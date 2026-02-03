Padėka elektrėniečiams už šviesą, kurią kuriame kartu

Julija Kirkilienė
Jeigu kada nebūtų surengtas tradicija tapęs renginys „Elektrėnų žiburys“, savivaldybės gyventojai jo tikrai pasigestų. Pasigestų ne tik todėl, kad kažkas nebūtų apdovanotas, o todėl, kad tas renginys kiekvienais metais nustebina režisūrine išmone. Ir ko tik per tuos 24 metus renginių organizatoriai nebuvo prigalvoję: ir laive su kapitonu darbštūs žmonės plaukė, ir į kosmosą skrido, ir bičiuliais bityne medų rinko, ir botaninių spalvų fiestoje dalyvavo. O šiais metais žmonių pagerbimo už 2025 m. darbus šventė pavadinta buvo elektrėnietiškai – „Elektrėnų šviesa – žmonės“. Sausio 23 d. vykusios šventės dalyvius fojė pasitiko dailiojo čiuožimo klubo „Elektrėnų snaigės“ sportininkės, treniruojamos Ramunės Satkauskaitės, šokusios pagal saksofonininkės Gretos Karnatkaitės atliekamą muziką.
Salėje šventė pradėta vaizdu ekrane – lėtai auštantis Elektrėnų miesto panoramos vaizdas, šviesos linijos, „keliaujančios“ per miestą ir susijungiančios į žmonių siluetus. Fone 13 žmonių siluetų, einančių per Elektrėnų miestą, kol ekrane lieka užrašas „Elektrėnų šviesa – žmonės“. O tuo metu scenoje šoka hiphopo šokėjos su prožektoriais ant galvų. Laidos vedėjai Eglė Kalinauskienė ir Dovydas Jokubaitis įžanginiame žodyje kalbėjo: „Elektrėnų žiburys 2025“ – tai ne šiaip renginys. Tai akimirka, kai miestas (ne miestas, o visa savivaldybė. Red. past.) sustojo padėkoti žmonėms-žiburiams, kurie švietė, augino, kūrė, saugojo ir tikėjo. Kurie tyliai darė daugiau, nei buvo matomi, nei buvo prašomi. Todėl scenoje ne tik apdovanojimai, bet ir istorijos. Šių metų apdovanojimai, vykę sausio 23 d., išsiskyrė tuo, kad daugiau nei bet kada apdovanotų buvo organizacijų ir bendruomenių – net penkios. Kaip sakė Tarybos veiklos administravimo skyriaus vedėja Vaida Davidavičienė, šiais metais nominacijoms pateiktos buvo net 59 anketos, todėl išrinkti vertingiausiuosius lengva nebuvo. Nelengva buvo, bet išrinko… Kaip sakė vedėjas Dovydas, kasmet „Elektrėnų žiburio“ nominacija sujungia tuos, kurie tyliai, kantriai ir kūrybingai prisideda prie mūsų miesto (savivaldybės. Red. past.) gyvenimo. Dovydui antrino Eglė: „Šiandien uždegsime trylika žiburių – trylika istorijų apie žmones, kurie šviečia kitiems“.
Nominacija už pilietiškas iniciatyvas apdovanotas Elektrėnų profesinio mokymo centras. Apdovanojimą įteikė meras Gediminas Ratkevičius.
Apdovanojimas įteiktas už 2025 metais Centre nuosekliai organizuojamas iniciatyvas, puoselėjančias Lietuvos istorijos pažinimą, kultūrinį tapatumą ir valstybingumo idėjas. 2025 m. Elektrėnų profesinio mokymo centre buvo organizuojami įvairūs renginiai, mokiniai įtraukiami į reikšmingų valstybinių datų minėjimus, dalyvavo pilietinėse akcijose, kultūros paveldo pažinimo veiklose, konkursuose. Šios iniciatyvos ugdo istorinį sąmoningumą, pasididžiavimą savo valstybe ir atsakomybę kurti jos ateitį.
Nominaciją paėmusi EPMC direktorė Lina Triponienė kalbėjo, kad mokyklai atitekusi nominacija – pati prasmingiausia ir kad Profesinio mokymo centro bendruomenė ir kiekvienas čia besimokantis mokinys jos yra vertas.
