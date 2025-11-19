Pagalba sau: atvirai kalbėtis bei dalintis asmenine patirtimi

Pagalba sau: atvirai kalbėtis bei dalintis asmenine patirtimi

Pastrėvio biblioteka kartu su Raudonojo Kryžiaus Elektrėnų skyriumi surengė mokymus senjorams. Su surinkusiais bendravo profesionali, empatiška ir dėmesinga medicinos psichologė Rasa Vyšniauskienė, turinti ilgametę patirtį emocinės sveikatos srityje. Susitikimo tikslas – padėti vyresnio amžiaus žmonėms geriau pažinti savo jausmus, išmokti ­tinkamai reaguoti į stresines si­tuacijas bei pasirūpinti savo emocine savijauta.
Renginio metu dalyvės susipažino su įvairiais streso įveikos būdais, emocinio atsparumo stiprinimo pratimais ir kasdieniais įpročiais, galinčiais pagerinti jų gyvenimo kokybę. Psichologė dalijosi praktiškais patarimais, kaip atpažinti emocinius sunkumus ir konstruktyviai juos spręsti, ragino senjores atvirai kalbėtis bei dalintis asmenine patirtimi.
Užsiėmime vyravo aktyvi,­ bendravimui palanki atmosfera – senjorės noriai diskutavo, atliko praktines užduotis ir džiaugėsi ­naujai įgytomis žiniomis.
Biblioteka kartu su Elektrėnų Raudonojo Kryžiaus skyriumi kviečia senjorus atrasti naujus įgūdžius, praleisti laiką bendraminčių būryje ir pasirūpinti savo emocine gerove. Tokie mokymai – tai ne tik žinios, bet ir šypsenos, pokalbiai, bendrystės jausmas.
Planuojama, kad šie renginiai taps gražia tradicija, suteikiančia galimybę nuolat tobulėti, išbandyti nau­jus dalykus ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Juk laiku ištarta padrąsinimo frazė ar ištiesta pagalbos ranka gali pakeisti dieną, o kartais ir gyvenimą.
Kiekvienas senjoras vertas būti išgirstas, palaikytas ir jaustis svarbia mūsų bendruomenės dalimi. Džiaugiamės, kad galime prisidėti prie šios gražios kelionės kartu!

Pastrėvio bibliotekos vyr.bibliotekininkė
Danutė Kananavičienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Pagalba sau: atvirai kalbėtis bei dalintis asmenine patirtimi
Pastrėvio takais – atrandant istoriją ir gamtos grožį
FIZINIO AKTYVUMO IR SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS ELEKTRĖNUOSE
Po pertraukos į Elektrėnus sugrįžo šokių ir muzikos vakarai

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Mindaugo Kiero žmona Jurgita: mano tikslas išsaugoti vyro atminimą
Vievio kultūros centras, įgyvendindamas Lietuvos kultūros tarybos ir Elektrėnų savivaldybės finansuojamą projektą „Keli žvilgsniai į Čiurlionį“, lapkričio 20 d. kviečia į Valstybinio choro „Vilnius“ koncertą ,,SKAMBANTYS ČIURLIONIO PAVEIKSLAI”.
Istorinė Elektrėnų plaukikų pergalė „Regionų taurėje 2025“
Tarptautinis turnyras Elektrėnuose pradėtas įspūdingomis mūsų rinktinės pergalėmis

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44