Elektrėnų ligoninė paminėjo 60 metų veiklos sukaktį

Ligoninės direktorius Ž. Martinėnas padėkojo buvusiems ligoninės darbuotojams: I. Adomaitienei, A. Adomaičiui, N. Ramanauskienei, L. Kašuro ir kt.

 

Virginija Jacinavičiūtė

Rugsėjo 29-ąją Elektrėnų bibliotekoje šventiškai nusiteikusi ligoninės bendruomenė susirinko paminėti reikšmingą sukaktį – Elektrėnų ligoninės 60-metį. Šešis dešimtmečius veikianti gydymo įstaiga buvo ir tebėra viena svarbiausių miesto atramų, o jubiliejinė šventė tapo proga ne tik pasidžiaugti pasiekimais, bet ir pagerbti žmones, kūrusius bei puoselėjusius ligoninę nuo pat jos įkūrimo.
Renginys prasidėjo muzikiniu sveikinimu, kurį atliko Elektrėnų meno mokyklos mokytojų trio – Tomas Aliubavičius, Davit Avetisyan ir Mindaugas Venclovas, kuris buvo ir šventės vedėju. Medikus sveikino Elektrėnų savivaldybės vadovai: meras Gediminas Ratkevičius, vicemerė Inga Kartenienė, administracijos direktorė Jekaterina Goličenko bei Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Virginija Liepinytė-Medeikė.
Paprašytas pasidalinti kokiu nors prisiminimu apie Elektrėnų ligoninę, meras prisiminė jaunystės metus, kai dirbo Trakų policijos komisariate. Kurį laiką jis net nežinojęs, kur yra Trakų rajono ligoninė, nes visas reikiamas paslaugas gaudavo Elektrėnuose. Meras linkėjo, kad ir ateityje žmonės visus sveikatos klausimus galėtų išspręsti Elektrėnų ligoninėje, nepaisant permainų ir sudėtingų laikotarpių medikų darbe.
Vicemerė ir administracijos­ direktorė pasidžiaugė tuo, kad gimė Elektrėnų ligoninėje. Virginija Liepinytė-Medeikė pasakojo, kad jos pažintis su šia gydymo įstaiga prasidėjo dar studijų laikais, kai buvo kursiokė su buvusiais ligoninės vadovais Laimute Matkevičiene ir ­Edmundu Niparu.
Savivaldybės atstovai ligoninės darbuotojams padovanojo kvietimus į greitai duris atversiantį Elektrėnų baseiną.

Šventinę nuotaiką sukurti padėjo atlikėjas R. Kučinskas.

Elektrėnų ligoninę sveikino ir partneriai – Lietuvos ligoninių asociacijos, Lietuvos rajonų ligoninių asociacijos atstovai, Abromiškių rea­bilitacijos ligoninės vadovas Vitalijus Glamba, Visuomenės sveikatos biuro vadovė Neringa Pulauskienė, taip pat buvę Elektrėnų ligoninės vadovai Laimutė Matkevičienė ir Edmundas Niparas, ilgametė miesto vaistinės vadovė Nijolė Kleinienė.
Šventės metu ligoninės direktorius Žydrūnas Martinėnas padėko­jo buvusiems vadovams Laimutei Matkevičienei ir Edmundui Nipa­rui, taip pat ilgamečiams darbuo­tojams: vaikų ligų gydytojai Irenai Adomaitienei, Vidaus ligų skyriaus vedėjui, gydytojui echoskopuotojui Algimantui Adomaičiui, vyresniajai slaugos administratorei Nijolei Beliukevičienei, akušerei Stanislavai Kacevičienei, gydytojai akušerei ginekologei Liudmilai Kašuro, gydytojai dermatovenerologei Marijonai Lankutienei, bendrosios praktikos slaugytojai Nijolei Ramanauskienei, ligoninės Vaikų ligų skyriaus vedėjui Romui Sugintui.
„Už ilgametį darbą VšĮ Elek­trėnų ligoninėje, sąžiningai ir rū­pestingai atliekamas pareigas, už ypatingą dėmesį kiekvienam pacientui, nuoširdumą ir žmogišką šilumą“ mero padėkos įteiktos bendro­sios praktikos slaugytojoms Laimai Alionienei, Onai Antanavičienei, Nijolei-Marytei Ašmenienei, Rasai Burkojienei, Onai Macijauskienei, Eugenijai Martišienei, Marytei Vyšniauskienei, Tamarai Vladimirovai, Irenai Zykienei, radiologijos technologei Janinai Januškienei, biomedicinos technologei Onai Leo­navičienei, slaugytojo padėjėjoms Janinai Viatkinienei ir Genei Bartasevičienei bei pagalbinei medicinos darbuotojai Zofijai Urbanavičienei. „Dėkoju už pastangas kasdien padėti žmonėms – su meile, atsidavimu ir šypsena, kuri gydo ne mažiau nei žodis ar vaistas“, – rašoma padėkoje.
Renginio metu parodytas Elektrėnų ligoninės 60-mečiui skirtas filmas, kurį sukūrė Aurelija Aleškevičienė ir Tomas Medekša. Filmas priminė įstaigos ištakas – jame užfiksuoti miesto įkūrėjo Pra­no Noreikos pasakojimai apie Elek­trė­nų ir ligoninės pradžią, darbuotojų prisiminimai bei dabartinio direktoriaus Žydrūno Martinėno komentarai.
Kaip savo kalboje pabrėžė Laimutė Matkevičienė, ligoninė per šešis dešimtmečius išgyveno įvairius etapus – decentralizaciją, destruktūrizaciją, reorganizaciją, redukciją, konsolidaciją, o dabar sulaukė optimizacijos. Nepaisant visų iššūkių, gydymo įstaiga išliko ir toliau ieško būdų teikti kokybiškas, prieinamas paslaugas.
Šiuo metu Elektrėnų ligoninėje veikia Priėmimo–skubios pagalbos skyrius, Anestezijos–reanimacijos ir intensyvios priežiūros skyrius, Dienos stacionaro skyrius, Vidaus ligų skyrius su palaikomojo gydymo ir slaugos padaliniu, Konsultacinės poliklinikos ir geriatrijos dienos stacionaro skyrius, klinikinė diagnostinė laboratorija. Kaip sakė direktorius Ž. Martinėnas, kiekviename jų dirbama atsidavusiai, nepaisant iššūkių.
Jubiliejinę šventę vainikavo muzika – koncertavo Elektrėnų meno mokyklos mokytojų trio ir atlikėjas Rimvydas Kučinskas. Po oficialiosios dalies svečiai ir ligoninės bendruomenė dalijosi prisiminimais bei ateities planais prie arbatos ­puodelio ir šventinio torto.

