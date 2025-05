Lietuvių projektas „Fate of a Sport“ laimėjo #BeInclusive Sporto už taiką apdovanojimą Briuselyje

2025 m. gegužės 12 d. Briuselyje įvykusiuose #BeInclusive EU Sport Awards apdovanojimuose, kurie pagerbia išskirtinius projektus skatinančius įtrauktį, įvairovę ir lygybę per sportą, nuskambėjo ir Lietuvos vardas. Lietuvos etnosporto komiteto (LEK) įgyvendintas Erasmus+ projektas „Fate of a Sport“ buvo pripažintas geriausiu „Sport for Peace“ kategorijoje.

Apdovanojimą Berlaymont pastate įteikė Europos plėtros komisarė Marta Kos ir Ukrainos jaunimo ir sporto ministras Matvii Bidnyi. Šventėje taip pat dalyvavo Europos Komisijos viceprezidentė už socialines teises ir įgūdžius Roxana Mînzatu bei komisaras Glenn Micallef, kuris paskelbė konkurso nugalėtojus.

Sportas – kaip priemonė kurti taiką

Projektas „Fate of a Sport“ subūrė jaunimą iš skirtingų kultūrinių, tautinių ir socialinių sluoksnių, siekiant stiprinti tarpusavio supratimą, empatiją ir bendruomeniškumą. Atsižvelgiant į augančią įtampą Europoje, ypač po karo Ukrainoje, iniciatyva sukūrė saugią erdvę susitikimams, dialogui ir gijimui.

Dalyviai ne tik išbandė įvairius tradicinius ir šiuolaikinius sportus, bet ir dalyvavo bendruose dirbtuvėse bei taikos kūrimo veiklose. Tai padėjo spręsti svarbias jaunimo problemas – vienišumą, socialinę atskirtį ir psichikos sveikatos iššūkius.

„Tai ne tik mūsų organizacijos, bet ir visos Lietuvos pergalė. Per sportą mes galime pasiekti tai, ko kartais nepavyksta diplomatijai – suartinti žmones,“ – teigė Stanislav Bajurin, Lietuvos etnosporto komiteto prezidentas.

LEK – sporto paveldo saugotojai su šiuolaikišku požiūriu

Lietuvos etnosporto komitetas (LEK) jau daugelį metų aktyviai dirba siekdamas išsaugoti ir populiarinti tradicinius lietuvių sportus bei žaidimus. Tačiau jų veikla neapsiriboja vien tik istoriniu paveldu – LEK pasitelkia sportą kaip įrankį spręsti aktualias socialines problemas: diskriminaciją, jaunimo marginalizaciją, kultūrinius skirtumus ar galimybių stoką.

„Kūrėme šį projektą karo fone, kai daug jaunų žmonių jautėsi pasimetę, susiskaldę. Norėjome sukurti erdvę, kurioje sportas virstų kalba be žodžių – kalba apie pagarbą, bendrystę ir viltį“ – sakė projekto iniciatorius ir įgyvendintojas Tomas Jenkelevič.

Tarptautinis pripažinimas Briuselyje yra ne tik projekto „Fate of a Sport“, bet ir visos organizacijos veiklos įvertinimas. Tarp šių metų devynių finalistų taip pat pateko organizacijos iš Ispanijos („Asociación Tarjeta Verde“) ir Prancūzijos („UCPA Sport Loisirs“), tačiau būtent LEK projektas buvo pripažintas išskirtiniu savo poveikiu bendruomenėms per sportą.

Šis laimėjimas yra puikus įrodymas, kad sportas gali būti daugiau nei tik fizinis aktyvumas – tai tiltas tarp žmonių, būdas mažinti įtampą ir kurti taikesnę visuomenę.