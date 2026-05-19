Gražiausi gėlių žiedai Mamoms

Motinos diena Kietaviškėse šiemet buvo paminėta ypatingai jaukiai ir prasmingai – šventė persikėlė į Kietaviškių Švč. Tre­jybės bažnyčią, kur už mamas buvo meldžiamasi šv. Mišiose. Jas aukojo klebonas mons. Jonas Sabaliauskas, kviesdamas susirinkusiuosius maldoje prisiminti ir pagerbti mamas.


Bažnyčioje tądien tvyrojo ypatinga nuotaika – ją kūrė ne tik bendrystė ir malda, bet ir švelnūs smuiko garsai, suteikę liturgijai dar daugiau šviesos ir jautrumo. Muzika subtiliai įsiliejo į mišių eigą, padėdama susikaupti ir pajusti šventės dvasią.
Giesmes atliko Kultūrinių renginių organizatorė Rūta Vai­čekonytė-Chveduk, Monika Lie­kytė ir Armandas Čižius. Šventiškai atliekamos giesmės tapo ir gražiu sveikinimu mamoms.
Po mišių išeinančias mamas ­pasitiko savanoriai – su šypsenomis, šiltais žodžiais ir gėlėmis. Kiekviena mama sulaukė nuoširdaus sveikinimo, kuris, regis, sušildė ne vieną širdį.
Pasak R. Vaičekonytės-Chveduk, ilgus metus Motinos dienos proga būdavo organizuojami koncertai, tačiau ne visas mamas pavykdavo suburti. Todėl nuspręsta išbandyti kitokią formą – šventę integruoti į mišių eigą. Toks būdas pasiteisino – pastaruosius metus po Mišių įteikiamos gėlės, kurias Mamos maloniai priima.

Red. inf.

