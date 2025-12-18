Kalėdų laukimas Kazokiškėse

Kalėdų laukimas Kazokiškėse

Artėjant Kalėdoms vis dažniau­ pagalvojame ne apie dovanas, o apie šilumą, kuria norisi dalintis. Net jei sniegas dar neskuba ­nu­kloti mūsų takų, šventinę nuotai­ką galima kurti patiems. Kazokiškių bendruomenė kartu su Kazokiš­­kių­ seniūnija ir šiemet kviečia su­si­burti į renginius, kurie neša jaukumą ir bendrystę, įgyvendinant pro­jektą „Iš praeities į dabartį: amatų ir tradicijų kelionė“, finansuojamą pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bandomąją priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.
Per pastarąsias savaites Kazo­kiškėse vyko ypatingai šilti­ ir kūrybiški susibūrimai, subūrę Ka­zokiškių seniūnijos gyventojus ir jų bičiulius. Lapkričio 27-osios vakaras Kazokiškėse buvo ypatingai jaukus – kupinas bendrystės, šiltų pokalbių ir gilių minčių. Kartu su floriste Giedre Tartėniene gyventojai kūrė Advento vainikus, daugiau sužinojo apie jų simboliką ir puošybos tradicijas, o kiekvienas vainikas tapo tarsi šviesos ir laukimo žinia namams. Gruodžio 2-osios vakaras buvo skirtas tautiniam paveldui – amatininkė Virginija Kudaševičienė mokė rišti šiaudinius sodus, o dalyviai džiaugėsi, kaip nuostabu matyti, jog paprastas šiaudas, įdedant rankų darbo ir kruopštumo, virsta subtiliu meno kūriniu, sujungiančiu praeitį ir dabartį. Gruodžio 4-ąją Kazokiškėse skambėjo vaikų juokas – amatininkė Vida Vičkačkiene ve­dė vilnos vėlimo edukaciją, kurios metu vaikai gamino kalėdinius žaisliukus. Mažųjų rankose vilna virto mažais stebuklais, o šilta atmosfera, kūrybinis šurmulys ir džiugūs veidai leido pajusti, kad artėjančių švenčių laukimas – tikras ir nuoširdus.
Gražus šventinis laikotarpis dar nesibaigia – gruodžio 18 d. mažųjų Kazokiškių seniūnijos gyventojų lauks „Kalėdų gelbėjimo misija“, susitikimas su Kalėdų Seneliu ir, ži­noma, dovanos, o gruodžio 19 d. 18 val. aktorius Algirdas Dainavičius kvies į neeilinį pasimatymą su „Mažuoju princu“, kuris primins tikrąsias ­vertybes.
Ačiū visiems prisidėjusiems prie šios šventinės ir stebuklingos nuotaikos sukūrimo. Drąsiai galime pasakyti, kad tik būdami draugiški, linksmi, bendruomeniški galime sukurti tikrą stebuklą… Įžiebkime Kalėdas Kazokiškėse…

Kazokiškių kultūros renginių organizatorė Vaida Belickienė

