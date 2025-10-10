Onkologų dienos Elektrėnuose žinia: netempkite gumos

Jūs esate svarbus mūsų partneris – net 3 procentai visų į Nacionalinį vėžio centrą atvykstančių pacientų yra iš Elektrėnų,- elektrėniškiams kalbėjo NVC direktorius doc. dr. Valdas Pečeliūnas ir ragino gyventojus nedelsti bei pasinaudoti prevencinėmis programomis.
Nacionalinis vėžio centras, stiprindamas bendradarbiavimą su regionais, rugsėjo 25 d. Elektrėnuose surengė mokslinę-praktinę konferenciją „Onkologų diena“. Konferencijoje NVC specialistai savivaldybės medikams ir pagalbos onkologiniams ligoniams (POLO) asociacijos nariams pristatė klinikinių centrų veiklą, akcentavo onkologinių ligų prevencijos svarbą, diskutavo su medikais ir pacientais. Konferencijos dalyvius sveikinusi Elektrėnų savivaldybės sveikatos centro direktorė Edita Paberalienė pasidžiaugė, kad „Onkologų diena“ padės stiprinti bendradarbiavimą tarp Nacionalinio vėžio centro specialistų ir Elektrėnų krašto medikų, kas, neabejotinai, atneš naudą pacientams.
„Labai džiaugiamės, kad turime tiek daug garbingų svečių iš Nacionalinio vėžio centro, kurie organizuoja „Onkologų dieną“ Elektrėnuose ir skaitys mums pranešimus,“ – kalbėjo Edita Paberalienė.
Medikų uždavinys – paciento kelias namo
NVC direktorius doc. dr. Valdas Pečeliūnas kalbėjo, kad su Elektrėnų sveikatos priežiūros įstaigomis mato dideles bendradarbiavimo galimybes ir resursus, užtikrinant sklandų onkologinio paciento kelią, o pagrindinis regionų ir didmiesčių medikų uždavinys – gerinti onkologinio paciento kelią, susidūrus su liga ir vėliau, grįžtant į gyvenimą po ligos.
„Jūs esate labai svarbus ir didelis mūsų partneris – net 3 procentai visų į Nacionalinį vėžio centrą atvykstančių pacientų yra iš Elektrėnų. Tai yra gerokai daugiau nei atvykstančių iš Utenos ar Panevėžio. Todėl puikiai suprantame, kad turime pasistengti dėl jūsų ir šiandien esame čia. Pavasarį jau lankėmės Utenoje, dabar atvykome į Elektrėnus. Regionų sujungimas onkologijos paslaugomis yra labai svarbus. Todėl mūsų planas yra kartą per metus susitikti ir išgirsti iš jūsų klausimus ir problemas, kad galėtume kartu jas išspręsti. Atvykome čia todėl, kad esame atsakingi už vėžiu sergančius pacientus, esame vienintelis vėžio centras Vilniaus regione. Todėl mums labai svarbu su šioje Lietuvos dalyje dirbančiais kolegomis bendradarbiauti ir užtikrinti sklandų paciento kelią.
Šiuo metu dauguma Skandinavijos šalių kuria vėžio kontrolės planus 2025–2035 metams. Visuose šiuose planuose atsirado naujas terminas su nauju segmentu – „paciento kelias namo“. Jis atvyksta į vėžio centrą, gauna tam tikrą paslaugą, dalį paslaugų gauna gimtajame mieste, grįžta atgal į darbą, pas šeimos narius. Pasauliniu mastu tai yra naujovė, tačiau Lietuvoje tik dabar pradedame apie tai kalbėti. Taigi, paciento kelias pas mus ir atgal į namus turi būti sklandus.
Mes, Nacionalinis vėžio centras, siekiame tarptautinio lygio – tapimo visapusišku vėžio priežiūros centru. Mūsų paraiška jau priimta. Visoje Europoje pagal „Europa nugali vėžį“ planą iki 2030 metų turės susiformuoti visapusiškų vėžio centrų tinklas. Europoje tokių centrų numatyta apie 120.
Kalbant apie Vilnių, šiemet čia įvyko dviejų didelių įstaigų konsolidacija. Nacionalinio vėžio instituto klinikinė veikla perduota Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikoms. Taip sukurtas Nacionalinis vėžio centras – VUL SK autonominis filialas. Čia sutelktos visos klinikinės paslaugos – dirbam, kad mūsų pacientams būtų patogu,“ – savo pranešime kalbėjo doc. dr. V. Pečeliūnas.
Konferencijoje „Onkologų diena“ Elektrėnuose NVC medikai kalbėjo apie lyderystę onkologijos srityje, visapusiško vėžio priežiūros centro svarbą nacionaliniu ir Europos mastu, prostatos, krūties, plaučių, gimdos kaklelio, storosios žarnos vėžio prevenciją, kolegoms iš Elektrėnų pristatė NVC Chirurginės onkologijos, Radiacinės onkologijos, Medikamentinės onkologijos, Diagnostinės onkologijos centrų, Hematologijos, onkologijos, transfuziologijos centro veiklą ir teikiamas paslaugas.