Nominacija už nuopelnus sveikatos apsaugos srityje skirta šeimos gydytojai Šarūnei Klimaitienei, o apdovanojimą įteikė administracijos direktorė Jekaterina Goličenko.
Nominacija gydytojai skirta už profesionalumą, nuoširdumą ir ypatingą dėmesį pacientams. Anketoje apžvelgti 2025 metais atlikti darbai, pasiekimai bei kiti nuopelnai, dėl kurių siūloma gydytojai suteikti nominaciją.
„Bendruomenė didžiuojasi ir džiaugiasi turėdama savo kolektyve tokią šaunią ir kompetentingą šeimos gydytoją. Kaip jie sako, manome, kad Šarūnė Klimaitienė yra verta šios nominacijos“, – kalbėjo vedėjas Dovydas. Pati Šarūnė, dėkodama už nominaciją, dėkojo Elektrėnų sveikatos centro Vievio šeimos medicinos padalinio kolektyvui už šiltą priėmimą į kolektyvą ir palaikymą, todėl tas kelias iš Kauno į Vievį neprailgsta. Gydytoja kalbėjo, kad suprato įvertinimą gavusi, nes daro kažką teisingai.
Nominacija už nuopelnus švietimo srityje skirta Vievio J. Milančiaus pradinės mokyklos mokytojai Svetlanai Kunauskienei. Apdovanojimą teikė mero pavaduotoja Inga Kartenienė.
Pradinių klasių mokytoja, poetė Svetlana Kunauskienė yra nominuojama apdovanojimui už išskirtinį atsidavimą ugdymui, už kūrybišką požiūrį į mokytojo misiją ir už gebėjimą sujungti mokymą su menu, žinias – su jausmu, o kasdienį darbą – su įkvėpimu. Ši nominacija yra padėka už kantrybę, širdies šilumą ir žodžio galią, kurias Svetlana kasdien dalija žmonėms.
Svetlana dėl ligos apdovanojimo paimti negalėjo, ją pavadavo mokyklos direktorė Ingrida Tviragienė. Ji perskaitė Svetlanos padėką ir eilėraštį visiems apdovanotiesiems: „Kartais gyvenime būna akimirkų, kai reikia sustoti, pažvelgti atgal ir pagalvoti, kur einame toliau. Man šis apdovanojimų vakaras yra būtent tokia akimirka. Prieš mane – trys keliai, kaip senoje pasakoje. Pirmas – ramus, nerūpestingas, daugelis jį vadina pensija. Antras – asmeninio augimo, ieškojimų ir atradimų kelias, kuriuo einu jau daug metų. Trečias kelias – pats plačiausias. Juo niekada neinu viena. Kartais jame daug chaoso, triukšmo ir nežinomybės, bet tai kelias gyvas, nuolat besikeičiantis, kupinas iššūkių ir prasmės. Kaip manote, laikydama šią statulėlę, kurį kelią pasirinkčiau? Be abejonės – trečiąjį. Linkiu visiems meilės sau, savo profesijai, žmonėms ir pasauliui. Nuoširdžiai dėkoju už šį garbingą apdovanojimą ir džiaugiuosi, kad šiemet jis keliauja į Vievio Jurgio Milančiaus pradinę mokyklą. Visiems susirinkusiems noriu dovanoti savo kūrybos eilėraštį. Jūs visi nusipelnėte apdovanojimų:
Aš eisiu ir klupsiu,
vėl nešiu Meilę saulėtą žirgo balne.
Ieškosiu jos polėky, žinau, atrasiu,
Ridensiu kaip saulę paukščio sparne.
Per pievą gėlėtą, per lauką išbalintą,
Per rūką, kuris pasiklydo nakty.
Nereikia jai turtų, šlovės ar talento,
Ir kartais ta meilė truputį karti.
Ji – viskas, ką noriu įteikti pasauliui
Net jeigu ištirps, išsilies per marias – surinksiu rieškutėm tą meilę lyg saulę,
Ir paukštis, ir žirgas ją tau parneš.
Juk jei tu turėsi širdy tokią meilę,
Galėsi matyti ne tik akimis:
kaip juokiasi vaikas,
kaip šypsosi saulė, kaip vėjas
bučiuoja bangas viltimis.
