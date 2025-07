Pastrėvio bibliotekoje ypatingas vakaras „Prisiminimai skamba dainomis“

Pastrėvio etnografinis ansamblis „Vuolasta“ – tai ilgaamžis ir gyvybingas kolektyvas, puoselėjantis Pastrėvio krašto dainavimo tradicijas bei bendruomeniškumo dvasią. Įkurtas 1986 m. agronomės ir kraštotyrininkės Laimos Tidikienės iniciatyva, ansamblis tapo svarbia kultūrine jėga Elektrėnų savivaldy­bė­je.

Ansamblio repertuarą sudaro tradicinės lietuvių liaudies dainos, kurias narės paveldėjo iš savo motinų ir senelių. Pirmosios „dainų skrynelės“ – Marytė Stančikienė ir Pranutė Taurienė – tapo tvirtais pamatais, ant kurių vėliau savo balsais šį lobyną papildė ir kitos dainingos Pastrėvio moterys.

„Vuolastos“ nariai dažnai rinkdavosi repeticijoms ir koncertams, ypač Pastrėvio bibliotekoje. 2008 m. buvo įrašytos net 36 dainos – jos nufilmuotos įvairiose vietovėse: sodybose, laukuose, miškuose. Ši medžiaga išsaugojo ne tik dainų autentiškumą, bet ir krašto kultūrinį peizažą bei žmonių dvasinę šilumą.

Minint Elektrėnų savivaldybės 25-metį, įvyko jautrus susitikimas – filmuotų dainų peržiūros vakaras. Jame gausiai dalyvavo ansamblio narės: Bronė ir Laimutė atėjo susikibusios rankomis, Verutė buvo atstumta neįgaliojo vežimėliu, o Pranutę atgabeno dukra Janina automobiliu. Pasiramsčiuodamos lazdelėmis, jos šypsojosi ir džiaugėsi vėl susitikusios.

Filmo sumanytoja ir kūrėja Aldona Kazakevičienė kartu su ansamblio vadove Laima Tidikiene prisiminė filmavimo akimirkas, džiaugsmingus jubiliejus, šventes, išdainuotas dainas ir pasidalino gyvenimo kasdienybe, kurioje darbas ir daina visada žengė drauge.

Peržiūros metu dainos skambėjo vėl – ne tik iš ekrano, bet ir iš ansambliečių lūpų. Pamatėme ir tas, kurių tarp mūsų jau nebėra – pagerbėme jas ­tylos minute.

Prisiminimų vakaras: kai ­„Vuo­lasta“ skambėjo visai Lietuvai

Peržiūrėdami senus įrašus ir da­lindamiesi prisiminimais, prisi­mi­nėme ir vieną ypatingą įvykį – 2015 m., kai amžiną atilsį Zita Kelmickaitė aplankė Pastrėvį, atsakydama į nuoširdų bendruomenės pirmininkės Viktorijos Juknevičie­nės laišką.

Štai kaip ji tuomet kreipėsi:

„Laba diena. Esu Pastrėvio bendruomenės pirmininkė Viktorija Juknevičienė. Dažnai žiūriu laidą „Ryto suktinis“. Manau, kad tai labai prasminga ir turininga laida, kuri „neperspausta“ ir rodo žmones, esančius šalia – žmones, kurie tarsi atspindys mūsų praeities ir dabarties. Kreipiuosi į jus prašydama jūsų laidos atvykti į mūsų kaimą – Pastrėvį, Elektrėnų savivaldybėje.

Mūsų kaime gyvuoja etnografinis moterų ansamblis „Vuolasta“, kuriam netrukus sukaks 30 metų. Jo narės – vietinės gyventojos, saugančios ir perduodančios protėvių dainas, šeimos tradicijas, krašto pasakojimus. Šios moterys – neatsiejama kiekvieno renginio dalis. Nors beveik visoms jau per septyniasdešimt, kai kurioms net per aštuoniasdešimt, jų energija, dainingumas ir humoro jausmas įkvepia.

„Vuolastos“ pavadinimas kilęs nuo vietinio upelio, o ilgametė ansamblio vadovė Laima Tidikienė – ne tik dainų rinkėja ir saugotoja, bet ir knygelių „Trys apybraižos“ autorė, aprašiusi Pastrėvio apylinkes.

