Mažieji Abromiškių vaiduokliukai

Abromiškių svirne įsikū­ru­siame Elektrėnų krašto muzie­juje šventėme naujos Vilijos Dobrovolskienės knygos „Ma­žieji Abromiškių vaiduokliukai“ ­sutikimą.
Tad aišku, kad visas vakaras ir sukosi apie Viliją ir jos… vaiduokliukus. Vilija, Angelė Statkuvienė, Ra­sa Sičinskienė, Vida Baranauskie­nė, Steponas Kirkilas ir Ona Rasu­tė Šakienė skaitė knygos ištraukas bei pasakojo tikras istorijas apie vaiduoklius, kurias girdėjo vaikystėje. Aušra Jovarauskienė, Nijolė Kuda­bienė, Arvydas Vyšniauskas pasi­keisdami skaitė savo kurtas eiles, skirtas vaiduokliukams. Rūta ir Armandas atliko romantiškas ilgesingas dainas, kurios labai papildė šventės jausmų, emocijų ir garsų ­paletę.
O ką vaiduokliukai, paklausite? Vaiduoklių žinovė Vilija pasakojo, kad vaiduokliukai mėgsta prisidė­ti prie dirbančių ar švenčiančių žmonių. Vakar svirne tikrai galėjai justi tų mielų mažylių buvimą – salėje netikėtai užgeso šviesa, ėmė švytėti medinės skulptūros, kartais galėjai išgirsti neaiškius garsus, šlamėjimus ar net tylų kikenimą. Įtariu, kad vaiduokliukai galėjo padėti ir Rūtai su Armandu, mat mažyliai labai mėgsta groti ir net turi savo orkestriuką.
Dar Vilija pasakojo, kad vai­duokliukai savo draugams rengia nuostabiausią puotą, nes nori palaikyti draugystę. Tai jie, suprantuma, visaip kaip padėjo Vilijai surengti šią puikią šventę. Ir, matyt, nusiminė, kai pradėjome ruoštis namo, nes bandė mus sulaikyti, paberdami aplink svirną ir visas Abromiškes baltutėlio sniego…
Renginyje buvo daug šypsenų, juoko, nuoširdžių sveikinimų. Labai šiltus žodžius Vilijai tarė Elek­trė­nų savivaldybės vicemerė Inga Kartenienė, LNRS vicepirmininkas Vytautas Šiaudytis, Kūrėjų menės pirmininkė Virginija Ruškienė, Elektrėnų TAU atstovės Onutė Aša­kienė ir Nadė Dilienė, klubo nariai, buvę mokiniai, bibliotekininkės.

Nijolė Kudabienė,
Regioninio Elektrėnų literatų klubo „Strėva“ narė

