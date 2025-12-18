Europa suteikia impulsą augti iš vidaus

Europa suteikia impulsą augti iš vidaus

Elektrėnų žiburiai – ne tik dainoje skambantis ir iš tolo matomas miesto ženklas. Svarbiausias žiburys – vietos žmonių pasitikėjimas savimi, drąsa veikti ir kurti, apsisprendimas rūpintis savo aplinka bei šalia esančiais.

Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius pa­stebi, kad tai – tarsi bundanti krašto bendruomenės galia, atsi­skleidžianti per mąstymo ir ­savivokos pokyčius. Interviu meras dalijasi mintimis, kas skatina ­permainas ir kaip keičiasi Elektrėnai, atrandantys savo au­gimo kelią. 

Europos Sąjungos investi­cijos keičia Elektrėnų savival­dy­bę ir žmonių gyvenimą. Ko­kį didžiausią pokytį, Jūsų nuomone, investicijomis iki šiol pasiekė Elektrėnai?
Sakyčiau, kad svarbiausia – ne pastatai ir ne trinkelės, nors ir jie yra reikšmingi, nes kuria saugesnę ir patogesnę aplinką kasdieniam gyvenimui. Didžiausias pokytis slypi žmonių mąstyme ir ­savivokoje.
Miestas per šiuos metus realiai „pasitempė“ – sustiprėjo bendruomenės savivertė, gyventojai pradėjo labiau tikėti savo ­aplinka, savimi ir savo miestu. Tai labai gilus lūžis, nes kaip yra sakęs filosofas Viktor Frankl, „kai ­žmogus randa prasmę, jis pradeda augti iš vidaus“. Elektrėnai būtent tai ir patyrė – augimą iš ­vidaus.
Žmonės tapo reiklesni, pradėjo drąsiau išsakyti savo lūkesčius, kelti klausimus, siūlyti idėjas. Tai – ne nepasitenkinimo ženklas, o brandžios pilietinės laikysenos išraiška. Miestą ypač gerai vertina ir miesto svečiai, kurie pamato pasikeitimus švariau, nes jų ­neapkrauna kasdienybės rutina.
Žinoma, buvo ir kritikos, ir nusivylimų – bet, kaip yra sakęs Rūmi: „Žaizda yra ta vieta, pro kurią į tave įeina šviesa.“ Be trinties, be skausmo, be abejonių tikras ­pokytis neįvyksta.

Jei turėtumėt parodyti vie­ną vietą, kuri geriausiai įkūni­ja įgyvendintų projektų poveikį – kur nuvestumėt svečią?
Tikriausiai prie Elektrėnų marių. Tai vieta, kurioje labai aiškiai susitinka praeitis, dabartis ir ateitis. Sutvarkytos pakrantės, atsivėrusios žmonėms poilsiui, judėjimui, bendravimui, atgaunant gamtos ir žmogaus ryšį. Tai tarsi gyvas miesto pulsas – čia žmonės ne tik ilsisi, bet ir kuria savo kasdienes istorijas: vaikščioja, spor­tuoja, bendrauja, stebi saulėlydžius.
Tačiau ši vieta nėra „paradinis atvirukas“. Ir būtent tai ją daro tikrą. Čia dar yra ką prižiūrėti, ką tobulinti, ką auginti. Todėl artimiausiu metu ir numatoma papildomai investuoti į Elektrėnų marių, Vievio ežero ir kitų vandens telkinių paplūdimius bei maudyklas.

Elektrėnų marių paplūdimys gyvas, ne dirbtinai nupoliruotas. Jį mėgsta tiek vietos gyventojai, tiek svečiai, ir tai girdisi iš įvairių kalbų bei tarmių – nuo dzūkiškos, žemaitiškos iki norvegiškos ar angliškos. Tai byloja apie vietos patrauklumą, atvirumą pasauliui ir apie tai, kad Elektrėnai pamažu tampa ne tik gyvenimo, bet ir ­susitikimo, atradimo vieta.