Apie „Vuolastą“ rašyta knygoje „Elektrėnai“, jų dainos pateko ir į etnografinę apžvalgų knygą „Buvom“. Su ansamblio narėmis glaudžiai bendrauja etnokultūrologė Ona Rasutė Šakienė, kuri teigia, kad šių moterų dainos, pasakojimai ir bendravimas – tikras tautosakos lobis.

Ansamblio moterys yra vedusios edukacijas trims kartoms, dalyvavusios įvairiuose renginiuose. 2012 m. gruodį LRT filmavo Pastrėvyje renginį „Trobos duris atvėrus“, kurio fragmentai vėliau rodyti laidoje „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“.

Filmavimas su „Vuolastos“ moterimis būtų išties turiningas – jos ne tik dainuoja senovines dainas, bet ir pasakoja įdomias istorijas, juo­kauja, dalijasi žiniomis nuo kulinarijos iki užkalbėjimų. Mes didžiuojamės jomis ir esame dėkin­gi, kad jos puošia mūsų gyvenimą.“

Ir Zita Kelmickaitė sureagavo – atvyko į Pastrėvį, kur filmavo laidą „Ryto suktinis“. Tuomet visa Lietuva (ir ne tik) išgirdo apie Pastrėvio žmones, jų dainas, gyvybingą tradiciją ir autentišką bendrystę. Tai buvo ne tik televizinis įvykis – tai buvo širdžių jungtis, tiltas tarp kartų ir ­gyvas kultūros liudijimas.

Prisiminimų vakaras „Prisiminimai skamba dainomis“ buvo ypatingas visiems susirinkusiems.

Peržiūrėdami senus įrašus dalino­mės prisiminimais, o juose daug džiugių akimirkų ir nutikimų…

Tai buvo labai nuoširdus, jaudinantis prisiminimų vakaras – tiltas tarp praeities ir dabarties, tarp išdainuotų dainų ir išgyventų akimirkų. Vakaro metu skambėjo ne tik dainos, bet ir dėkingumo žodžiai, pagarba, bendrystė. Nuoširdžiausius padėkos žodžius tarė Pastrėvio bendruomenės pirmininkė Viktorija Juknevičienė ir bibliotekininkė Danutė Kananavičienė. Jos dėkojo ansamblio „Vuolasta“ moterims už ilgametį darbą, dainas, pasakojimus, šviesą, kuria jos vis dar dalijasi su visais aplinkiniais.

Visos „Vuolastos“ moterys ir filmo iniciatorė, ir kūrėja Aldona Ka­zakevičienė buvo pagerbtos suvenyrais bei šiltais žodžiais – tai buvo maža, bet nuoširdi padėka už didelį indėlį į bendruomenės kultūrinį ­gyvenimą.

Ypatinga padėka skirta ir Janytei Žebrauskaitei, dalyvavusiai vakare bei įamžinusiai šias akimirkas – jos dėka prisiminimai išliks ne tik šir­dyse, bet ir nuotraukose, kurios atei­tyje taps brangiu liudijimu apie šį ypatingą vakarą.

Labai džiaugiuosi ir didžiuojuo­si, kad įvyko šis šiltas susitikimas – vakaras, kuris dar kartą įrodė, jog per dainą gyvuoja bendrystė. Ši filmuotos medžiagos peržiūra ne tik priminė gražias akimirkas, bet ir dar kartą leido pajusti tą stiprų bendrumo jausmą, kuris mus jungia. Kiekvienas balsas, kiekviena emocija ekrane – tai mūsų istorijos dalis. Ačiū visiems, kurie buvo kartu, kurie dalyvavo, kūrė, dainavo ir prisidėjo. Būtent tokie susitikimai primena, kokia galinga yra daina ir kaip ji mus suartina.

Tebūna šis vakaras įkvėpimas ateities darbams ir naujiems ­susitikimams!

Visą liepos mėnesį kviečiu apžiūrėti pastrėvietės Sigutės Kazakevičienės rankdarbių parodą „Nėrimas kryželiu“.

ESVB Pastrėvio padalinio vyr. bibliotekininkė Danutė Kananavičienė