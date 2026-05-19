Finišavusio Lietuvos moterų ledo ritulio čempionato dalyvės – Gineso rekordų knygoje

Finišavusį Lietuvos moterų ledo ritulio čempionatą penktus metus iš eilės sekmadienį laimėjo Klaipėdos HC „Klaipėda girls“ komanda.
Antrąją vietą užėmė ir sidabro medaliais pasidabino – Vilniaus „Sostinė Hockey“ ekipa, o trečioji vieta ir bronza teko Elektrėnų „HC Amber“ komandai. Geriausia viso čempionato puolėja pripažinta Vaiva Rastenytė („HC Amber“), geriausia vartininkė – Viltė Beličenkaitė („Klaipėda Girls“), geriausia gynėja – Marija Kukanova („Klaipėda Girls“), naudingiausia viso čempionato žaidėja (MVP) – Klara Miuller („Klaipėda Girls“).
Šeštadienį, po paskutinių rungtynių Kaune paaiškėjo Lietuvos moterų čempionato „B“ grupės nugalėtoja – 4 vietą čempionate užėmusi komanda – Kauno „HC Rebel Girls“. 5-oje vietoje liko antroji „Klaipėda Girls mėlyna“ komanda, o 6-oje – Vilniaus „Hockey Stars“.
2025–2026 m. sezone dalyvavo net 6 moterų komandos iš Vilniaus, Elektrėnų, Kauno ir Klaipėdos. Komandos po pirmo rato, kuriame sužaidė po vieną kartą tarpusavyje, pasiskirstė į du pogrupius. „A“ grupėje komandos varžėsi dėl medalių, „B“ grupėje – dėl aukštesnės vietos čempionate.
Beje, čempionato metu moterų komandos sudalyvavo pasaulinėje moterų ledo ritulio dienoje, kurioje 43 šalyse vienu metu vyko moterų ledo ritulio rungtynės ir buvo skaičiuojamas bendras rezultatas. Lietuvos ledo ritulininkės taip pat rengė rungtynes ir oficialiai yra įtrauktos į Gineso rekordų knygą kaip dalyvavusios tarp „daugiausiai šalių, tuo pačiu metu rengusių ledo ritulio rungtynes“.