Pranešimus skaitė NVC direktorius doc. dr. Valdas Pečeliūnas, NVC direktoriaus pavaduotojas medicinai, gydytojas urologas dr. Marius Kinčius, NVC klinikinių centrų vadovai doc. dr. Audrius Dulskas, dr. Jonas Venius, doc. dr. Birutė Brasiūnienė, dr. Jurgita Ušinskienė, HOTC Lietuvos negiminingų kaulų čiulpų donorų registro vadovė Rita Kviliūtė, gydytoja pulmonologė Vaida Gedvilaitė, gydytoja krūtų chirurgė Algė Leveckytė, gydytoja akušerė ginekologė dr. Diana Žilovič, gydytoja gastroenterologė Inga Kildušienė.
Konferenciją vainikavo NVC Kontaktų centro vadovės Ingos Jankūnienės ir Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) direktorės Neringos Čiakienės interaktyvi diskusija apie paciento kelią sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo kontekste ir (POLA) vaidmenį kelionėje per onkologinę ligą. Į diskusiją aktyviai įsitraukė POLA bendruomenės nariai.
Rožinė dovana
Onkologų dienos Elektrėnuose išvakarėse, rugsėjo 24 d., profilaktiškai pasitikrinti krūtų į Nacionalinį vėžio centrą atvyko 30 moterų iš Elektrėnų. Nacionalinis vėžio centras ir jo partnerė IWAVilnius tęsia praėjusiais metais didelio regionų susidomėjimo sulaukusią akciją „Rožinė dovana moterims“. Vilniaus kolegijos lektorės atvykusias elektrėniškes pakvietė į edukaciją apie odos priežiūrą.
Pasak IWAVilnius vadovės Ugnės Kukliauskaitės-Kairienės, tęsiama akcija „Rožinė dovana moterims“ yra labai prasminga. „Šis vizitas Nacionaliniame vėžio centre dar kartą parodė, kokia svarbi yra prevencija. Mes ne tik padedame ligoninei medicininėmis priemonėmis, telkdami diplomatijos ir verslo bendruomenes, bet ir siekiame skleisti žinią apie prevencinių krūties vėžio patikrų būtinybę. Džiaugiamės ir ką tik nacionaliniu mastu startavusia socialine reklama „Netempk gumos“. Tikimės, kad ji paskatins moteris nelaukti, profilaktiškai pasitikrinti savo sveikatą ir padrąsins paskatinti tai padaryti savo artimiausias – drauges, seseris, mamas bei kitas šalia esančias moteris. Skatiname visas moteris – nelaukite, netempkite gumos, pasirūpinkite savo sveikata, nes ankstyva patikra gali išgelbėti gyvybę“, – sako U. Kukliauskaitė-Kairienė.
Didžiojoje prof. Kazimiero Pelčaro salėje elektrėniškes į edukaciją pakvietė Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto lektorės Vaida Navickaitė-Šakėnienė, Lina Sirvydienė. Diagnostinės onkologijos centro vadovė dr. Jurgita Ušinskienė primena: „Kad prevencinė mamografinė patikra būtų veiksminga, tai yra pasiektų savo tikslą sumažinti mirtingumą nuo krūties vėžio, joje turėtų dalyvauti bent 70 % tikslinės grupės moterų. Lietuvoje šiuo metu tikrinasi apie 50 %. Siekdami pagerinti moterų įsitraukimą, bendradarbiaujame su socialiniais partneriais, kurie padeda organizuoti bendruomeninį moterų atvykimą ne tik patikrai, bet ir edukacijai“.
Diagnostinės ir intervencinės radiologijos skyriaus vedėjas dr. Mantas Trakymas pabrėžia, jog kiekvieną dieną jie pasirengę priimti iki 38 moterų profilaktinei mamografinei patikrai ir papildomiems tyrimams – tomosintezei po patikros. „Tikimės, kad, dirbdami su socialiniais partneriais, pasieksime 70 % dalyvavimo programoje lygį. Primenu, kad mamografinės patikros programa skirta moterims nuo 45 iki 74 metų. Pas mus mamogramos atliekamos pagal aukštus techninius standartus, o vaizdus vertina du nepriklausomi vienas nuo kito, patyrę gydytojai radiologai. Iš 1000 moterų įprastai nustatome 6–7 vėžio atvejus, tad pas mus yra aukštas vėžio nustatymo standartas. Nustačius pakitimus, greitai atliekami papildomi tyrimai ir pradedamas gydymas – kad nebūtų delsimo tarp pirmos mamogramos ir galutinės diagnozės“, – sako dr. M. Trakymas.
Pasak dr. J. Ušinskienės, vienas didžiausių centro privalumų – trumpesnis kelias nuo mamogramos iki galutinės diagnozės. „Jeigu profilaktinės patikros metu nustatome pakitimus, galime greitai atlikti papildomus tyrimus – tomosintezę, ultragarsą, biopsiją – ir padėti patvirtinti diagnozę. Tai gerokai sutrumpina laiką iki gydymo pradžios, jei liga būtų nustatyta“, – sako dr. J. Ušinskienė.
Paruošta pagal NVC inf.