Ji nepraeina, nežūsta, nesibaigia,
Ji apšviečia sielos jausmus ir siekius.
Kaip švyturys jūroje ir kaip
žvaigždė kelrodė – ji veda,
ji laimina mūsų kelius.
Būkime švyturiais, pirmiausia sau. Tegul dangus palaimina mūsų kelius.
Nominacija už nuopelnus socialinėje srityje skirta Rasai Matijoškienei. Ją apdovanojo Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė.
Apie nominantę anketoje rašoma: „Rasa Matijoškienė – iniciatyvi, profesionali ir bendruomeniškumu išsiskirianti socialinio darbo vadybininkė, visą gyvenimą glaudžiai susijusi su Elektrėnų kraštu. Nuo gimimo čia gyvenanti Rasa socialinį darbą pradėjo dirbti 2000 m. Gilučių seniūnijoje, vėliau Socialinės paramos skyriuje dirbo išmokų specialiste, o nuo 2022 m. tame pačiame skyriuje sėkmingai darbuojasi atvejo vadybininke. Rasa dirba Užimtumo didinimo programoje, padėdama ilgalaikiams bedarbiams grįžti į darbo rinką. Be tiesioginio darbo, Rasa Elektrėnų profesinio mokymo centre socialinio darbo moko būsimus individualios priežiūros darbuotojus“.
Pati Rasa sako, kad gyvenimui gerėjant, vis dėlto, nė viena technologija negali pakeisti žmogaus. Socialinio darbuotojo misija pamatyti žmoguje stiprybę, pamatyti, kuo žmogus yra Dievo apdovanotas, ir ta dovana padėti pasinaudoti.
Už nuopelnus garsinant Elektrėnus apdovanotas Elektrėnų kultūros centro folkloro ansamblis „Runga“, vadovė Rūta Vaičekonytė-Chveduk. Apdovanojimą įteikė mero patarėjas Gintaras Jančiauskas.
Elektrėnų kultūros centro folkloro ansamblis „Runga“ yra vienas reikšmingiausių tradicinės kultūros puoselėtojų ir ilgiausiai gyvuojantis meno mėgėjų kolektyvas visoje Elektrėnų savivaldybėje. 2025 metais šis ansamblis minėjo garbingą 40 metų veiklos jubiliejų – reikšmingą sukaktį, liudijančią nuoseklų, atkaklų ir prasmingą kolektyvo darbą, puoselėjant Lietuvos etninės kultūros paveldą ir perduodant jį jaunajai kartai. Taip pat neatsiejama to dalis yra Elektrėnų kultūros centro folkloro kapela tuo pačiu pavadinimu „RUNGA“. Kolektyvas aktyviai dalyvauja Elektrėnų miesto ir savivaldybės kultūriniame gyvenime, valstybinių švenčių minėjimuose, folkloro festivaliuose bei edukacinėse programose, taip nuolat stiprindamas etninės kultūros sklaidą Elektrėnų krašte.
Ansamblis vietoj padėkos kalbų žiūrovams dovanojo dvi dainas.
Nominaciją už sėkmingą verslą pelnė UAB „Halkis“. Apdovanojimą įteikė administracijos direktorė J. Goličenko.
UAB „Halkis“ savo veiklą pradėjo 2010 metais, žengdama pirmuosius žingsnius kaip sporto klubo „Halkis“ įkūrėja. Šiandien įmonei sėkmingai vadovauja Irma Radvilienė, dėl kurios lyderystės organizacija nuosekliai auga ir plečia savo veiklos horizontus. Šiuo metu įmonėje dirba 20 atsidavusių ir profesionalių darbuotojų, prisidedančių prie aukštos paslaugų kokybės užtikrinimo. Plėsdama savo veiklos spektrą, įmonė vėliau įkūrė „Halkio Sushi“ – modernų sushi restoraną, kuris greitai tapo mėgstama vieta gurmaniškų skonių ieškantiems klientams. 2025 metais UAB „Halkis“ pristatė naują, ambicingą projektą „POMO“ – jaukią maitinimo ir laisvalaikio erdvę Elektrėnuose, skirtą šeimoms, bendruomenei ir prasmingam, kokybiškam laiko praleidimui.
