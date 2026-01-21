Žmogus ir gamta L. Valatkienės fotorefleksijų parodoje „Kraštovaizdžio skaitiniai“

Sausio 6 dieną Elektrėnų bibliotekoje buvo pristatyta Lilijos Valatkienės fotorefleksijų paroda „Kraštovaizdžio skaitiniai“.
Lilija Valatkienė – žinoma fo­tografė, tarpdisciplininio meno kū­rėja, dažnai savo kūryboje ir parodose išnaudojanti skirtingų medijų sąveikas bei sinestezijos elementus. Surengė 50 asmenines tapybos bei fotografijos parodas Lietuvoje ir užsienyje, aktyviai dalyvauja jungtinėse parodose. Jos kūrinių įsigijęs Panevėžio Stasio Eidrigevičiaus menų centras, Vilniaus miesto muziejus, Šiaulių „Aušros“ bei kiti muziejai, galerijos. Taip pat Lietuvos, Lenkijos, Šveicarijos, Prancūzijos, Škotijos, Vokietijos, Ispanijos, Australijos meno mėgėjai.
Ši menininkės paroda – tai kvietimas į tylų dialogą, permąstant savo santykį su gamta. „Mano kelionėje 26 gamtovaizdžio stotelės, reflektuojančios emocinę būseną. Jos neatsiejamos nuo aplinkosauginių ir an­tropologinių susimąstymų. Gamta turi savo atmintį, savo sielą, kurią sunaikinę, išnyksime ir patys. Gamtoje egzistuoja abstraktus laikas. Fragmentuotas, ramiai slen­kantis savo amžinoje tėkmėje iš dienos į naktį, vis dar nepripažįstantis mūsų su­griuvusio pasaulio ir teikiantis vilties, kad ne viskas prarasta. Rytojus priklauso nuo šiandienos, o šiandiena tik nuo mūsų pačių“, – apmąstydama naujausius savo darbus, pasakojo menininkė, anot kurios, šiuolaikinė­je vartotojiškoje visuomenėje stebėti dangumi sklendžiantį erelį yra šimtą kartų įdomiau nei purvina gatve riedantį troleibusą.
Apie šiuolaikinio pasaulio vartotojiškumą bei gamtos trapumą taip pat kalbėjo drauge su autore atvykusi Valstybinės saugomų teritorijų ­tarnybos specialistė Diana Rakauskaitė Vozbinienė.
Parodos pristatymo pabaigoje buvo aptartas dar vienas L. Valatkienės darbas „Atgaila“, kuriame vaizduojamas prekybos centro vežimėlyje susigūžęs žmogus, verčiantis visus mus susimąstyti apie tai, kokią ateitį kuriame sau ir ateinan­čioms kartoms.
Apžiūrėti fotorefleksijų parodą „Kraštovaizdžio skaitiniai“ biblio­tekos Renginių salėje galima iki ­vasario 2 dienos.

Aivaras Veiknys

