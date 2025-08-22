Kai siuvimas tampa gyvenimo ritmu

Sveiki, esu Gitana – „GK siuvimo studijos“ įkūrėja. Mano kelias į siuvimo pasaulį prasidėjo būnant Vaiko priežiūros atostogose. Tuo metu nusprendžiau įgyti siuvėjos specialybę. Nors tai buvo žingsnis į naują sritį, tačiau širdyje visada jutau trauką kūrybai bei rankdarbiams. Taip ir įsibėgėjo mano siuvimo kelionė.
Pirmiausia, išsinuomojau nedideles patalpas ir ėmiausi siuvimo bei rūbų taisymo darbų. Pradžioje nebuvo lengva – reikėjo ir drąsos, ir kantrybės. Tačiau po truputį klientų ratas plėtėsi. Kasdien džiaugiuosi, kai ateina žmonės, kurie vertina rankų darbą ir kokybę. Laikui bėgant noras kurti kažką savito ir prasmingo nuvedė toliau. Sukūriau ir įregistravau savo prekinį ženklą LUKKI, kurio pavadinimas susideda iš mano sūnų vardų pirmųjų raidžių: LUKas ir KIpras. Šis „ženkliukas“ man siejasi, ne tik su darbu, bet ir su šeimos dalele.
Šiandien daugiausia siuvu vaikams ir paaugliams. Pavyzdžiui, marškinėlius su smagiais užrašais, patogią aprangą į mokyklą, įvairią šventinę, sportinę bei kasdienę aprangą, drabužius bei aksesuarus su lietuviška atributika: peteliškes, segtukus, plaukų gumytes. Kūdikiams – praktiškus rinkinukus, pledukus, kepures. Moterims – šilkines plaukų gumytes, šilkinius pagalvių užvalkalus.
Didžiulis džiaugsmas man – ne tik kurti, bet ir dalintis savo žiniomis su kitais. Todėl taip pat Elektrėnų profesinio mokymo centre (EPMC) suaugusiems vedu siuvimo kursus, kuriuose perteikiu siuvimo žinias, o kartu atrandame kūrybos džiaugsmą, kantrybę ir pasitikėjimą savimi.
Vienas gražiausių jausmų aplanko mane tuomet, kai klientai ir mokiniai sugrįžta ir sako: „Mums patiko jūsų siūti drabužiai“ arba „Ar mes galime lankyti dar vienus siuvimo kursus?“ Tai patvirtinimas, kad tai, ką darau, turi prasmę bei mane dar labiau įkvepia tobulėti ir eiti pirmyn.
Dirbu viena, bet niekada nesijaučiu vieniša. Nuoširdžiausia padėka mano dukroms – Aistei ir Skaistei, sūnums – Lukui ir Kiprui, mano vyrui – Sauliui, kurie nuo pat pradžių manimi tikėjo, palaikė kiekvieną sprendimą bei visada rado tinkamus žodžius, kai reikėjo paramos. Vyro padrąsinimas man buvo didžiausias postūmis žengti pirmą žingsnį ir nebijoti kurti savo verslo.
Aš esu čia:
• „GK siuvimo studija“ Taikos g. 2, Elektrėnai, II aukštas
• Nori išmokti siūti? Kviečiu prisijungti. Siuvimo kursų nauja grupė startuoja jau rugsėjį EPMC.
• LUKKI prekes rasite e-parduotuvėje: www.lukki.lt ir fizinėje parduotuvėje, adresu: Taikos g. 2 Elektrėnai, II aukšte.
• Instagram: @lukki_brand
• Facebook: @lukkibrand
• Tel.: +37065383960
Kai siuvimas tampa gyvenimo ritmu