„Halkis“ savininkai Irma ir Marius Radvilai pirmiausia dėkojo savo klientams, nes „be jūsų, nebūtų mūsų“. Taip pat dėkojo savivaldybės vadovams už verslo rėmimą.
Už nuopelnus sportui apdovanotas buriavimo treneris Darius Gerasimavičius. Apdovanojimą įteikė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys.
Treneris Darius Gerasimavičius Elektrėnų savivaldybės sporto centre dirba nuo 2016 metų. Per savo ilgametę ir kryptingą veiklą jis tapo vienu iš svarbiausių jaunųjų sportininkų ugdytojų regione, pasižyminčiu profesionalumu, atsidavimu ir gebėjimu motyvuoti aukštiems sportiniams tikslams. D. Gerasimavičius yra išugdęs ne vieną Lietuvos čempioną bei tarptautinio lygio varžybų prizininką. Jo auklėtiniai sėkmingai atstovauja Lietuvai įvairiose tarptautinėse varžybose, o dalis jų tapo Nacionalinės rinktinės nariais, garsinančiais šalies vardą užsienyje. Treneris didelį dėmesį skiria ne tik sportiniams rezultatams, bet ir jaunųjų sportininkų asmeniniam augimui, vertybių formavimui, disciplinai bei komandiniam darbui. Deja, Darius apdovanojimo pasiimti negalėjo – su komanda buvo išvykęs į varžybas. Apdovanojimą paėmė jo kolega Ričardas Davidavičius.
Nominacija „Metų jaunimo aktyvistas“ apdovanota „Versmės“ gimnazijos moksleivė, savanoriaujanti Kietaviškių kultūros namuose, Ermeta Aleknavičiūtė. Apdovanojimą įteikė mero patarėjas Dovydas Bliujus.
Ermeta yra aktyvi ir iniciatyvi jaunuolė, savanoriškai prisidedanti prie įvairių renginių organizavimo jaunimui bei veiklos Kietaviškių kultūros namuose. Ji taip pat labai aktyviai dalyvauja savo mokyklos gyvenime ir yra mokinių savivaldos narė. Ermeta įsitraukia į socialinių ir kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimą, skatindama bendruomeniškumą ir tarpusavio supratimą. Jos veikla apima pagalbą mokiniams, renginių organizavimą ir aktyvų dalyvavimą diskusijose, kuriose sprendžiami mokiniams svarbūs klausimai. Ermetos stiprybės – atsakomybė, iniciatyvumas, gebėjimas bendrauti su įvairiais žmonėmis ir komandinis darbas. Ji pasižymi kūrybiškumu, organizuotumu ir gebėjimu greitai prisitaikyti prie naujų situacijų. Pati nominantė savo kalboje dėkojo žmonėms, skatinantiems ją veikti, ir tėveliams, nuolatos ją palaikantiems.
Metų Nevyriausybinės organizacijos nominacija apdovanotas buvo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Elektrėnų skyrius. Apdovanojimą įteikė mero pavaduotojas Marius Urvakis.
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Elektrėnų skyrius yra aktyvi ir socialiai atsakinga organizacija, nuolat prisidedanti prie bendruomenės gerovės stiprinimo. Skyriaus savanoriai teikia pagalbą senjorams, padeda jiems kasdieniuose darbuose, lydi į gydymo įstaigas ir palaiko emociškai. Organizacija rūpinasi vienišais ir pažeidžiamais gyventojais, užtikrindama, kad jie jaustųsi matomi, išgirsti ir saugūs.
Elektrėnų skyriaus nariai taip pat tvarko apleistus kapus, puoselėja atminimo vietas ir prisideda prie pagarbios aplinkos kūrimo. Jie organizuoja labdaros ir paramos akcijas, skirtas surinkti būtiniausias priemones stokojantiems asmenims. Skyrius aktyviai dalyvauja pilietinėse iniciatyvose ir bendruomenės renginiuose, skatindamas savanorystės kultūrą. Organizacijos vadovė Rasa Kulevičienė trumpai pasidalino informacija apie Raudonojo Kryžiaus veiklą Elektrėnuose, kvietė prie veiklos prisidėti savanorius, džiaugėsi, kad jų veikla yra matoma ir kiekvienam dėkojo už pagalbą ir palaikymą.
