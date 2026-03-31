Sėkmingi čiuožėjų pasirodymai tarptautinėse dailiojo čiuožimo varžybose „Sun City Cup 2026“

Kovo 22 d. Šiaulių Akropolio ledo arenoje vyko tarptautinės dailiojo čiuožimo varžybos „Sun City Cup 2026“, kurias labai profesionaliai organizavo Šiaulių dailiojo čiuožimo mokykla „GMice“.
Nepaisant to, kad ledo arenoje įvyko gedimas ir buvo atšauktos kai kurios ledo treniruotės, trenerė su auklėtiniais nusprendė vykti į iš anksto suplanuotas varžybas.
Šiose varžybose dalyvavo 12 trenerės Ramunės Satkauskaitės auklėtinių, kurie iškovojo 8-ias prizines vietas.
This slideshow requires JavaScript.
Geriausius rezultatus parodė ir prizines vietas iškovojo šios sportininkės:
Urtė Balsiukaitė, dalyvaudama Jaunių-Advanced Novice grupėje, kurioje atliekamos dvi programos, iškovojo 1-ą vietą. Surinkusi 79.68 taško ji vėl pagerino savo asmeninį rezultatą, taip pat Urtė buvo apdovanota specialiu prizu – 100 eurų kuponu, kurį įteikė organizatoriai.
Urtė Isabel Prūsaitė, dalyvaudama Jaunimo-Junior grupėje, kurioje atliekamos dvi programos, užėmė 1-ą vietą pagerinusi savo asmeninį rezultatą.
Cubs grupėje dalyvavusi ir dideliu skirtumu atsiplėšusi nuo varžovių Goda Važnevičiūtė iškovojo 1-ą vietą.
Ūla Vaitkutė pirmą kartą varžybose dalyvavo atlikdama programą ir Chicks C grupėje užėmė 1-ą vietą.
Amelija Skliutaitė Chicks Aksel grupėje laimėjo 2-ą vietą.
Monika Molytė pirmą kartą jėgas išbandė naujoje-aukštesnėje Pre-Chicks B grupėje ir laimėjo 1-ą vietą pagerinusi savo asmeninį rezultatą.
Intermediate jaunių grupėjė Deimantė Pulauskaitė laimėjo 1-ą vietą.
Basic Novice grupėje dalyvavusi Meida Karpičiūtė taip pat laimėjo 1-ą vietą.
Sveikiname visas dalyvavusias sportininkes ir dėkojame Elektrėnų savivaldybės sporto centrui už suteiktas sąlygas treniruotis, ruoštis dailiojo čiuožimo varžyboms bei vykti į jas.
Informaciją paruošė d.č. klubas „SVAJA“