PVM augimas, tarifų pokyčiai ir investicijos: kas laukia 2026 metais?

„Elektrėnų komunalinis ūkis keičiasi gyventojų labui, o kiekvienas jūsų pastebėjimas padeda mums tobulėti“, – sako EKŪ direktorė Greta Sinkevičienė
Virginija Jacinavičiūtė
Nuo 2026 metų pradžios daugelis Elektrėnų gyventojų savo sąskaitose matys pokyčius. Vieni mokesčiai didėja, kiti – mažėja, o dalis sprendimų priimti ne savivaldybės, o nacionaliniu lygmeniu. Apie pasikeitusius tarifus ir kitas „Elektrėnų komunalinio ūkio“ aktualijas kalbamės su direktore Greta Sinkevičiene.
Nuo 2026 metų sausio 1 d. panaikinta PVM lengvata šildymui ir karštam vandeniui. Jis padidėjo nuo 9 iki 21 proc. Gal „Elektrėnų komunalinis ūkis“ turi sprendimų, kaip šilumos ir karšto vandens kainą būtų galima sumažinti, kad gyventojams taip stipriai nepadidėtų kaina?
Nuo 2026 m. sausio 1 d. valstybės sprendimu panaikinta lengvatinė 9 proc. PVM norma šildymui ir karštam vandeniui, todėl tarifas padidėjo 12 proc. Šis pokytis yra nacionalinio lygmens sprendimas, kurio savivaldybės ar šilumos tiekėjai pakeisti negali.
Svarbu pabrėžti, kad UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos energijos kainos be PVM išlieka vienos žemiausių regione – jos yra mažesnės nei Trakuose ar Kaišiadoryse. Tai pasiekiama efektyviai valdant ūkį, kitą kainos dalį sudaro iš esmės AB „Ignitis“ kaina, ji augs dėl biokuro brangimo.
Ieškome visų galimų sprendimų, kaip suvaldyti kainų augimą – vertiname techninius sprendimus, investicijas į efektyvumą, tačiau PVM dydžio sumažinti negalime. Sausio 28 d. Elektrėnų savivaldybės tarybai bus pristatytas UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 2026–2028 m. šilumos investicijų planas. Viena iš numatomų investicijų – projektas ŠT-48, orientuotas į efektyvesnį ir ekonomiškesnį šilumos energijos vartojimą. Ši investicija leis optimizuoti šilumos gamybos ir tiekimo procesus, sumažinti energijos nuostolius bei gyventojų šilumos suvartojimą, o tai ilgalaikėje perspektyvoje padės stabdyti šilumos kainų augimą gyventojams ir didins sistemos patikimumą.
Gyventojams, kuriems šildymo išlaidos tampa per didelė našta, rekomenduojame kreiptis dėl šildymo kompensacijų.
Gal yra ir daugiau mokesčių, kurie keisis nuo 2026 metų?
Informuojame, kad atliekų tvarkymo tarifas Elektrėnų savivaldybėje mažėja 5 procentais.
Šilumos ir karšto vandens kainos priklausys nuo AB „Ignitis“ nustatomų tarifų. Šiuo metu vyksta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų perskaičiavimas, todėl galutiniai pokyčiai dar nėra žinomi. Preliminariai prognozuojama, kad šios kainos gali augti.
Pažymime, kad Elektrėnų savivaldybės gyventojams administravimo tarifas nesikeis, o šiemet didžioji dalis komercinių tarifų buvo diferencijuota tarp privataus ir juridinio sektoriaus. Gyventojams taikomos kainos išlieka mažesnės nei komerciniams klientams.
Mūsų teikiamų komercinių paslaugų tarifai didėja dėl minimalios mėnesinės algos (MMA) augimo.
Daugiau informacijos bus pateikta patvirtinus galutinius sprendimus.
2025 m. gegužės 7 d. priimtu Vyriausybės nutarimu buvo pakeista kaupiamųjų lėšų skaičiavimo tvarka ir nustatyti didesni privalomi minimalūs dydžiai daugiabučiams. Nuo 2025 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujas minimalus tarifas, todėl ankstesni mažesni tarifai nebegali būti taikomi. Dėl to nuo 2026 m. sausio 1 d. kai kuriems namams kaupiamosios lėšos perskaičiuojamos iki naujo privalomo minimumo 0,1025 euro už kvadratinį metrą, vietoje anksčiau taikytų.
