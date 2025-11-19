Pagalba sau: atvirai kalbėtis bei dalintis asmenine patirtimi

Pastrėvio biblioteka kartu su Raudonojo Kryžiaus Elektrėnų skyriumi surengė mokymus senjorams. Su surinkusiais bendravo profesionali, empatiška ir dėmesinga medicinos psichologė Rasa Vyšniauskienė, turinti ilgametę patirtį emocinės sveikatos srityje. Susitikimo tikslas – padėti vyresnio amžiaus žmonėms geriau pažinti savo jausmus, išmokti tinkamai reaguoti į stresines situacijas bei pasirūpinti savo emocine savijauta.
Renginio metu dalyvės susipažino su įvairiais streso įveikos būdais, emocinio atsparumo stiprinimo pratimais ir kasdieniais įpročiais, galinčiais pagerinti jų gyvenimo kokybę. Psichologė dalijosi praktiškais patarimais, kaip atpažinti emocinius sunkumus ir konstruktyviai juos spręsti, ragino senjores atvirai kalbėtis bei dalintis asmenine patirtimi.
Užsiėmime vyravo aktyvi, bendravimui palanki atmosfera – senjorės noriai diskutavo, atliko praktines užduotis ir džiaugėsi naujai įgytomis žiniomis.
Biblioteka kartu su Elektrėnų Raudonojo Kryžiaus skyriumi kviečia senjorus atrasti naujus įgūdžius, praleisti laiką bendraminčių būryje ir pasirūpinti savo emocine gerove. Tokie mokymai – tai ne tik žinios, bet ir šypsenos, pokalbiai, bendrystės jausmas.
Planuojama, kad šie renginiai taps gražia tradicija, suteikiančia galimybę nuolat tobulėti, išbandyti naujus dalykus ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Juk laiku ištarta padrąsinimo frazė ar ištiesta pagalbos ranka gali pakeisti dieną, o kartais ir gyvenimą.
Kiekvienas senjoras vertas būti išgirstas, palaikytas ir jaustis svarbia mūsų bendruomenės dalimi. Džiaugiamės, kad galime prisidėti prie šios gražios kelionės kartu!
Pastrėvio bibliotekos vyr.bibliotekininkė
Danutė Kananavičienė