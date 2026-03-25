Pylimų kaimo talentų vakaronė – sena svajonė tapo tikrove

Pylimų kaimo talentai ir žiūrovai

 

Kartais svajonės gyvena ilgai – kol vieną dieną jos išsipildo. Taip nutiko ir mūsų bendruomenėje. Sena svajonė ­su­kviesti kūrybingus Pylimų kaimo žmones į vieną vakarą, kad visi galėtume pamatyti, kiek daug talentų gyvena šalia mūsų, pa­galiau tapo gražia tikrove.
Talentų vakaronės metu salė prisipildė kūrybos, muzikos ir ­nuoširdaus bendravimo. Susirinkusieji galėjo grožėtis įvairiais rankdarbiais ir kūrybiniais darbais – mezginiais ir nėriniais, rankų darbo žaislais, nuostabiomis gėlių puokštėmis, graviravimo darbais, molio dirbiniais, piešiniais, akvarelėmis, rankų darbo atvirukais, fotografijų etiudais bei vaistažolėmis. Kiekvienas darbas pasakojo savo istoriją ir liudijo, kiek daug kruopštumo, kantrybės ir širdies į juos įdėta.


Ir kokia gi vakaronė be mu­zikantų. Akordeono melodijos, pianino skambesys, smuiko griežimas, gitaros ir fleitos garsai, dainos bei literatūros skaitymai sukūrė ypatingą nuotaiką. Ypač šiltai buvo sutiktas visų mylimos kapelos „Pylimėlis“ pasirodymas.
Žiūrovai taip pat turėjo progą pasidžiaugti jaunųjų talentų ­pasiekimais sporte. Salė buvo pilnutėlė žiūrovų, kurie negailėjo dalyviams gausių aplodismentų. Kiekvienas pasirodymas buvo sutiktas su šypsenomis, palaikymu ir nuoširdžiu džiaugsmu.
Didžiuojamės, kad mūsų kaime gyvena tiek daug kūrybingų, talentingų ir drąsių žmonių. ­Renginio metu visi dalyviai buvo apdovanoti Pylimų kaimo bendruomenės padėkomis – tai nuoširdi padėka už jų talentą, kūrybą ir norą ja pasidalinti su ­kitais.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie šio gražaus ­vakaro kūrimo, o ypatingai ačiū – šauniajam senjorių klubui už skanius pyragus ir bendrystę bei ­Jonui Stelmokui už puikias jaunystės dainas.
Šis vakaras dar kartą priminė – talentas gyvena visai šalia mūsų. Kartais tereikia tik progos susiburti, pasidalyti tuo, ką kuriame, ir kartu pasidžiaugti vieni kitais. Tikime, kad ši vakaronė taps gražia tradicija, kuri dar ne kartą suburs mūsų bendruomenę kūrybai, muzikai ir šiltam bendravimui. Ilgą laiką mūsų susitikimus ribojo vietos stoka, tačiau dabar labai džiaugiamės turėdami naujus bibliotekos ir bendruomenės namus – vietą, kur galime dažniau susiburti, bendrauti, organizuoti renginius ir šventes švęsti kartu.

Janina Kandratavičienė, Pylimų bibliotekos bibliotekininkė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Europos balsas

Europos Pulsas