Balsavimas dėl laiptinių valymo nepavyko. Ar bus organizuojamas kitas balsavimas? Ką veikia valytojos, kai nereikia valyti nei laiptinių, nei kiemų?
227 laiptinės balsavo. Balsavimas dėl laiptinių valymo neįvyko, nes nebuvo surinkta pakankamai gyventojų pritarimo. Gyventojams pareiškus norą, gali būti organizuojamas pakartotinis balsavimas, tad teikiame balsavimą antrą kartą.
Tuo laikotarpiu, kai laiptinės nevalomos pagal sutartį, valytojai nėra „be darbo“ – jie atlieka kitus įmonei priskirtus darbus: valo bendro naudojimo patalpas kituose objektuose, vykdo sezoninius tvarkymo darbus, talkina teritorijų priežiūroje. Darbo laikas ir užduotys yra planuojamitaip, kad būtų naudojami efektyviai. Dalis valytojų atostogauja.
Už daugiabučių namų kiemų priežiūrą moka seniūnijos, todėl šis balsavimas įtakos neturi.
Dar prieš šventes prie atliekų rūšiavimo konteinerių buvo pastatyti žalieji konteineriai. Dabar konteinerių dvi eilės. Kodėl to prireikė?
Papildomi žalieji konteineriai buvo pastatyti laikinai, vykdant požeminių konteinerių remonto darbus, siekiant užtikrinti nepertraukiamą atliekų surinkimą ir gyventojų patogumą. Užbaigus požeminių konteinerių remonto darbus, papildomi konteineriai bus nuimti.
Išvežus dažyti konteinerių dangčius, senieji buvo pakeisti mediniais. Skaitytoja skundėsi, kad vienas toks dangtis nebuvo pritvirtintas ir jai užkrito ant kojos. Ar greitai konteinerių dangčiai bus atnaujinti?
Laikinai mediniai konteinerių dangčiai buvo naudojami todėl, kad senieji plastikiniai dangčiai buvo išvežti dažyti ir atnaujinti. Jei konkrečiu atveju dangtis nebuvo tinkamai pritvirtintas ir dėl to įvyko nemalonus incidentas, atsiprašome gyventojos – apie šį atvejį įmonė iki šiol nebuvo informuota.
Šiuo metu konteinerių dangčių atnaujinimo darbai baigiami, ir artimiausiu metu visi konteineriai bus su saugiais, tinkamai pritvirtintais dangčiais. Likusius atnaujinsime pavasarį. Papildomai sustiprinta darbų kontrolė, kad tokios situacijos nepasikartotų.
Žiema šiemet nepašykštėjo sniego. Kaip Elektrėnų komunalinio ūkio komandai sekėsi įveikti žiemos išbandymus? Gyventojai pastebėjo, kad net sekmadienį vyko šaligatvių valymo darbai.
Elektrėnų komunalinis ūkis pradėjo naują veiklos etapą, siekdamas dar aukštesnės paslaugų kokybės ir efektyvumo. Kartu su seniūnais operatyviai reaguojame į gyventojų pastabas ir skundus, užtikrindami sklandų darbų organizavimą ir saugų judėjimą Elektrėnų ir Vievio miestuose.
Visi procesai vyksta pagal nustatytus standartus – neseniai atliktas ISO auditavimas patvirtino, kad paslaugos teikiamos pilnai ir laiku, o paslaugų kokybei dar keliame didesnius reikalavimus. Tai tik pradžia – nuolat tobuliname paslaugas, kad gyventojams būtų patogiau ir saugiau.
Dėkoju savo komandai už efektyvų darbą ir dėkojame už jūsų supratingumą bei kviečiame džiaugtis kartu: Elektrėnų komunalinis ūkis keičiasi gyventojų labui, o kiekvienas jūsų pastebėjimas padeda mums tobulėti. Ačiū.
Ačiū už pokalbį.
Komentarai:
čia reikia ne dankčius,o visa konteinerį. restauruot dažyt
nes ten pradėjo rūdyt vie
tomis.šeštadienį -sekma
dienį.dauk visko pristato.
reikia per išeigynes daugiau
tvarkos,vietos.Šiukšliu ve
žėjai neatsakingai juos tvar
ko.deda dankčius viršuti
nius.nelygiai.gražiai,o nu
meta betkaip,nesaugo.
juk jie brangiai kainuoja.