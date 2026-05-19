Elektrėnuose paminėta ugniagesių globėjo šv. Florijono diena:pagerbti darbuotojai ir išskirtas pilietiškumo pavyzdys

Ugniagesių bendrystė Šv. Florijono dieną
Virginija Jacinavičiūtė
Švenčiant ugniagesių gelbėtojų profesinę šventę – šv. Florijono dieną – Elektrėnų savivaldybės ugniagesiai gelbėtojai minėjimą pradėjo šv. Mišiomis Vievio šv. Onos bažnyčioje. Net ir dalyvaudami pamaldose pareigūnai išliko budėjimo režime – jų metu teko skubėti į iškvietimą. Ramią pamaldų tėkmę sutrikdė pranešimas apie Sodų g. daugiabutyje pasklidusį dujų kvapą.
Šv. Mišiose dalyvavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos komanda, vadovaujama viršininko Jono Chveduk, bei Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos pareigūnai, kuriems vadovauja Vidmantas Pupininkas.
Pamaldas aukojo vikaras Povilas Slaminis. Jis kvietė melstis už Anapilin išėjusius ugniagesius bei prašyti stiprybės ir Dievo globos kasdienėje tarnyboje. Šv. Mišių skaitinį skaitė Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius.
Šventės metu tradiciškai pagerbti savo pareigas pavyzdingai atliekantys darbuotojai. Elektrėnų meras padėkas įteikė Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos (ESPGT) buhalterei Nijolei Jukavičienei už atsakingą, kruopštų ir pavyzdingą pareigų vykdymą; ESPGT Beižionių ugniagesių komandos ugniagesiui gelbėtojui Jonui Jalinskui už sąžiningą bei atsakingą darbą, profesionalumą ir patikimumą kasdienėje veikloje; ESPGT Vievio ugniagesių gelbėtojų komandos ugniagesiui gelbėtojui Dariui Novelskiui ir Alesninkų ugniagesių gelbėtojų komandos ugniagesiams gelbėtojams Egidijui Diatlovui ir Janui Voicinovičiui už nepriekaištingą pareigų vykdymą, gaisrinių automobilių bei gelbėjimo įrangos priežiūrą ir remontą.
Mero padėkos įteiktos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiams. Gelbėjimo tarnybos vyresniajam specialistui vidaus tarnybos vyresniajam leitenantui Edgarui Jurgelevičiui, vyresniajam specialistui vidaus tarnybos vyresniajam leitenantui Romanui Kločinskiui ir Budinčios pamainos ugniagesiui gelbėtojui vidaus tarnybos puskarininkiui Virginijui Lukošiui padėkota už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą.
Apdovanojimas „Ugniagesio gelbėtojo žvaigždė“ skirtas budinčios pamainos vadui Arūnui Antanavičiui. Jis buvo įteiktas gegužės 8 d. Biržuose vykusios valstybinės Šv. Florijono šventės metu. Pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus gyventojų saugai“ apdovanotas vyresnysis ugniagesys gelbėtojas Rimas Ramaneckas.
Apdovanojimus įteikęs meras G. Ratkevičius visos savivaldybės vardu dėkojo ugniagesiams už jų atsakingą ir pasiaukojantį darbą, saugant žmonių gyvybes bei turtą. Jis linkėjo stiprios sveikatos, saugumo tarnyboje ir pabrėžė, kad ugniagesiai gelbėtojai yra viena labiausiai visuomenės pasitikėjimą pelniusių institucijų Lietuvoje – jais pasitiki net 92 proc. gyventojų.
Renginio metu taip pat įteikta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus padėka Donatui Kazlauskui už pilietiškumą ir drąsą. Kietaviškių seniūnijos gyventojas šių metų kovą pirmasis atskubėjo į pagalbą šeimai, kurios namuose kilo gaisras. Kaip pažymėjo Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas Jonas Chveduk, tai – prasmingas pilietiškumo pavyzdys. Viršininkas akcentavo, jog nebūtina būti profesionaliu gelbėtoju, kad galėtum padėti kitiems. J. Chveduk taip pat kalbėjo apie sudėtingą ir pavojingą ugniagesių darbą, kuris reikalauja didelio pasiaukojimo. Tai iliustruoja gegužės 2-ąją įvykusi nelaimė Šiaulių rajone, kur gesinant gaisrą sunkiai sužalotas ugniagesys, ant kurio užgriuvo ūkinio pastato siena.
Viršininkas informavo ir apie struktūrinius pokyčius: nuo gegužės 4 dienos Elektrėnų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba nebėra tiesiogiai pavaldi Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie VRM – ji perduota Vilniaus priešgaisrinei gelbėjimo valdybai. Pasak J. Chveduk, kasdienė pareigūnų veikla iš esmės nesikeis, tačiau naujas pavaldumas gali atnešti teigiamų pokyčių.