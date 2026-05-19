Elektrėnuose paminėta ugniagesių globėjo šv. Florijono diena:pagerbti darbuotojai ir išskirtas pilietiškumo pavyzdys

Elektrėnuose paminėta ugniagesių globėjo šv. Florijono diena:pagerbti darbuotojai ir išskirtas pilietiškumo pavyzdys

Ugniagesių bendrystė Šv. Florijono dieną

 

Virginija Jacinavičiūtė

Švenčiant ugniagesių gelbė­tojų profesinę šventę – šv. Flo­rijono dieną – Elektrėnų savivaldy­bės ugniagesiai gelbė­tojai minė­jimą pradėjo šv. Mišiomis Vievio šv. Onos bažnyčioje. Net ir dalyvaudami pamaldose pareigūnai išliko budėjimo režime – jų metu teko skubėti į iškvietimą. Ramią pamaldų tėkmę sutrikdė pranešimas apie Sodų g. daugiabutyje pasklidusį dujų kvapą.
Šv. Mišiose dalyvavo Prieš­gaisrinės apsaugos ir gelbė­jimo departamento prie Vidaus reikalų ­ministerijos Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos komanda, vadovaujama viršininko Jono Chveduk, bei Elektrėnų savivaldybės prieš­gaisrinės ir gelbėjimo tarnybos pareigūnai, kuriems vadovauja Vidmantas ­Pupininkas.
Pamaldas aukojo vikaras Povilas Slaminis. Jis kvietė melstis už Anapilin išėjusius ugniagesius bei prašyti stiprybės ir Dievo globos kasdienėje tarnyboje. Šv. Mišių skaitinį skaitė Elektrė­nų savivaldybės meras­ Gediminas Ratkevičius.
Šventės metu tradiciškai pagerbti savo pareigas pavyzdingai atliekantys darbuotojai. Elektrė­nų meras padėkas įteikė Elektrė­nų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos (ESPGT) buhalterei Nijolei Jukavičienei už atsakingą, kruopštų ir pavyzdingą pareigų vykdymą; ESPGT Beižionių ugniagesių komandos ugniagesiui gelbėtojui Jonui Jalinskui už sąžiningą bei atsakingą darbą, profesionalumą ir patikimumą kasdienėje veikloje; ESPGT Vievio ugniagesių gelbėtojų komandos ugniagesiui gelbėtojui Dariui Novelskiui ir Alesninkų ugniagesių gelbėtojų komandos ugniagesiams gelbėtojams Egidijui Diatlovui ir Janui Voicinovičiui už nepriekaištingą pareigų vykdymą, gaisrinių automobilių bei gelbėjimo įrangos priežiūrą ir ­remontą.
Mero padėkos įteiktos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gel­bėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiams. Gelbėjimo tarnybos­ vyresniajam specialistui vidaus ­tarnybos vyresniajam leitenantui Edgarui Jurgelevičiui, vyresniajam specialistui vidaus tarnybos vyresniajam leitenantui Romanui Kločinskiui ir Budinčios pamainos ugniagesiui gelbėtojui vidaus tarnybos puskarininkiui Virginijui Lukošiui padėkota už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybi­nių pareigų atlikimą.
Apdovanojimas „Ugniagesio gel­bėtojo žvaigždė“ skirtas budinčios pamainos vadui Arūnui Antanavičiui. Jis buvo įteiktas gegužės 8 d. Biržuose vykusios valstybinės Šv. Florijono šventės metu. Pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus gyventojų saugai“ apdovanotas vyresnysis ugniagesys gelbėtojas Rimas Ramaneckas.
Apdovanojimus įteikęs meras G. Ratkevičius visos savivaldybės vardu dėkojo ugniagesiams už jų ­atsakingą ir pasiaukojantį darbą, saugant žmonių gyvybes bei turtą. Jis linkėjo stiprios sveikatos, saugumo tarnyboje ir pabrėžė, kad ugniagesiai gelbėtojai yra viena labiausiai visuomenės pasitikėjimą pelniusių institucijų Lietuvoje – jais pasitiki net 92 proc. gyventojų.
Renginio metu taip pat įteikta Priešgaisrinės apsaugos ir gel­bėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus padėka Donatui Kazlauskui už pilietiškumą ir drąsą. Kietaviškių seniūnijos gyventojas šių metų kovą pirmasis atskubėjo į pagalbą šeimai, kurios namuose kilo gaisras. Kaip pažymėjo Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas Jonas Chveduk, tai – prasmingas pilietiškumo pavyzdys. Viršininkas akcentavo, jog nebūtina būti profesionaliu gelbėtoju, kad galėtum padėti kitiems. J. Chveduk taip pat kalbėjo apie sudėtingą ir pavojingą ugniagesių darbą, kuris reikalauja didelio pasiaukojimo. Tai ilius­truoja gegužės 2-ąją įvykusi nelaimė Šiaulių rajone, kur gesinant gaisrą sunkiai sužalotas ugniagesys, ant kurio užgriuvo ūkinio pastato siena.
Viršininkas informavo ir apie struktūrinius pokyčius: nuo gegužės 4 dienos Elektrėnų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba nebėra tiesiogiai pavaldi Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie VRM – ji perduota Vilniaus priešgaisrinei gelbėjimo valdybai. Pasak J. Chveduk, kasdienė pareigūnų veikla iš esmės nesikeis, tačiau naujas pavaldumas gali atnešti teigiamų pokyčių.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Elektrėnuose paminėta ugniagesių globėjo šv. Florijono diena:pagerbti darbuotojai ir išskirtas pilietiškumo pavyzdys
Gražiausi gėlių žiedai Mamoms
„Pavasario aidai“: pavasaris gyvena ne tik už lango,bet ir kiekviename iš mūsų
Projektas Semeliškių gimnazijoje: „Psichikos sveikata: kelionė į gerovę“

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Kauno taurė 2026
Laikas karjeros pokyčiams!
Trisdešimtmetį švenčianti „Volungė“ kviečia į kapelų sambūrį
MUZIEJŲ NAKTIS 2026 Abromiškių dvaro svirne!

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44