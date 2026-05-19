Projektas Semeliškių gimnazijoje: „Psichikos sveikata: kelionė į gerovę“

Semeliškių gimnazijoje­ balandžio 27 dieną buvo įgy­ven­dinamas Elektrėnų savi­valdybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamas projektas „Psichikos sveikata: kelionė į gerovę 2“. 5–8 klasėms ir 9–12 gimnazijos klasėms vyko įkvepiančios ir aktualios lektoriaus Artiomo Šabajevo paskaitos, skirtos mokinių psichinės sveikatos stiprinimui. Paskaitų metu, lektorius per gyvenimiškus pavyzdžius ir kasdienes situacijas parodė, kaip galima geriau suprasti save, savo emocijas ir elgesį. Susitikimo metu buvo nagrinėjamos temos, kurios tiesiogiai susijusios su kasdieniu mokinių gyvenimu – nuo streso iki bendravimo su mokytojais ir savo emocijų bei reakcijų ­valdymo.
Lektorius paprastai ir suprantamai paaiškino, kaip mūsų smegenys daro įtaką psichinei būsenai. Mokiniai sužinojo, kad didelė dalis mūsų reakcijų vyksta automatiškai – tai tarsi „įrašytos programos“, kurios įsijungia stresinėse ar įtemptose situacijose. Tokiais momentais aktyvuojasi instinktyvios­ reakcijos – „bėk, slėpkis arba su­stink“. Būtent dėl to, kartais sureaguojame impulsyviai, neapgalvotai ar net vėliau gailimės savo ­elgesio.
Daug dėmesio paskaitose buvo skirta stresui ir jo poveikiui smegenims. Lektorius akcentavo, kad nuolatinis stresas silpnina gebėjimą mąstyti aiškiai, priimti sprendimus ir kontroliuoti emocijas ar susidoroti su asmeniniais iššūkiais. Taip pat buvo aptarta, kaip automatinis bendravimas su suaugusiaisiais – tėvais, moky­tojais, gali lemti nesusikalbėjimą ar konfliktus. Mokiniai buvo skatinami pastebėti savo reakcijas ir suprasti, kad ne visada pirmas impulsas yra teisingiausias pasirinkimas. Buvo paliesta ir psichoaktyvių medžiagų prevencijos tema. Lektorius akcentavo, kaip tokios medžiagos veikia smegenis, silpnina savikontrolę, sprendimų priėmimą bei didina impulsyvaus elgesio tikimybę. Mokiniai buvo skatinami kritiškai vertinti pasirinkimus ir suprasti ilgalaikes pasekmes savo sveikatai bei gyvenimo kokybei. A. Šabajevas pateikė būdų, kaip sumažinti instinktyvias reakcijas ir „įjungti“ mąstymo dalį, atsakingą už sąmoningus sprendimus. Tokie veiksmingi metodai padeda ug­dyti savikontrolę ir gerinti tarpusavio bendravimą.
Projektas ne tik suteikė žinių, bet ir paskatino mokinius labiau domėtis savo vidiniu pasauliu, suprasti emocijų kilmę ir savo elgesį. Tai buvo vertinga patirtis, prisidedanti prie emocinio intelekto ugdymo ir geresnės mokinių savijautos mokykloje.

Parengė visuomenės sveikatos specialistė A. Kuzmičienė

