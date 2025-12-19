Džiazu suskambęs lapkritis: ketvirtasis festivalis „Vievio džiazo klavišai 2025“

Nuotr. Dainius Pulauskas. Vyto Laukaičio nuotr.
Šiemet jau ketvirtą kartą nuskambėjo festivalis „Vievio džiazo klavišai“. Per ketverius metus jis įsiliejo į Lietuvos džiazo festivalių šeimą ir tapo reiškiniu dėl savo originalios krypties: džiazo pianistas – pagrindinė festivalio figūra, jis – ir solo programų atlikėjas, ir džiazo ansamblių lyderis. Tai pirmas tokios tematikos džiazo festivalis Lietuvoje. Per ketverius metus Vievyje jau koncertavo beveik visi geriausi Lietuvos džiazo pianistai su solinėmis programomis ir kaip savo grupių lyderiai. Festivalis iš karto tapo tarptautiniu – per ketverius metus jame greta Lietuvos muzikantų dalyvavo atlikėjai iš Latvijos, Estijos, Italijos, Lenkijos, Izraelio, JAV, Puerto Riko, Danijos, Ispanijos. 2026-aisiais planuojama dar labiau plėsti geografiją ir pakviesti muzikantus iš Pranzūzijos, Serbijos, Vokietijos ir Nyderlandų.
Šių metų festivalis „Vievio džiazo klavišai 2025“ vyko tris lapkričio savaitgalius. Visus koncertus vedė muzikologas Darius Užkuraitis.
Lapkričio 15 d. festivalį pradėjo svečiai iš Estijos „Artis Boris trio“: Artis Boriss – fortepijonas, Ramuel Tafenau – mušamieji, Joosep Talumaa – bosinė gitara. Trio sklandžiai laviravo tarp tradicinio džiazo, šiaurietiškos atmosferos, ritmo ir svingo, kurdamas skambesį, kuris yra ir šviežias, ir įsišaknijęs tradicijose. Festivalyje trio atliko originalias pianisto Artis Boriss sukurtas kompozicijas. Puikus muzikantų ansambliškumas ir vienas kito pajautimas leido festivalio publikai patirti tikrą malonumą. Jų atliekama muzika, paremta virtuoziškomis improvizacijomis ir visų muzikantų meistriškumu, skambėjo labai šiuolaikiškai ir kartu nenutolo nuo tradicinio džiazo trio skambesio.
Antrasis vakaro kolektyvas „Emiliano D’Auria Brooklyn Bound“ – bendras Italijos ir JAV projektas, kurio iniciatorius žymus Italijos pianistas Emiliano D’Auria. Tai buvo ryškiausias šių metų festivalio koncertas, nes jame groja pasaulinio lygio muzikantai iš JAV:Philip Dizack – trimitas,Godwin Louis – alto saksofonas, Joe Dyson – mušamieji ir kontrabosininkas iš Italijos Jacopo Ferrazza. Vievis buvo jų Europinio turo dalis. Emiliano D’Auria – pripažintas italų džiazo pianistas ir kompozitorius, žinomas dėl savo universalumo ir unikalaus stiliaus, kuriame tradicinis džiazas derinamas su šiuolaikinėmis įtakomis. Jų pasirodyme trijų amerikiečių muzikantų amerikietiško skambesio energija ir alsavimas susiliejo su labiau europietišku Ferrazzos ir D’Auria melodiniu jautrumu ir sukūrė originalią ir šiuolaikišką garsinę kalbą, gimusią iš įvairių stilių ir kultūrų. Vietomis tai buvo pats tikriausias gaivališkas amerikietiškas bibopas, o vietomis suskambėdavo lėti erdviniai epizodai, kurie leisdavo klausytojams atsikvėpti nuo trykštančios energijos ir super techniškų muzikantų improvizacijų. Šio nuostabaus kolektyvo publika ilgai nepaleido nuo scenos: ilgai skambėjo ovacijos ir „bis“.
Lapkričio 22 d. savo originalią programą atliko „Dainius Pulauskas Group“, kitais metais švęsianti savo kūrybinės veiklos 30-šimtmetį. Dainiaus Pulausko grupė pelnytai laikoma Lietuvos džiazo ambasadore – grojo daugiau kaip 40 pasaulio valstybių, 4 žemynuose, nuo JAV iki Japonijos ir Pietų Afrikos Respublikos. Kolektyvo aplankytų prestižinių džiazo festivalių skaičius artėja prie dviejų šimtų. Joje groja visas Lietuvos džiazo elitas: Dainius Pulauskas – klavišiniai, Valerijus Ramoška – trimitas, Tomas Botyrius – saksofonas, Liutauras Janušaitis – saksofonas, klavišiniai, Domas Aleksa – bosinė gitara, Domantas Razmus – mušamieji, Arkady Gotesman – perkusija. Dainius Pulauskas specialiai šiam festivaliui sukūrė naują programą, kurią sudaro septynios Dainiaus sukurtos kompozicijos; jos 2026 metais bus įamžintos naujajame grupės albume. Vievio festivalio publika pirmoji turėjo galimybę išgirsti šią programą, kurioje ryškiai atsiskleidė visi muzikantai, atlikę ne vieną įsimintiną solo. DPG atliekama muzika labai energinga, spalvinga, kontrastinga (Galatėja, Neramus vulkanas, P-23), egzotinė (Egyptologija) ir lyrinė (Trimito baladė, Langas į praeitį). Ypatingai jautriai nuskambėjo Dainiaus Pulausko improvizacijos, atliekamos su labai retu instrumentu Lietuvoje YAMAHA VL-1 (pučiamasis sintezatorius). Grupės premjerinį pasirodymą publika įvertino atsistojusi, gausiomis ovacijomis reikalaudama pakartojimo.
