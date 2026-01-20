Minint Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos – 35-ąsias metines, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje pirma pamoka buvo skirta šios dienos atminimui, kurią organizavo gimnazijos mokinių savivalda kartu su LMS Elektrėnų padalinio savanoriais. Mokiniai rytą bendruomenę pasitiko segdami neužmirštuolės žiedus, languose degė atminimo žvakutės, gimnazistai rašė mintis tema „Koks aš būčiau be laisvės?“, kurias vėliau prisegė atminimo stende.
Vėliau visi susirinko gimnazijos kieme prie simbolinio laužo, kuris priminė 1991-ųjų sausio nakties laužus ir tautos vienybę. Renginio metu buvo prisiminti laisvės gynėjai, giedotas Lietuvos Respublikos himnas, žuvusieji pagerbti tylos minute, o bendrystę stiprino šilta arbata, ramus pabuvimas kartu ir iškilmingas Šaulių sąjungos narių susikaupimas prie vėliavos.
Branginkime laisvę ir mylėkime Lietuvą, nes ji gyva tol, kol ją saugo jos žmonės.
Ramunė Matonienė,
gimnazijos direktorė