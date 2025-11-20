Stovi malūnas prie kelio – šventė, suvienijusi muziką, šokį ir bendruomeniškumą

Elektrėnų kultūros centro kapela „Och“

 

Vievio kultūros centras praėjusį savaitgalį, t.y. šių metų lapkričio 9 dieną, prisipildė šurmulio, šypsenų ir gyvos muzikos garsų, nes čia vyko tradicinė kapelų šventė–varžytuvės „Stovi malūnas prie kelio“. Tai renginys, kuris kasmet suburia liaudiškos muzikos ir šokių mylėtojus. Šiemet varžytuvėse dalyvavo penkios kapelos, keli šokių kolektyvai bei gausus būrys žiūrovų, kurie ne tik klausėsi, bet ir patys tapo šventės dalyviais, kadangi nuo jų priklausė varžytuvių nugalėtojai.

Šventę linksmai ir šiltai vedė Jonas Bajoriūnas ir Rimutė Avižinie­nė iš Marcinkonių, nuo pat pirmų minučių į sceną įnešę geros nuotaikos ir nuoširdaus bendravimo. Jų šmaikštūs dialogai, pasakojimai ir humoras kaskart priversdavo publiką šyptelėti ar net garsiai nusijuokti.
Renginį pradėjo Lentvario vyresniųjų liaudiškų šokių gru­pė „Lendvarė“ (vadovė Rimutė Blikertienė), kuri pristatė šokį „Pa­baigtuvių kadrilis“. Sceną netrukus perėmė pirmieji varžytuvių dalyviai – Kėdainių kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Beržynėlis“ (vadovas Vytautas Danauskas). Jų energingas ir šmaikštus pasirodymas tarsi atvėrė vartus smagioms varžytuvėms.

Po jų koncertinę estafetę pe­rėmė Vievio kultūros centro kaimo kapela „Pylimėlis“ (vadovė Ona Nenartavičienė). Ši kapela šiemet mini gražią 25 metų sukaktį – ketvirtį amžiaus džiugina žiūrovus liaudies dainomis, romansais ir instrumentiniais kūriniais. Ne vienas žiūrovas jų pasirodymo metu lingavo.
Toliau scenoje pasirodė Onuškio padalinio liaudiškos muzikos kapela „Samė“ (vadovas Nerijus Garbštas), Kietaviškių kaimo kapela „Volungė“ (vadovė Rūta Vaičekonytė-Chveduk) ir Elektrėnų kultūros centro kapela „Och“ (vadovas Ričardas Ramanauskas). Kiekviena kapela – savita, nuoširdi, su savo skambesiu ir charakteriu, todėl nenuostabu, kad į sceną šokti sukvietė daugelį žiūrovų pasukti kojas pagal muziką.
Šventės metu žiūrovai balsavo už labiausiai patikusią kapelą, dėjo po kaštoną už labiausiai patikusią kapelą. Na, o kol komisija skaičiavo rezultatus, scenoje netrūko šokių: Vievio moterų tautinių šokių kolektyvas „Verpstė“ (vadovė Nijolė Leonavičienė) dovanojo nuotaikingą „Bobų tancių“.
Apdovanojimų akimirkos visada būna ypatingos – ne išimtis ir šįkart. Scenoje sveikinimo žodžius tarė Seimo kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas, Seimo narys Linas Kukuraitis, Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius, Vievio kultūros centro di­rektorė Audronė Stepankevičiūtė ir Vievio seniūnė Kristina Vitartė, kuri paskelbė varžytuvių nugalėtojus. Nors visos kapelos surinko labai panašų balsų skaičių, pergalę iškovojo „Pylimėlis“, o už dalyvavimą, energiją, muziką ir šokius visi buvo pagerbti šventės draugų bei rėmėjų – UAB „Malsena Plius“.
Renginio pabaigoje visos kapelos ir šokėjai susibūrė drauge, kad sudainuotų šventės himnu tapusią dainą „Stovi malūnas prie kelio“. Salėje tvyrojo pakili nuotaika, nes žiūrovai dainavo kartu, jų veiduose švietė nuoširdus džiaugsmas. Nuo visų žiūrovų bei dalyvių sklido nuoširdumas, paprastumas bei meilė savo krašto kultūrai. Kaip sakė viena žiūrovė, „čia kiekvienas garsas ir kiekvienas žingsnis iš širdies – tokios­ šventės primena, kad mūsų tradicijos gyvos tol, kol jas puoselėjame kartu“. Tad ir šiemet malūnas prie kelio ne tik stovėjo, bet ir sukosi – sukosi iš džiaugsmo, muzikos ir šilumos, kurią skleidė visa susirinkusi bendruomenė.

Straipsnio autorė – Aurelija Molienė
Nuotr. autorius – Edmundas Šimaitis