Nominacija „Metų kultūros šviesulys“ skirta Vievio miesto Lazdynų Pelėdos bibliotekos vedėjai Irenai Senulienei. Nominaciją paskelbė ir įteikė Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Živilė Dastikienė.
Nuo 2020 m. rudens I. Senulienė dirba Vievio miesto Lazdynų Pelėdos bibliotekos vedėja ir aktyviai prisideda prie Elektrėnų krašto istorinio bei kultūrinio paveldo puoselėjimo. Ji rengia publikacijas, organizuoja renginius ir dalyvauja įvairiose darbo grupėse. 2022 m. ji pelnė Vilniaus regiono metų bibliotekininkės apdovanojimą „Riešutas 2022“. Nuo 2024 m. I. Senulienė taip pat eina Elektrėnų krašto muziejaus vyriausiosios rinkinių kuratorės pareigas, kuria muziejaus koncepciją, rengia parodas ir tvarko rinkinius. 2025 metais ji aktyviai organizavo parodas ir renginius tiek bibliotekoje, tiek muziejuje, prisidėdama prie krašto kultūrinio gyvenimo stiprinimo. Visus metus Vievio miesto Lazdynų Pelėdos biblioteka minėjo savo 85 metų jubiliejų. I. Senulienė įvairiais sklaidos kanalais viešino bibliotekos veiklą ir publikavo straipsnius vietinėje bei respublikinėje spaudoje, atspindėdama įstaigos istoriją ir dabartinius siekius.
Pati Irena už galimybę sėkmingai dirbti pirmiausia dėkojo kolegoms bibliotekininkams, vardindama juos pavardėmis, savivaldybės vadovams ir, žinoma, artimiesiems.
Nominacija „Metų ūkis“ apdovanoti ūkininkai Inga ir Robertas Ramaneckai. Nominaciją paskelbė ir nominantams žiburio statulėlę įteikė Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėja Jolanta Armonavičienė.
Daržovių augintojai nuosekliai ir atsakingai vykdo savo veiklą, užtikrindami šviežių, kokybiškų ir vietoje užaugintų daržovių tiekimą ištisus metus. Jų produkcija reguliariai pasiekia darželius ir mokyklas, prisidedant prie sveikos ir subalansuotos vaikų mitybos. Taip pat jie aktyviai prekiauja vietos turguose, stiprindami ryšį su bendruomene ir skatindami vietinės produkcijos vartojimą.Ūkis nuolat atnaujina ir modernizuoja žemės ūkio techniką, siekdamas efektyvumo, tvarumo ir aukštesnės produkcijos kokybės. Inga ir Robertas aktyviai dalyvauja vietos iniciatyvose ir bendruomenės veiklose, dalindamiesi savo patirtimi bei žiniomis. Savo pavyzdžiu jie skatina atsakingą požiūrį į darbą, sąžiningumą ir pagarbą klientams. Dėl savo darbštumo, patikimumo ir nuoširdaus bendravimo jie pelnė bendruomenės pasitikėjimą ir pripažinimą.
Ūkininkai nesiskundė savo sunkiu darbu, tik dėkojo savivaldybės gyventojams už pasitikėjimą. Inga pasidžiaugė, kad jų sukurtas ūkis turės tęstinumą, nes sūnus Rolandas studijuoja agronomiją ir visada mielai padeda tėveliams.
Nominacija „Metų bendruomenė“ atiteko asociacijai „Elektrėnų bendruomenė „Elektrėnų kraštas“, pirmininkas Vaidas Ratkevičius. Apdovanojimą įteikė Tarybos veiklos administravimo skyriaus vedėja Vaida Davidavičienė.
Elektrėnų miesto bendruomenė 15 metų aktyviai telkia miesto gyventojus bendroms veikloms ir kuria saugią, jaukią bei gyvybingą miesto aplinką. Bendruomenė kasmet rugsėjo mėnesį organizuoja Elektrėnų miesto šventę „Pasispirk“, kuri tapo svarbia tradicija vietos gyventojams. 2025 metais kartu su partneriais ji taip pat surengė Elektrėnų miesto sporto festivalį, skatinantį aktyvų ir sveiką gyvenimo būdą.
