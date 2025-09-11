Kazokiškių seniūnijos šventė „25-erius metus drauge“

Kazokiškių seniūnijos šventė „25-erius metus drauge“

Daiva Pileckienė, seniūnas Arvydas Vyšniauskas, Eugenijus Ališanka, Jaronimas Jankauskas, Elvyra Valiukienė, Dalia Petkevičienė, Stasys Virganavičius, Evelina Giraitytė, Jonas Gliaudelis, Vladislava Valantavičienė

 

Paskutinį vasaros šeštadienį Kazokiškėse nuaidėjo ypatinga šventė – Elektrėnų savivaldybės ir Kazokiškių seniūnijos 25-asis jubiliejus. Renginys tapo ne tik vasaros palydomis, bet ir bendrystės, istorijos bei pasididžiavimo savo kraštu diena.

Šventę vedė ir seniūnijos pasaką sekė Melita Klimantavičiūtė ir Simona Mikšienė

 

Šventės metu simboliškai buvo pristatyta Kazokiškių seniūnijos pasaka ir atkurta seniūnijos istorija. Šventę vedė ir seniūnijos pasaką sekė Simona Mikšienė ir Melita Klimantavičiūtė. Renginio me­tu buvo prisiminti svarbiausi seniūnijos istorijos momentai: 2000 m. įkurta seniūnija, 2002 m. įsteigta bendruomenė, 2003 m. atrastas Paalkių piliakalnis ir suburta kapela „Kazokynė“, 2005 m. patvirtintas herbas ir sukurta vėliava, 2009 m. minėtas 400 metų Kazokiškių jubiliejus, taip pat atidarytas daugia­funkcis centras, o 2018 m. prie bažnyčios pastatyta skulptoriaus Arvydo Ališankos Vyčio skulptūra. Dėmesio sulaukė ir garsusis Kazokiškių bažnyčios Švč. Mergelės Marijos paveikslas bei Grabijolų kaimas.

Pasakoje dalyvavo daugybė svarbių seniūnijos veikėjų, tarp jų pirmoji seniūnė Vladislava Va­lantavičienė, bendruomenės pirmininkas Stasys Virganavičius, kapelos „Kazokynė“ subūrimo iniciatorius Jonas Gliaudelis, bibliotekininkė Daiva Pileckienė, ilgametė seniūnijos specialistė Dalia Petkevičienė, jaunoji aktyvistė Evelina Giraitytė, Grabijolų šviesuolis Jaronimas Jankauskas, bažnyčios prižiūrėtoja Elvyra Valiukienė, poetas Eugenijus Ališanka ir dabartinis seniūnas Arvydas Vyšniauskas. Dalyviai buvo apdovanoti atminimo dovanomis: kiekvienas gavo po obuolį – simbolį didelio darbo. Kaip medis užauga iš sėklos, taip ir bendras kelias prasidėjo nuo mažų žingsnių, o šiandien jau brandina vaisius. Tegul ši simbolinė dovana primena, kiek daug galima pasiekti kartu.
Susirinkusius su gražia švente sveikino seniūnas Arvydas Vyšniauskas, linkėjo džiaugtis ir didžiuo­tis nuostabiu Kazokiškių kraštu, pasidžiaugė šauniu Kazokiškių seniūnijos kolektyvu ir linkėjo visiems gražaus vakaro.
Renginio programą praturtino Kazokiškių jaunoji talentė, Vievio meno mokyklos akordeonistė Mėja Klimantavičiūtė (mokytoja Sigutė Minkevičė), kurios atliekamos melodijos skamba jau ne pirmą kartą mūsų šventėse. Šventėje savo šokiais susirinkusius džiugino linijinių šokių kolektyvas „VievioLin“ (vadovė Ni­jolė Anskaitienė).
Labai džiugu, kad į renginį atvyko garbingų svečių: Lietuvos Respublikos Seimo narys Kęstutis Vilkauskas, Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius, Elektrėnų savivaldybės Tarybos na­rė Viktorija Juknevičienė. Vievio seniūnė Kristina Vitartė visų seniūnijų seniūnų vardu sveikino su jubiliejumi ir skyrė daug gražių sveikinimo žodžių.

Nuotrauka atsiminimui su grupe „Man-go“

Vakaro kulminacija tapo le­gendinės grupės „Rondo“ ir merginų grupės „Man-go“ koncertai. Šventę vainikavo įspūdingi fejerverkai.

Romas N. Romasfoto

Labai malonu, kad Kazokiškės sulaukė į šventę atvykusių nemažai svečių ir iš kitų miestų, miestelių ir kaimelių. Šventė buvo pilna spalvų, gerų emocijų ir puikių akimirkų, gražių dainų, draugiškumo ir bend­rystės. Sugrįžęs į namus tikrai ne vienas parsinešė saujelę gėrio, šilumos, linkėjimų ir šventinės nuotaikos.
Nuoširdžiai AČIŪ tariame renginio vedėjai Simonai Mikšienei, mūsų jaunajai talentei – Mėjai Klimantavičiūtei, pagalbininkams Melitai Klimantavičiūtei ir Laurynui Svetlikauskui, Vievio kultūros cent­ro šokių grupei „VievioLin“. AČIŪ mūsų bičiuliams ir rėmėjams Silvestrui Kanevičiui, UAB „Gelmesta“, AČIŪ Kazokiškių seniūnijos kolektyvui. AČIŪ visiems prisidėjusiems organizuojant šventę.
Renginys iš dalies finansuo­tas Elektrėnų savivaldybės kul­tūros rėmimo programos lėšomis (įgyvendinant Kazokiškių bendruo­menės projektą „25-erius metus drau­ge“). Iki kitų kartų!

Kazokiškių kultūrinių renginių organizatorė Vaida Belickienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Kazokiškių seniūnijos šventė „25-erius metus drauge“
Piligriminės pažintys: Utenos krašto kultūrinio paveldo lobiai
Elektrėnai vasarą uždarė kartu su Jaunyste
Elektrėnų bendrijos „Bočiai“ viešnagė Simne

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Komanda „Dragon Super Life“ išmėgino naujo formato valtis Visagino regatoje
Elektrėnų „Versmė B“ pergalingai pradėjo antrąjį ratą
Elektrėnų savivaldybėje startavo asociacija „Elektrėnai Volley“ ir pirmasis turnyras
Rugsėjo 28-ąją organizuojamas antrasis blusturgis

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 46
Europos pulsas Nr. 41
Europos pulsas nr. 40
Europos pulsas nr. 39

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44
„Europos pulsas“ Nr. 43