Etnografinė vakaronė „Darbus dirbkim, bet ir švęsti neužmirškim“ Kietaviškių progimnazijoje

Penktadienio vakarą Kietaviškių progimnazijoje vyko etnografinė vakaronė „Darbus dirbkim, bet ir švęsti neužmirškim“. Susirinko ne tik mokiniai, mokytojai, bet ir mokinių tėveliai, kiti šeimos nariai. Muzikos ir etninės kultūros mokytoja Gražina Žalienė visus pakvietė į salę. Čia visų mūsų laukė linksma Norkūnų šeima iš Elektrėnų, kuri mus pakvietė žaisti įvairių liaudiškų žaidimų, šokti linksmų lietuvių liaudies šokių. Kartu sukūrėme jaukią ir gyvą atmosferą, kurioje tradicijos atgijo per šokį, žodį, dainą. Siekiant ugdyti etnokultūros pažinimą, tarpusavio bendradarbiavimą, mokinių ir jų tėvelių laukė labai įvairios ir įdomios veiklos. Mokytojos Vitalija Kubilienė ir Loreta Makūnienė kartu su Emilija Budrevičiene gamino meduolius. Kiti su mokytojomis Gražina Žaliene ir Aušra Taparauskiene kūrė kalėdines dekoracijas. Mokytoja Lina Vrubliauskienė ir 7 klasės mokinė Luka Lepševičiūtė su savo grupe kepė kalėdinius sausainius, o kita grupė su mokytojomis Kristina Nedzveckiene ir Ilma Abramavičiene gamino kalėdinius žaisliukus (angelus). Mokytojos Daiva Markauskienė ir Diana Liupševičienė gamino „sapnų gaudykles“. Mokytoja Jolita Kazareva kartu su 8 klasės mokine Austėja Seliutaite mokė piešti ant drobės. Bibliotekininkė Daiva Ivanavičienė mokė, kaip pasigaminti Kalėdinį atviruką.
This slideshow requires JavaScript.
Vakaronėje visiems buvo šilta, gera ir jauku. Vakaronės tikslas buvo ne tik puoselėti tautinį paveldą, bet ir telkti progimnazijos bendruomenę, skatinti pagarbą tradicijoms bei kūrybiškai pritaikyti senąją kultūrą šiandienos gyvenime. Džiugu, kad į šią vakaronę susirinko net kelios kartos. Dėkojame visiems dalyvavusiems.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Beata Jocaitytė Bildziukienė,
Kietaviškių progimnazija