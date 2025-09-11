Kazokiškių seniūnijos šventė „25-erius metus drauge“

Daiva Pileckienė, seniūnas Arvydas Vyšniauskas, Eugenijus Ališanka, Jaronimas Jankauskas, Elvyra Valiukienė, Dalia Petkevičienė, Stasys Virganavičius, Evelina Giraitytė, Jonas Gliaudelis, Vladislava Valantavičienė
Paskutinį vasaros šeštadienį Kazokiškėse nuaidėjo ypatinga šventė – Elektrėnų savivaldybės ir Kazokiškių seniūnijos 25-asis jubiliejus. Renginys tapo ne tik vasaros palydomis, bet ir bendrystės, istorijos bei pasididžiavimo savo kraštu diena.
Šventės metu simboliškai buvo pristatyta Kazokiškių seniūnijos pasaka ir atkurta seniūnijos istorija. Šventę vedė ir seniūnijos pasaką sekė Simona Mikšienė ir Melita Klimantavičiūtė. Renginio metu buvo prisiminti svarbiausi seniūnijos istorijos momentai: 2000 m. įkurta seniūnija, 2002 m. įsteigta bendruomenė, 2003 m. atrastas Paalkių piliakalnis ir suburta kapela „Kazokynė“, 2005 m. patvirtintas herbas ir sukurta vėliava, 2009 m. minėtas 400 metų Kazokiškių jubiliejus, taip pat atidarytas daugiafunkcis centras, o 2018 m. prie bažnyčios pastatyta skulptoriaus Arvydo Ališankos Vyčio skulptūra. Dėmesio sulaukė ir garsusis Kazokiškių bažnyčios Švč. Mergelės Marijos paveikslas bei Grabijolų kaimas.
Pasakoje dalyvavo daugybė svarbių seniūnijos veikėjų, tarp jų pirmoji seniūnė Vladislava Valantavičienė, bendruomenės pirmininkas Stasys Virganavičius, kapelos „Kazokynė“ subūrimo iniciatorius Jonas Gliaudelis, bibliotekininkė Daiva Pileckienė, ilgametė seniūnijos specialistė Dalia Petkevičienė, jaunoji aktyvistė Evelina Giraitytė, Grabijolų šviesuolis Jaronimas Jankauskas, bažnyčios prižiūrėtoja Elvyra Valiukienė, poetas Eugenijus Ališanka ir dabartinis seniūnas Arvydas Vyšniauskas. Dalyviai buvo apdovanoti atminimo dovanomis: kiekvienas gavo po obuolį – simbolį didelio darbo. Kaip medis užauga iš sėklos, taip ir bendras kelias prasidėjo nuo mažų žingsnių, o šiandien jau brandina vaisius. Tegul ši simbolinė dovana primena, kiek daug galima pasiekti kartu.
Susirinkusius su gražia švente sveikino seniūnas Arvydas Vyšniauskas, linkėjo džiaugtis ir didžiuotis nuostabiu Kazokiškių kraštu, pasidžiaugė šauniu Kazokiškių seniūnijos kolektyvu ir linkėjo visiems gražaus vakaro.
Renginio programą praturtino Kazokiškių jaunoji talentė, Vievio meno mokyklos akordeonistė Mėja Klimantavičiūtė (mokytoja Sigutė Minkevičė), kurios atliekamos melodijos skamba jau ne pirmą kartą mūsų šventėse. Šventėje savo šokiais susirinkusius džiugino linijinių šokių kolektyvas „VievioLin“ (vadovė Nijolė Anskaitienė).
Labai džiugu, kad į renginį atvyko garbingų svečių: Lietuvos Respublikos Seimo narys Kęstutis Vilkauskas, Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius, Elektrėnų savivaldybės Tarybos narė Viktorija Juknevičienė. Vievio seniūnė Kristina Vitartė visų seniūnijų seniūnų vardu sveikino su jubiliejumi ir skyrė daug gražių sveikinimo žodžių.
Vakaro kulminacija tapo legendinės grupės „Rondo“ ir merginų grupės „Man-go“ koncertai. Šventę vainikavo įspūdingi fejerverkai.
Labai malonu, kad Kazokiškės sulaukė į šventę atvykusių nemažai svečių ir iš kitų miestų, miestelių ir kaimelių. Šventė buvo pilna spalvų, gerų emocijų ir puikių akimirkų, gražių dainų, draugiškumo ir bendrystės. Sugrįžęs į namus tikrai ne vienas parsinešė saujelę gėrio, šilumos, linkėjimų ir šventinės nuotaikos.
Nuoširdžiai AČIŪ tariame renginio vedėjai Simonai Mikšienei, mūsų jaunajai talentei – Mėjai Klimantavičiūtei, pagalbininkams Melitai Klimantavičiūtei ir Laurynui Svetlikauskui, Vievio kultūros centro šokių grupei „VievioLin“. AČIŪ mūsų bičiuliams ir rėmėjams Silvestrui Kanevičiui, UAB „Gelmesta“, AČIŪ Kazokiškių seniūnijos kolektyvui. AČIŪ visiems prisidėjusiems organizuojant šventę.
Renginys iš dalies finansuotas Elektrėnų savivaldybės kultūros rėmimo programos lėšomis (įgyvendinant Kazokiškių bendruomenės projektą „25-erius metus drauge“). Iki kitų kartų!
Kazokiškių kultūrinių renginių organizatorė Vaida Belickienė