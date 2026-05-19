„Pavasario aidai“: pavasaris gyvena ne tik už lango,bet ir kiekviename iš mūsų

Paskutinis šventės akordas – bendra nuotrauka prisiminimui. Liudmilos Felčinskajos nuotr.
Virginija Jacinavičiūtė
Gegužės 2-osios popietę Elektrėnų kultūros centre skambėjo pavasaris – čia vyko šiltas ir jaukus koncertas „Pavasario aidai“, subūręs visus kultūros centrui priklausančius mėgėjų meno kolektyvus. Į sceną tądien žengė net 13 kolektyvų: „Vijūnas“, „Atžalynas“, „Dar ne sutema“, „Žara“, „Obelėlė“, „Varnalėša“, „Och“, „Runga“, „Volungė“, „Eldija“, „Sidabrinė gija“ ir „Konkordas“. Kiekvienas jų dovanojo žiūrovams dainas ir šokius, pripildytus gyvybės, emocijų ir pavasariško lengvumo.
Koncertas buvo skirtas ne tik bundančiai gamtai, bet ir artėjančiai Mamos dienai. Scenoje skambėjusios dainos tapo jautria padėka mamoms už jų kantrybę, rūpestį ir begalinę meilę.
Renginį kūrybiškai ir originaliai vedė kultūrinių renginių organizatorė Greta Garmašaitė ir kultūros centre praktiką atliekanti Skirmantė Marcinkevičiūtė. Jų vedimas buvo ne tik informatyvus, bet ir prasmingas – tarp pasirodymų skambėjo mintys apie kasdienybę, gyvenimą, santykius, žmones bei pavasario džiaugsmus ir grožį. Vedėjos subtiliai kvietė įsiklausyti į paprastus, bet svarbius dalykus: gamtos garsus, balsus, pažįstamas melodijas ir pirmuosius pavasarį sugrįžtančius paukščius.
Scena tądien alsavo pavasariu – ją puošė žiedai ir paukšteliai, o renginio pradžią lydėjo paukščių čiulbėjimas, tapęs simboline įžanga į šviesos ir atgimimo kupiną vakarą. Skambėjo dainos apie pavasarį, jo grožį, apie gegutę ir visiems pažįstamą jos balsą, kuris tarsi sujungia gamtą ir žmogaus jausmus.
Šventinę nuotaiką dar labiau sustiprino Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius. Savo sveikinimo kalboje jis džiaugėsi galimybe vienoje vietoje išvysti visus kultūros centro kolektyvus ir pabrėžė renginio išskirtinumą: „Ką tik turėjome unikalią galimybę vienoje vietoje išvysti visus Elektrėnų kultūros centro meno kolektyvus ir tai buvo fantastika. Pati pagrindinė šio renginio mintis – pavasaris. Jums pavyko, mielieji atlikėjai, jūs užkūrėte tikrą pavasarį, ir dėl jūsų jis tapo dar pavasariškesnis. Girdėjome puikių dainų. Į tas dainas sutilpo visa Lietuva, ir jūs dar kartą parodėte, kokia graži yra mūsų tėvynė. Taip pat dainuota apie meilę, o viena prasmingiausių jos formų – meilė mamai. Negaliu nepasveikinti čia esančių mamyčių Mamos dienos išvakarėse. Būkite sveikos ir laimingos.“
Vakaro kulminacija tapo finalinė daina – visiems gerai žinoma „Kregždutės“, kurią kartu atliko visi dalyviai, o prie jų prisijungė ir meras. Tai buvo simboliškas ir šiltas koncertą vainikavęs akcentas, dar kartą priminęs bendrystės, muzikos ir pavasario džiaugsmo galią.
„Pavasario aidai“ paliko ne tik gražius prisiminimus, bet ir jaukų jausmą širdyse – tarsi tylų pažadą, kad pavasaris gyvena ne tik už lango, bet ir kiekviename iš mūsų.