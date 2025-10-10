Elektrėnų jaunimo centras sulaukė finansavimo2026–2027 metams: kviečia jaunimą į veiklas

Elektrėnų jaunimo centras džiaugiasi galėdamas pranešti puikią naujieną – Jaunimo reikalų agentūra centrui skyrė finansavimą 2026–2027 metams. Tai užtikrins, kad jaunimui ir toliau bus kuriama saugi, jauki bei galimybių kupina erdvė, kurioje kiekvienas galės atrasti sau įdomių veiklų.
Centras kviečia jaunuolius nuo 14 iki 29 metų užsukti, praleisti laisvalaikį draugiškoje aplinkoje, dalyvauti renginiuose, kūrybinėse dirbtuvėse, mokymuose, stovyklose. Čia jaunuoliai gali ne tik smagiai leisti laiką, bet ir atrasti bendraminčių, ugdyti savo talentus bei išmokti naujų įgūdžių.
Elektrėnų jaunimo centre taip pat yra galimybė atlikti Jaunimo savanoriškos tarnybos (JST) savanorystę. Tai puikus būdas įgyti patirties, prisidėti prie bendruomenės veiklos, išbandyti save įvairiose srityse ir atrasti, kas labiausiai domina ateityje.
Norime, kad jaunimo centras būtų vieta, kur kiekvienas jaunas žmogus jaustųsi laukiamas, saugus ir turėtų galimybę augti tiek asmeniškai, tiek bendruomeniškai. Finansavimas suteikia mums galimybę tęsti pradėtus darbus ir kurti dar daugiau galimybių jauniems žmonėms Elektrėnuose.
Visi norintys kviečiami apsilankyti Elektrėnų jaunimo centre ir įsitikinti, kad tai ne tik vieta praleisti laiką, bet ir erdvė, kurioje gimsta naujos idėjos, draugystės bei ateities planai.
Elektrėnų jaunimo centro inf.
Užs. 25/51