Sėkmingi čiuožėjų pasirodymai tarptautinėse dailiojo čiuožimo varžybose „Sun City Cup 2026“

Kovo 22 d. Šiaulių Akropolio ledo arenoje vyko tarptauti­nės dailiojo čiuožimo varžybos „Sun City Cup 2026“, kurias labai ­profesionaliai organizavo Šiaulių dailiojo čiuožimo mo­kykla „GMice“.
Nepaisant to, kad ledo arenoje įvyko gedimas ir buvo atšauktos kai kurios ledo treniruotės, trenerė su auklėtiniais nusprendė vykti į iš anksto suplanuotas varžybas.
Šiose varžybose dalyvavo 12 trenerės Ramunės Satkauskaitės auklėtinių, kurie iškovojo 8-ias prizines vietas.

Geriausius rezultatus parodė ir prizines vietas iškovojo šios sportininkės:
Urtė Balsiukaitė, dalyvaudama Jaunių-Advanced Novice grupėje, kurioje atliekamos dvi programos, iškovojo 1-ą vietą. Surinkusi 79.68 taško ji vėl pagerino savo asmeninį rezultatą, taip pat Urtė buvo apdovanota specialiu prizu – 100 eurų kuponu, kurį įteikė organizatoriai.
Urtė Isabel Prūsaitė, dalyvaudama Jaunimo-Junior grupėje, kurioje atliekamos dvi programos, užėmė 1-ą vietą pagerinusi savo asmeninį rezultatą.
Cubs grupėje dalyvavusi ir dideliu skirtumu atsiplėšusi nuo varžovių Goda Važnevičiūtė iškovojo 1-ą vietą.
Ūla Vaitkutė pirmą kartą varžybose dalyvavo atlikdama programą ir Chicks C grupėje užėmė 1-ą vietą.
Amelija Skliutaitė Chicks Aksel grupėje laimėjo 2-ą vietą.
Monika Molytė pirmą kartą jėgas išbandė naujoje-aukštesnėje Pre-Chicks B grupėje ir laimėjo 1-ą vietą pagerinusi savo asmeninį rezultatą.
Intermediate jaunių grupėjė Deimantė Pulauskaitė laimėjo 1-ą vietą.
Basic Novice grupėje dalyvavusi Meida Karpičiūtė taip pat laimėjo 1-ą vietą.
Sveikiname visas dalyvavusias sportininkes ir dėkojame Elektrė­nų savivaldybės sporto centrui už suteiktas sąlygas treniruotis, ruoštis dailiojo čiuožimo varžyboms bei vykti į jas.

Informaciją paruošė d.č. klubas „SVAJA“