Bendruomenė aktyviai dalyvauja socialinėse akcijose ir pilietinėse iniciatyvose, stiprindama gyventojų įsitraukimą ir tarpusavio solidarumą. Ji palaiko naujai susikūrusią miesto kapelą „Smilga“ ir yra gavusi Lietuvos kultūros tarybos finansavimą renginiui „Jazz jaunystė“. Neturėdama nuolatinių patalpų, bendruomenė sėkmingai pritaiko įvairias miesto erdves renginiams, šventėms ir edukacinėms veikloms. Per savo veiklos metus ji parengė ir įgyvendino reikšmingus projektus, tokius kaip šeimos parko erdvių įrengimas, ekotakas miesto paplūdimyje ir žaidimų zonos vaikams.
Asociacijos pirmininkas Vaidas tarp kitų padėkų dėkojo Draugystės gatvės gyventojams, kurie surado ir grąžino iš jaunimui skirtos erdvės skulptūrų parke pavogtą palmę.
Nominacija „Didysis žiburys“ skirtas Vievio trečiojo amžiaus universitetui. Nominaciją įteikė meras G. Ratkevičius.
Kiekvienais metais Vievio TAU veikla sulaukia vis didesnio vyresnio amžiaus žmonių susidomėjimo, o universiteto narių skaičius nuosekliai auga. 2025 metais Vievio TAU, kaip ir ankstesniais metais, padėjo senjorams prisitaikyti prie visuomenės pokyčių ir skatino aktyvų, prasmingą gyvenimo būdą. Organizacija sudaro sąlygas saviraiškai, mokymuisi visą gyvenimą ir asmeninių gebėjimų ugdymui, atsižvelgdama į dalyvių poreikius bei galimybes.
Vievio TAU suteikia galimybę įgyti žinių, reikalingų kasdienybėje ir ateities iššūkiams. Ji prisideda prie vyresnio amžiaus žmonių socialinės integracijos ir skatina jų aktyvų dalyvavimą visuomenės gyvenime. Universitete organizuojami teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, paskaitos, seminarai ir mokymai. Taip pat rengiamos edukacinės išvykos ir susitikimai su įvairių sričių specialistais. Ši veikla stiprina bendruomeniškumą ir senjorų pasitikėjimą savimi. Universiteto rektorė Audronė Davidavičienė pasidžiaugė nuolatos augančiu TAU studentų skaičiumi ir dėkojo už žmonių sąmoningumą ir supratimą, kad mokytis niekada ne vėlu, juolab kad Trečiojo amžiaus universitete labai daug galima sužinoti ir patirti, bet egzaminų laikyti nereikia.
Po iškilmingų apdovanojimų šventė užbaigta buvo gražia Karinos Krysko ir Stepo Januškos daina, vedėjų žodžiais apie vakarą, kuriame pamatėme, kiek daug šviesos telpa vienoje savivaldybėje ir kad kiekvienas žmonių darbas – tai kibirkštis, kurią verta saugoti.
Į renginį atvyko Seimo narys ir Seimo Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas, kuris nominantus pasveikino savo sukurtomis eilėmis:
Vis švieti, kol esi negesintas,
Kol dar šilumą, šviesą skleidi,
Kol regi, kur takelis pramintas
Ir dar vienišo žingsnius girdi.
Nominantus taip pat sveikino Seimo nariai Algimantas Radvila, Edita Rudelienė, Tomas Tomilinas ir, žinoma, gausus būrys nominantų artimųjų. O kol vyko apdovanotojų ir visų salėje buvusių žiūrovų šurmulys, fone skambėjo daina „Elektrėnų žiburiai“.
Renginyje koncertavo atlikėjai: Ieva Zasimauskaitė, Karina Krysko, Stepas Januška, Elektrėnų hiphopo šokėjos, Elektrėnų kultūros centro gatvės šokių kolektyvas, vadovė Aistė Kulevičiūtė; Elektrėnų sporto mokyklos dailiojo čiuožimo sportininkės, trenerė Ramunė Satkauskaitė, Kauno Miko Petrausko meno mokyklos šokėjai, Alytaus cirko studijos „Dzūkija“ atlikėjos. Renginį organizavo ir scenarijų kūrė Elektrėnų kultūros centro kūrybinė komanda.