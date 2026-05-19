Finišavusio Lietuvos moterų ledo ritulio čempionato dalyvės – Gineso rekordų knygoje

Finišavusį Lietuvos moterų ledo ritulio čempionatą penktus metus iš eilės sekmadienį laimėjo Klaipėdos HC „Klai­pėda girls“ komanda.

Geriausia čempionato puolėja Vaiva Rastenytė


Antrąją vietą užėmė ir sidabro medaliais pasidabino – Vilniaus „Sostinė Hockey“ ekipa, o trečio­ji vieta ir bronza teko Elektrėnų „HC Amber“ komandai. Geriausia viso čempionato puolėja pri­pažinta Vaiva Rastenytė („HC Amber“), geriausia vartininkė – Viltė Beličenkaitė („Klaipėda Girls“), geriausia gynėja – Marija Kukanova („Klaipėda Girls“), ­naudingiausia viso čempionato žaidėja (MVP) – Klara Miuller („Klaipėda Girls“).
Šeštadienį, po paskutinių rungtynių Kaune paaiškėjo Lietuvos moterų čempionato „B“ grupės nugalėtoja – 4 vietą čempionate užėmusi komanda – Kauno „HC Rebel Girls“. 5-oje vietoje liko antroji „Klaipėda Girls mėlyna“ komanda, o 6-oje – Vilniaus „Hockey Stars“.
2025–2026 m. sezone dalyvavo net 6 moterų komandos iš Vilniaus, Elektrėnų, Kauno ir Klaipėdos. Komandos po pirmo rato, kuriame sužaidė po vieną kartą tarpusavyje, pasiskirstė į du pogrupius. „A“ grupėje komandos varžėsi dėl medalių, „B“ grupėje – dėl aukštesnės vietos čempionate.
Beje, čempionato metu mo­terų komandos sudalyvavo­ pasaulinėje moterų ledo ritulio­ dienoje, kurioje 43 šalyse vienu metu vyko moterų ledo ritulio rungtynės ir buvo skaičiuojamas bendras rezultatas. Lietuvos ledo ritulininkės taip pat rengė rungtynes ir oficialiai yra įtrauktos į Gineso rekordų knygą kaip dalyvavusios tarp „daugiausiai šalių, tuo pačiu metu rengusių ledo ritulio rungtynes“.

