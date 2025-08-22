Greta Suslavičiūtė Elektrėnus perkėlė į komiksų erdvę

Deimantė Jančiūnaitė
Kaip pasveikinti savo mylimą miestą su gimtadieniu? Šiemet, minint Elektrėnų 65-metį bei savivaldybės 25-metį, gimsta daug įvairių iniciatyvų – floristiniai plenerai, almanachai, žygiai bei kiti įvairūs renginiai. Iš Elektrėnų kilusi Greta Suslavičiūtė, šiuo metu studijuojanti architektūrą Vilniaus dailės akademijoje, į gimtojo miesto jubiliejų pažvelgė kūrybingai bei nuotaikingai – sukūrė ir išleido komiksų knygelę „Eli ir Kai”. Žaismingas bei nuotaikingas kūrinys, pasirodęs liepos pradžioje, kviečia skaitytojus susidraugauti su pagrindiniais herojais – antimi Eli ir balandžiu Kai. Jie apie Elektrėnus žino nedaug: girdėjo dainą „Elektrėnų žiburiai“, praskrisdami matė elektrinės kaminus bei karts nuo karto nutūpdavo degalinėje. Vieną dieną nusprendę artimiau pažinti Elektrėnus, komikso herojai leidžiasi į kelionę aplink miestą, aplankydami daugelį mums pažįstamų vietų.
Miestas komikse
Paklausus, kaip gimė mintis sukurti šią komiksų knygelę, Greta Suslavičiūtė sako, jog piešti visada mėgo, o tokio žanro kūriniai jai taip pat visuomet buvo prie širdies. Kadangi mėgsta skaityti, tai komikso žanras yra puikus, nes čia susipina dvi jos mylimos meno sritys – iliustracija bei pasakojama istorija. Artimiau mergina susipažino su pasakojimo, istorijos, naratyvo principais, kai praėjusį pusmetį turėjo su šiomis disciplinomis susijusį pasirenkamąjį universitetinį dalyką. Pasakoja, jog tuomet sukurtas kūrinys patiko, todėl kilo mintis sugalvoti ką nors naujo. „Pagalvojau, ar įmanoma miestą perkelti į kitą erdvę, pavyzdžiui, į komiksą. Nutariau pabandyti. Taip ir gimė mintis sukurti žaismingą pasakojimą apie Elektrėnus, kurie šiemet kaip tik ir švenčia 65-metį”, – apie idėjos gimimą pasakoja mergina.
Eli ir Kai bei „Elikai“
Pagrindiniai Gretos autorinio komikso „Eli ir Kai“ veikėjai yra paukščiai – balandis Kai ir antis Eli. „Patys herojai paukščiais yra todėl, kad juos lengviausia vaizduoti įvairiose miesto vietose, siekiant, jog pasakojimas būtų logiškas, kad skaitančiajam nekiltų klausimų, pavyzdžiui, kaip jie ten galėjo atsirasti ir taip toliau. Sakyčiau, kad Eli ir Kai – puikūs veikėjai, kadangi jie smalsūs, pastabūs bei įlendantys visur, kur jiems įdomu. Retam turbūt kils klausimas, pavyzdžiui, kodėl paukščiai tupi ant elektrinės kamino, o jei jų vietoje būtų žmogus, tai viskas atrodytų visai kitaip“, – apie svarbiausius veikėjų bruožus pasakojimui vystyti dalijasi Greta Suslavičiūtė. Komikso autorė sako, kad jai balandžiai ir antys yra mieli, šypseną keliantys, gerai pažįstami bei dažnai sutinkami paukščiai. Tai dar viena priežastis, kodėl būtent jie tapo pagrindiniais kūrinio veikėjais.
Turbūt pastebėjote, jog kartu pasakius pagrindinių veikėjų vardus „Eli“, „Kai“ gauname šnekamojoje buitinėje kalboje vartojamą Elektrėnų trumpinį „Elikai“. Pastebėtą sąsają tarp veikėjų vardų ir trumpinio „Elikai“ patvirtina ir komikso autorė bei sumanytoja Greta: „Su draugais kažkaip esam įpratę trumpinti Elektrėnus į „Elikus“. Buvo įdomu ir keista sužinoti, kad ne visi taip trumpina Elektrėnų pavadinimą. Man atrodo, kad gana aiški ir suprantama yra sąsaja tarp veikėjų – Eli ir Kai bei Elektrėnų.“
Humoras gimsta iš kasdienybės
Komikse vyksta daug nuotaikingų nutikimų, kūrinyje nestokojama humoro jausmo – veikėjai vis iškrečia įvairių išdaigų. „Manau, kad jei nemoki iš savęs pasijuokti, tai ir iš nieko negali pajuokauti. Kadangi mažame miestelyje gyvename, tai čia atsitinka keistų ir juokingų nutikimų. Dažnai taip būna, kad savaime gimsta juokinga istorija. Nebandžiau ir nesiekiau dirbtinai į kūrinį „Eli ir Kai“ įdėti humoro, ar jį padaryti juokingu. Komikse yra pasakojama ir apie nuotaikingus dalykus, kviečiama pasijuokti, bet taip pat yra prisimenamos istorijos, legendos, susijusios su mūsu miestu… Viena iš jų – palaidoti kaimai po mariomis“, – savo mintimis dalijasi Greta.