Lapkričio 22 d. antri į sceną lipo svečiai iš Latvijos „Maris Briezkalns quintet“:Viktors Ritovs – fortepijonas, Raimonds Macats – harmonika, klavišiniai, Kristaps Lubovs – saksofonas, Andris Grunte – kontrobosas, Maris Briezkalns – mušamieji ir vokalistė Elly Bert.Šis kvintetas atliko ne vieną Raimondo Paulso kompoziciją, kurios dvelkė ramybe, gera nuotaika, romantiškomis improvizacijomis. Koncerte puikiai atsiskleidė kvinteto pianistas Viktors Ritovs. Jis yra Latvijos muzikos ir teatro akademijos fortepijono ir improvizacijos docentas ir džiazo katedros dėstytojas, o meistriškumo įgijo studijuodamas Nyderlandų konservatorijoje ir grodamas Latvijos radijo bigbende. Jaunoji Latvijos džiazo žvaigždė Elly Bert (15 metų) savo išraiškingu pasirodymu sužavėjo publiką. Nepaisant labai jauno amžiaus, jos atliktos dainos nuskambėjo labai profesionaliai ir įtaigiai.
Lapkričio 29 d. pirmieji scenoje pasirodė eksperimentinio-elektroninio džiazo trio Duck Saved Jones, kuriame groja talentingas jaunosios kartos klavišininkas Andrius Savčenka. Jis puikiai įvaldęs elektroninius instrumentus ir grupės pasirodyme atliko daug spalvingų, virtuozinių improvizacijų. Šiame trio dar groja puikūs jaunosios kartos muzikantai: bosininkas Artūrs Duckis ir būgnininkas Dovydas Jonas Šulskis. Jų atliekamoje muzikoje išryškėja hiphopo, R&B ir šokių muzikos elementai. Trio skambesys vibruoja tarp improvizacijos ir struktūruotų kompozicijų, tarp akustinių instrumentų gyvumo ir sintezatorių sukurtų erdvinių tekstūrų. Jų koncerte galima buvo išgirsti didmiesčio šurmulį, gatvių triukšmą, tačiau kartu ir gamtos alsavimą, upės tekėjimą, vėjo gūsius. Kiekvienas klausytojas galėjo atrasti savo individualią istoriją ir patirti stiprias emocijas.
Na, o festivalio pabaigoje išgirdome originalią Lenkijos ir Izraelio muzikantų programą. Tarptautinis projektas Krzysztof Kobyliński KK Pearls buvo tikras festivalio finalinis taškas. Šį kolektyvą subūrė žymus Lenkijos džiazo pianistasKrzysztof Kobyliński. Jis yra daugybės džiazo, etninės, neoklasikinės ir elektroninės muzikos projektų iniciatorius. Kobylińskis bendradarbiavo su tokiomis džiazo legendomis kaip Randy Brecker, Mike Stern, Miroslav Vitouš, Trilok Gurtu, Richard Galliano, Erik Truffaz ir kt. Grupę sudaro Reut Glore (vokalas, Izraelis–Nyderlandai), Dima Gorelik (bosinė gitara, Izraelis/Lenkija), Tomas Dayan (mušamieji, Izraelis). Jų atliekamoje muzikoje puikiai atsispindėjo daugiakultūriškumas: išraiškingas, improvizuotas Dimos Goreliko grojimas ukrainietiškais ir Artimųjų Rytų motyvais kontrastavo su Tomo Dayano etnodžiazo mušamųjų muzika ir sudarė visavertį muzikinio kokteilio elementą. Kobylińskio pianistinis jautrumas intelektualiai perteikė emocijas, suteikdamas savitų spalvų, o hipnotizuojantis Reut Glore balsas (sopranas) improvizacinių pasirodymų metu klausytojus tarsi perkėlė į kitą dimensiją. Publika nenorėjo atsisveikinti su charizmatiškaisiais muzikantais: skambėjo ovacijos, „bravo“, o bisui atlikėjai atliko ne vieną kūrinį…
Gausus klausytojų būrys į „Vievio džiazo klavišus“ atvyksta iš įvairių Lietuvos vietų. Greta koncertinių programų vyksta ir kiti festivaliui skirti renginiai. Vievio kultūros centre rengiamos fotomenininkų darbų parodos, kuriose įamžintos buvusių „Vievio džiazo klavišų“ akimirkos; šiemet visą lapkritį buvo eksponuojama Dainiaus Labučio meninės fotografijos paroda „Vievio džiazo klavišai 2024“. Vyksta paskaitos džiazo tema; šiemet turėjome galimybę klausytis Viktoro Gerulaičio paskaitos „Džiazas ir kiti muzikos stiliai“. Populiarus festivalio renginys – koncertas „Jaunimo džiazas – jaunimui“. Šiųmetinį festivalį praturtino Balio Dvariono muzikos mokyklos bigbendas, vadovaujamas Valerijaus Ramoškos, ir džiazo ansamblis, vadovaujamas Kęstučio Vaiginio.
Festivalio organizatorius – Vievio kultūros centras, projekto vadovė Audronė Stepankevičiūtė, festivalio meno vadovas – Dainius Pulauskas, įgarsinimas – Valdas Karpuška ir Ričardas Purvinys, šviesos sprendimai – Aurelijus Pikūnas, festivalio ženklo autorius – Rimvydas Kepežinskas, festivalio šaukinių autorius Dainius Pulauskas.
Projektą finanansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Elektrėnų savivaldybė. Rėmėjai: UAB „Finėjas“, UAB „Vievio paukščiai“, UAB „Gelmesta“, UAB „AV terminal“, UAB „Bauwerk Group Lietuva“.