūnė atkreipė dėmesį ir į gyventojų atsakomybę – įrengta šunų vedžiojimo aikštelė tapo augintinių tualetu. „Tai didžiulė nepagarba tiek darbuotojams, tiek tvarkingiems šunų šeimininkams“, – kalbėjo seniūnė ir kvietė būti sąmoningesniems.
Atskira sritis seniūnijoje – kapinių priežiūra. Seniūnija rūpinasi 11 kapinių. Visos kapinės per 2025 m. baigtos su­skaitmeninti. Pernai atnaujinta Pakalniškių kapinių tvora, sutvarkyta Ausieniškių kapinių teritorija. Vievio stačiatikių kapinėse įrengtos 48 kolumbariumo nišos, kurios sparčiai pildomos.

Šventės ir problemos
Metai buvo aktyvūs ir bendruomeniniame gyvenime. Minint Elektrėnų savivaldybės 25-metį pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Čyhyryno savivaldybe Ukrainoje, planuojami kultūriniai mainai. Vievyje netrūko renginių – nuo valstybinių švenčių iki Oninių šventės, Drakono laivų festivalio, floristikos plenero ar pėsčiųjų žygių. Seniūnija nuolat bendradarbiauja su Vievio kultūros centru ir kitomis organizacijomis.
Vievyje renginių gausu ir juos seniūnijos gyventojai nuolat lanko, tačiau problemas savo aplinkoje taip pat pastebi. Iš auditorijos skambėjo įvairūs klausimai ir replikos. Pakalniškių gyventojas kėlė klausimą dėl neasfaltuotos Stadiono gatvės atkarpos. Seniūnė sakė, kad naujas asfaltas tiestas ten, kur anksčiau jau buvo asfaltas, o likusi dalis bus asfaltuojama atei­tyje, tačiau datų neįvardijo, nes gyvenviečių, laukiančių gatvių remonto, seniūnijoje yra ne viena. Vieviškiai išsakė poreikį įrengti pėsčiųjų taką Žvejų gatvėje, kalbėjo apie parkavimo vietų trūkumą kiemuose. Kritikos sulaukė ir komunalinių tarnybų darbas – gyventojai pyksta dėl užimamų parkavimo vietų Semeliškių g. 35 ir 37 namo kiemuose (Semeliškių g. 35a yra EKŪ eksploatuojamas­ objektas), įmonės darbuotojų išvažinėtų žaliųjų plotų ir netinkamose ­vietose statomų konteinerių. Vieviškė skundėsi gaunanti baudas už ne vietoj paliktą mašiną, o EKŪ darbuotojai savo mašinas laiko, kur panorėję.
Gyventojai teiravosi ir apie Vievio pirties ateitį. Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Giedrė Tomkevičiūtė-Kalinauskienė informavo, kad projektas jau pateiktas, laukiama sprendimo. Gyventojas teiravosi, ar Balceriškių kaime bus įrengta triukšmo sulaikymo sienelė. G. Tomkevičiūtė-Kalinauskienė sakė, kad 27 metrų sienelė jau yra suplanuota, tačiau už įgyvendinimą atsakingas kelio savininkas „Via Lietuva“.
Seniūnė pripažino, kad iššūkių išlieka nemažai: tai kelių būklė, apšvietimo plėtra, aplinkos tvarkymas, Vievio ežero vandens kokybė. Tačiau artimiausi planai aiškūs – toliau gerinti infrastruktūrą, tvarkyti daugiabučių kiemus, stiprinti saugumą ir bendruomeniškumą. Gyventojai taip pat kviečiami problemas spręsti tiesiogiai, o ne tik virtualioje erdvėje – kalbantis lengviau rasti sprendimus.

Aktualijos

Seniūnijų ataskaitų maratonas prasidėjo Vievyje: nuo nuveiktų darbų iki neišspręstų problemų
Pylimų kaimo talentų vakaronė – sena svajonė tapo tikrove
Bendruomenės gyvybiškai svarbios mūsų senjorams
Įsimintinos atostogos: nuo kruizo spindesio iki dūmų ir aliarmo signalų Dubajuje

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Vievyje – šaškių turnyras
Elektrėnų „Žaibas“ – Europos iššūkio taurės vicečempionas
Elektrėnuose Kovo 11-oji paminėta ant ledo – ledo jachtų varžybos subūrė kelias kartas buriuotojų
Šokių var­žybos „Pavasario žiedai“

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44