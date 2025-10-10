Kai ruduo sujungia…

Stanislava Prunskienė pasakoja apie savo pagamintą prancūzišką patiekalą.

 

Ruduo – tai metas, kai norime ilgiau laikyti ranką rankoje, ­stipriau apsikabinti, karščiau pa­bučiuoti, ilgiau pabūti drauge… Tad ir paskutinį rugsėjo sekmadienį į Kazokiškes susirinko nemažas būrys draugų, bičiulių, artimųjų ir svečių pabūti kartu, pabendrauti. Gera ir smagu buvo praleisti tokią gražią dieną drauge.
Rugsėjo 28 d. popietę kazokiškiečiai, bičiuliai ir svečiai rinkosi į Rudens šventę Kazokiškėse. Šventę pradėjo nuotaikingas ir šmaikštus moterų tautinių šokių kolektyvo „Verpstė“ pasirodymas – šokis „Liežuvautojos“.
Renginio vedėjos Simona­ Mik­šienė ir Daiva Pileckienė pri­statė į šventę atvykusias viešnias. Pirmoji – sertifikuota tautinio paveldo produktų gamintoja Ona Raudeliūnienė iš Kaišiadorių rajono. Onutė pasakojo apie šakočio atsiradimą ir istoriją, susirinkusieji galėjo ne tik stebėti šakočio kepimo procesą, bet ir patys dalyvauti gamyboje. Iškepus šakočiui visi galėjo pasimėgauti šviežiai iškeptu skanėstu. Antroji viešnia – Agnė Landžiūtė. Ji atskleidė vaistažolių gėri­mų gamybos paslaptis ir mokė pasigaminti vaistažolių girą, be to, dalijosi žiniomis apie senovinius ritualus ir apeigas, o kas norėjo – galėjo pasigaminti natūralių žolelių smilkalų.

Vieni iš apdovanotų ūkininkų – Laimutė ir Mindaugas Jakaičiai

Kol buvo kepamas šakotis ir verdama tradicinė lietuviška daržovienė, visi lingavo, šoko ir dainavo, klausydami kapelos „Pylimėlis“ liaudiškų melodijų bei mėgavosi „Verpstės“ šokėjų pasirodymais.
Kiekvienais metais Kazokiškių seniūnija apdovanoja „Spalvingiausios“, „Žydinčios“, „Stilingiausios“, „Tvarkingiausios“ ir „Gražiausios“ Kazokiškių seniūnijos sodybų savininkus. Komisijos nariai, keliaudami nuo vienos sodybos prie kitos, grožėjosi sodybų išpuoselėta ir sutvarkyta aplinka, savininkų prižiūrimais darželiais, sodais, želdynais, gėlynais ir kitais elementais, kuriančiais ypatingą sodybos vaizdą. Tokiose sodybose buvo malonu apsilankyti. Kaip ir kasmet, komisija (seniūnijos atstovas, kultūros darbuotojas, bibliotekininkė, Kazokiškių bendruomenės atstovas), vertindama sodybas, turėjo atsižvelgti į sodybų švarą, ūkinės dalies tvarkingumą, atliekų rūšiavimą, dekoraty­vinius augalus, sodybos pastatų autentiškumą ir priežiūrą. Apdovanojimai buvo įteikti: „Spalvingiausia sodyba“ – Janinos ir Giedriaus Davidavi­čių, „Žydinti sodyba“ – Jadvygos ir Stasio Virganavičių, „Stilingiausia sodyba“ – Gražinos ir Vytauto Baležančių, „Tvarkingiausia sodyba“ – Janės ir Petro Narkevičių, o „Gražiausios sodybos“ titulas atiteko Drąsos ir Ričardo Ramanauskų sodybai. Kazokiškių seniūnas Arvydas Vyšniauskas sodybų savininkams įteikė simbolines dovanas.

Šventės akcentas: ranka pasiekiamas mėgiamas Aatlikėjas

Seniūnas pasidžiaugė Kazokiš­kių ūkininkais Jolita ir Mindaugu Gumbiais, Laimute ir Mindaugu ­Jakaičiais, Agne ir Linu Vidmantais bei Violeta ir Kęstučiu Jurkevičiais. Palinkėjo jiems gerų darbų, gero derliaus ir džiaugėsi, kad ūkininkų Kazokiškių seniūnijoje daugėja.
Šventės metu susirinkusieji­ ga­lėjo paragauti įvairiausių šalių patiekalų ir desertų. Nuoširdi pa­dėka Kazokiškių moterims, kurios aktyviai prisidėjo prie šventės – jos paruošė įvairių patiekalų ir desertų, pristatė tradicinius ir tarptautinius skonius iš Italijos, Prancūzijos, Olandijos bei kitų šalių. Jų indėlis ne tik praturtino renginio kulinarinę patirtį, bet ir parodė bendruomenės narių iniciatyvą bei kūrybiškumą. Ačiū šauniosioms šeimininkutėms Alvyrai Gliaudelienei, Janinai Klimantavičienei, Janinai Petkevičienei, Vilmai Jurkevičienei, Jadvygai Virganavičienei, Genutei Stankevičienei, Janei Narkevičienei, Vidmantai Jablonskienei, Nijolei Gumbienei, Stanislavai Prunskienei ir Elvyrai Valiukienei, kad galėjome paskanauti olandiško obuolių pyrago, itališkų desertų, karaimiškų kibinų ir kitų patiekalų.
Šventės finale pasirodė nepakartojamas Radži. Ačiū už energiją, humoro jausmą ir skambias dainas – buvo nuostabu.
Organizatoriai taria nuoširdžiai AČIŪ visiems prisidėjusiems ir padėjusiems kurti rudens šventę. AČIŪ Kazokiškių bendruomenei, kuri dalyvavo NMA prie Žemės ūkio ministerijos skelbtame konkurse ir gavo finansavimą mūsų rudens šventei „Kai ruduo sujungia“. AČIŪ Kazokiškių seniūnijos kolektyvui – seniūnui Arvydui ir darbuotojams: Daliai, Loretai, Laurai, Kaziui ir Romualdui – už pagalbą ruošiantis šventei ir skanią lietuvišką daržovienę. AČIŪ mūsų šventės vedėjai Simonai už šiltą ir smagų renginio vedimą. AČIŪ visiems prisidėjusiems organizuojant šventę.
Nuoširdžiai AČIŪ mūsų šventės rėmėjams – įmonei „Elektrėnų mė­sa“ ir Viktorui Karteniui, kad padovanojo mums skaniųjų gaminių, kuriais gardinome lietuvišką daržovienę. Ačiū mūsų ūkininkams Jolitai ir Mindaugui Gumbiams, kurie padovanojo sultinio daržovienei.
Ir kaip be mūsų šauniųjų ko­lektyvų – AČIŪ šauniajai kapelai „Pylimėlis“ (vad. Onutė Ne­nar­tavičienė), nuostabiosioms „Verps­tės“ šokėjoms (vad. Nijolė Leo­navičienė). Už skanųjį šakotį – ačiū mielai Onutei Raudeliūnienei, už parodytą žolelių galią – ačiū ­nuostabiai Agnei Landžiūtei.
Smagu, kad ruduo visus sujungė! Tai buvo diena, pilna bendrystės, džiaugsmo ir šiltų akimirkų. Ačiū visiems, kurie padėjo sukurti tokią nuostabią ir įsimintiną šventę. Tikimės, kad kitais metais mūsų būrys bus dar gausesnis!

Vaida Belickienė,
Kazokiškių kultūrinių renginių organizatorė