Skaitant komiksą tarsi apeinamas žiedinis maršrutas aplink Elektrėnus
Pasidomėjus, kokia technika bei principu yra sukurtas šis komiksas, Greta sako, jog piešti, kaip dabar yra populiaru ir įprasta, planšetėje jai yra ne prie širdies. Ji mieliau renkasi tradicinį metodą – piešimą ranka. Apie kūrybinį procesą mergina pasakoja: „Pirmiausia reikėjo sugalvoti veikėjus, todėl sukūriau daugybę eskizų, iš kurių vėliau atsirinkau geriausius. Gal pastebėjote, kad komikse nėra vienos nuoseklios istorijos. Jame vaizduojama pagrindinių veikėjų kelionė po skirtingas Elektrėnų vietas. Eli ir Kai, galima sakyti, apeina žiedinį maršrutą aplink miestą.“ Greta dalijasi, jog stipriai įsijautė į kūrybinį procesą – idėjos ir mintys liejosi laisvai, todėl kai kurie sugalvoti epizodai netilpo į 35-ių puslapių komiksą ir jų teko atsisakyti. Ji pažymi, kad kiekvienas istorijos kadras (epizodas) pirmiausia yra nupieštas pieštuku, vėliau apvedžiotas plonu markeriu. Fonas – išlietas akvarele. Veikėjai bei kitos pasakojimo detalės nuspalvintos markeriais. Taigi, daug stilių ir technikų telpa vienoje komiksų knygelėje.
Į kūrybinį procesą pasinėrė visa galva
Greta dalijasi, kad sudėtingiausia dalis buvo sugalvoti pačius siužeto elementus, kadangi knygelės formatas yra gana neįprastas – A5. Be to, istoriją reikėjo nuosekliai dalinti į epizodus. „Dažniausiai epizodo pradžioje yra vaizduojama tam tikra Elektrėnų vieta, kurioje tuo metu vyksta veiksmas. Tuomet, kuris nors iš paukščių iškrečia kokią nors išdaigą (šypsosi)“, – apie pačių komiksų „griaučių sudėliojimą“ pasakoja pašnekovė. Pasiteiravus, kas labiausiai patiko kuriant, Greta dalijasi, jog pats paišymas, spalvinimas jai buvo daugiau terapija, poilsis, atsipalaidavimas nei darbas: „Kai man kažką patinka daryti, tai aš tiesiogine to žodžio prasme pasineriu visa galva į tai. Tuomet man nėra sunku, man nereikia prisiversti imti kažką ir daryti. Taip gavosi ir su šia knygele, kai turėjau laisvą minutę, sėdau, paišiau ir kūriau visą pasakojimą, iliustracijas. Todėl viskas taip greitai ir pavyko – užtruko apie tris mėnesius. Net pati nesitikėjau, kad taip greitai „Eli ir Kai“ išvys dienos šviesą.“
Komikse – iliustracijų bei teksto dermė
Fizinis knygos pavidalas turi taip pat savo techninę pusę – paraštes, šriftą, teksto dydį ir taip toliau. Komikse į vieną visumą susilieja ir tekstas, ir iliustracijos, kurios turi tvarkingai bei estetiškai atrodyti, būti sumaketuotos. Tekstas turi derintis su iliustracijomis, būti nei per trumpas, nei per ilgas, suprantamas ir patrauklus ne tik mažiesiems, bet ir suaugusiems. Be to, pasakojimas turi neužgožti iliustracijų, o tik jas papildyti. Tai tik įrodo, kad planuojant išleisti komiksą, reikia apie daug ką pagalvoti. Apie visas technines subtilybes pasakoja Greta: „Pasirinktas formatas A5 yra gana neįprastas. Jis vartosi-lankstosi kaip koks bloknotas, lankstinukas. Prisikarpiau ištisas juostas popieriaus ir jas dėliojau tvarkingai pagal epizodus, kad būtų ir paraštės ir kitos maketavimo subtilybės. Tuomet atskirai karpiau veikėjus, tekstus ir dėliojau, ieškojau geriausio rezultato. Kalbant apie pačius tekstus, tai labiau mąsčiau apie vaikus, siekiau, kad jie suprastų, ką noriu pasakyti. Juk, jei supras vaikai, tai supras ir suaugusieji. Būna ir taip, kad kartais vaikai supranta daugiau ir jiems viskas aiškiau. Kurdama šį komiksą, labiau koncentravausi į vaikų skaitymą. Norėjau, kad komiksų epizodai, paukščių veiksmai bei jų patirti nuotykiai pasakotų patys apie save iliustracijomis. Šalia esantis tekstas visa tai papildė, suteikė aiškumo.“
