Prevenciniai renginiai „Būk matomas – būk saugus“

Rugsėjo 16 d. Elektrėnuose ir 18 d. Vievyje vyko kasmetiniai prevenciniai renginiai „Būk matomas – būk saugus“.  Renginiuose dalyvavo daugiau kaip 800 mokinių ir miesto gyventojų. Renginių metu buvo imituojamas gaisras ir mokinių evakuacijos iš Elektrėnų ir Vievio Jurgio Milančiaus pradinių mokyklų. Gaisrininkai komentavo situaciją, o greitosios pagalbos paramedikai suteikė pirmąją pagalbą nukentėjusiems.

Vėliau Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai pri­statė ir leido pasimatuoti inventorių bei aprodė transporto priemones, pasakojo apie saugų elgesį.

Renginių dalyviai galėjo aplankyti Elektrėnų policijos komisariato kelių eismo mokyklėlę, pasimokyti taisyklingai eiti per perėją, atsakyti į užduodamus klausimus ir laimėti prizų. Renginiuose dalyvavo ir grei­tosios medicinos pagalbos brigada, kuri papasakojo apie savo veiklą, leido apžiūrėti greitosios pagalbos automobilį, norintiems pamatavo deguonies kiekį kraujyje ir kt.

Prie renginių prisijungė ir Jaunieji maltiečiai, kurie dalyviams papasakojo, kaip taisyklingai atlikti dirbtinį kvėpavimą. Renginiuose taip pat buvo mokoma, kaip padėti ­žmogui užspringus, atliekant Heim­li­cho manevrą naudojant liemenę.  Prie Visuomenės sveikatos biuro palapinės taip pat netrūko žmonių, kurie galėjo išbandyti įvairias užduotis,  dalyvauti viktorinoje ir laimėti prizų – atšvaitų, taip pat paklausyti kitų Visuomenės sveikatos biuro specialistų patarimų ir išbandyti kitas įvairias priemones.
Norime nuoširdžiai padėkoti partneriams ir dalyviams, jog kartu pavyko sukurti tokius įtraukiančius ir naudingus renginius, kuriais priminėme apie saugų elgesį kiekvieną dieną ir išdalinome šimtus atšvaitų. Būkime saugūs ir sveiki.
 

Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro inf.

