Abromiškių svirne įsikūrusiame Elektrėnų krašto muziejuje šventėme naujos Vilijos Dobrovolskienės knygos „Mažieji Abromiškių vaiduokliukai“ sutikimą.
Tad aišku, kad visas vakaras ir sukosi apie Viliją ir jos… vaiduokliukus. Vilija, Angelė Statkuvienė, Rasa Sičinskienė, Vida Baranauskienė, Steponas Kirkilas ir Ona Rasutė Šakienė skaitė knygos ištraukas bei pasakojo tikras istorijas apie vaiduoklius, kurias girdėjo vaikystėje. Aušra Jovarauskienė, Nijolė Kudabienė, Arvydas Vyšniauskas pasikeisdami skaitė savo kurtas eiles, skirtas vaiduokliukams. Rūta ir Armandas atliko romantiškas ilgesingas dainas, kurios labai papildė šventės jausmų, emocijų ir garsų paletę.
O ką vaiduokliukai, paklausite? Vaiduoklių žinovė Vilija pasakojo, kad vaiduokliukai mėgsta prisidėti prie dirbančių ar švenčiančių žmonių. Vakar svirne tikrai galėjai justi tų mielų mažylių buvimą – salėje netikėtai užgeso šviesa, ėmė švytėti medinės skulptūros, kartais galėjai išgirsti neaiškius garsus, šlamėjimus ar net tylų kikenimą. Įtariu, kad vaiduokliukai galėjo padėti ir Rūtai su Armandu, mat mažyliai labai mėgsta groti ir net turi savo orkestriuką.
Dar Vilija pasakojo, kad vaiduokliukai savo draugams rengia nuostabiausią puotą, nes nori palaikyti draugystę. Tai jie, suprantuma, visaip kaip padėjo Vilijai surengti šią puikią šventę. Ir, matyt, nusiminė, kai pradėjome ruoštis namo, nes bandė mus sulaikyti, paberdami aplink svirną ir visas Abromiškes baltutėlio sniego…
Renginyje buvo daug šypsenų, juoko, nuoširdžių sveikinimų. Labai šiltus žodžius Vilijai tarė Elektrėnų savivaldybės vicemerė Inga Kartenienė, LNRS vicepirmininkas Vytautas Šiaudytis, Kūrėjų menės pirmininkė Virginija Ruškienė, Elektrėnų TAU atstovės Onutė Ašakienė ir Nadė Dilienė, klubo nariai, buvę mokiniai, bibliotekininkės.
Nijolė Kudabienė,
Regioninio Elektrėnų literatų klubo „Strėva“ narė