Elektrėnų vieta, į kurią autorė nusivestų komikso herojus
Paklausus, koks vienas žodis geriausiai apibūdintų kiekvieną iš dviejų pagrindinių veikėjų, Greta sako, jog Kai – kerėpla, o Eli pasižymi elegancija. „Balandis Kai yra hiperaktyvus. Be to, jam vis reikia kažko naujo, kadangi viskas gana greitai nusibosta. Antis Eli yra Kai priešingybė, kalbant apie charakterio bruožus. Tačiau šie veikėjai sutaria, yra geriausi draugai, vienas kitą papildo“, – apie veikėjų pagrindinius bruožus kalba autorė. Kadangi Greta yra kilusi iš Elektrėnų, tai buvo įdomu pasiteirauti, į kokią vietą ji nusivestų savo pagrindinius veikėjus ir kokia miesto vieta ją labiausiai žavi: „Sunku išskirti vieną mėgstamiausią vietą. Kai išeinu pasivaikščioti aplink Elektrėnus, tai beveik visuomet apeinu visą ratą. Iš tikro, visai panašų, kokį ir pagrindiniai veikėjai apsuko. Gailiuosi, kad neįtraukiau Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos, Kankinių Karalienės bažnyčios į šį komiksą, kadangi man tai yra vienas iš gražiausių statinių, kurį esu kada nors mačiusi. Man patinka vaikščioti Elektrėnuose ir miške, ir aplink ežerą. Turim labai gražią gamtą. Turbūt veikėjus nusivesčiau prie Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos, Kankinių Karalienės bažnyčios.“
Save atrado architektūroje
Greta šiuo metu studijuoja architektūrą Vilniaus dailės akademijoje. Bus trečiakursė. Pasidomėjus, kaip ji apibūdintų šiuos mokslus, kadangi dažnai atrodo, kad šioje studijų kryptyje veikia svarstyklių principas: yra ir kūrybos, laisvės, bet ir struktūros, taisyklių, pašnekovė dalijasi: „Iš tikro daug kas galvoja, kad čia yra toks labai rimtas, į inžineriją linkęs dalykas. Iš tiesų, inžinerija turi savo pusę, į kurią mes nesigiliname. Mes mokomės tik bendrų, sakykim, inžinerijos pagrindų, nesam ypač dideli skaičiuotojai, matematikai. Šioje srityje būnam labiau kūrybiški, galvojantys apie kitus žmones: kaip jie gyvena, kokius įpročius, poreikius turi. Kiekvienas pastatas, galima sakyti, kažkaip kontroliuoja mūsų gyvenimą. Architektas turi perprasti žmogaus matymo lauką, įpročius, sukurti ir pritaikyti patogią infrastruktūrą. Architektūra, mano manymu, yra žmogiška, kūrybiška sritis, kurioje telpa daug kūrybos. Jaučiu, kad tai mano, jog čia save atradau.“
Kūrybiškas ir laisvalaikis
Galima drąsiai sakyti, kad menas yra Gretos gyvenimo būdas: ji ne vienus metus dalyvavo ARS NOVA (Šiuolaikinės muzikos ir meno festivalyje), daugelį metų šoko pramoginius šokius. Paklausus, koks yra jos laisvalaikis, pašnekovė juokauja, jog jos hobiai lyg močiučių – patinka siūti, siuvinėti, nerti. „Aš rankdarbių mėgėja. Patinka skaityti, žinoma, piešti. Toks ir mano laisvalaikis – pilnas meniškų dalykų“, – šypsosi pašnekovė.
Skaitykite komiksą!
Komiksų knygos „Eli ir Kai“ kūrėja Greta sako, kad atsiliepimų iš skaičiusiųjų nekantriai laukia – įdomu, kokios mintys kils… Mergina sako, kad jai įsiminė vienas pirmųjų komentarų (socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbus įrašą apie šį komiksą), kuriame buvo klausiama, kur bus galima įsigyti šią knygelę: „Tas komentaras man įstrigo atmintyje – pagalvojau, kaip smagu, kad kažkas laukia ir nori nusipirkti šį mano kurtą komiksą!“ Ir Jūs eikite į Elektrėnų turizmo informacijos centrą. Čia rasite Gretos kurtą „Eli ir Kai“. Nusipirkite, pavartykite, paskaitykite. Garantuoju, jog smagiai pasijuokite. Perskaičius komiksų knygelę, galbūt užsuksite ir į veikėjų aplankytas vietas, o gal skleisite žinią – padovanosite ją savo bičiuliams ar draugams! Juk tai kūrybiškas ir sumanus mūsų miesto reprezentavimas.