Bet dalis pokyčių yra ne­matoma… Kaip ši – ne vi­sų jaučiama ir pastebima – pa­žanga keičia socialinį paveiks­lą tiek Elektrėnuose, tiek ap­linkinėse vietovėse?
Nematomi dalykai dažnai yra patys svarbiausi. Socialinės pa­slaugos, pagalba šeimoms, vaikams, senjorams, žmonėms su negalia – tai tylūs, bet esminiai pokyčiai, kurie ne visada pastebimi iš pirmo žvilgsnio. Čia negali pastatyti lentelės su užrašu „štai, mes padėjome“, tačiau tiems, kurie gauna realią paramą, tai tampa lūžio tašku gyvenime.
Socialinis paveikslas keičiasi pamažu, bet iš esmės – mažėja atskirtis, stiprėja bendruomeniniai ryšiai, atsiranda daugiau pasitikėjimo tarp žmogaus ir sistemos. O pasitikėjimas yra viena didžiausių visuomenės vertybių.
Rūpestis pažeidžiamais žmo­nėmis nėra vien administracinė pareiga – tai moralinė laikysena, parodanti, kokia iš tiesų yra bendruomenės širdis. Tokia pažanga galbūt mažiau matoma, bet ji kuria stipresnį, atsparesnį, labiau susitelkusį kraštą.

Pažanga tęsiasi. Kuriuos­ dabartinius projektus savi­val­dybės administracija laiko ­prioritetiniais?
Šiandienos prioritetai apima ir fizinę, ir dvasinę žmonių gerovę. Baseino renovacija – tai ne tik sportas ar pramoga, bet ir investicija į sveikatą bei bendruomeniškumą. Kelio tarp Abromiškių ir Lapiakalnio asfaltavimas kartu su dviračių taku, sujungiančiu Elektrėnus ir Vievį, – tai žingsnis į tvaresnį, sveikesnį ir sąmoningesnį judėjimą.

Taip pat ypatingas dėmesys skiriamas Elektrėnų marių, Vievio ežero ir kitų pakrančių pritaikymui žmonių aktyviam, sąmoningam poilsiui. Tai atveria miestą ne tik gyventi, bet ir patirti jį visomis prasmėmis – kūnu, protu, jausmais.

Kas mūsų laukia per atei­nančius kelerius metus?
Gyventojai jau dabar mato pokyčius – atsinaujinančias erdves, atgimstančius kampelius, daugiau gyvybės. Bet kiekviena transformacija reikalauja laiko ir kantrybės: kasinėjimai, triukšmas, laikinai nepatogūs sprendimai. Tai natūralus augimo procesas.
Ateityje lauks: atnaujintas baseinas, išvystytos pakrantės poilsiui, renovuotas Elektrėnų miesto parkas tarp Sodų g. 12 ir Rungos gatvės, naujas šiuolaikinio meno centras. Visa tai stiprins tvarių kelionių įpročius, skatins aktyvesnį laisvalaikį, kurs sąlygas gyvybingam kultūriniam gyvenimui ir trauks žmones ne tik gyventi, bet ir sugrįžti.

Kaip atrodys Elektrėnų savivaldybė įgyvendinus visą sąrašą projektų? Pasidalinkite ateities paveikslo vizija.
Ilgą laiką Lietuvoje gyvavo Vilniaus ir Kauno dipolio idėja. Tačiau matau, kad Elektrėnai ir Vievis pamažu formuoja savąjį – gyvą, organišką, žmogišką dipolį. Tai bus ne tik geografinė, bet ir idėjinė ašis: vieta, kur darniai susijungs gamta, kultūra, švietimas, tvarus judėjimas ir sąmoninga bendruomenė.
Matau Elektrėnus kaip miestą, kuris nepameta savo šaknų, bet drąsiai žvelgia į ateitį – kaip erdvę, kurioje norisi augti, kurti, sugrįžti. Kaip miestą, kuris tyliai, bet tvirtai pasako pasauliui: „Mes žinome, kas esame, ir žinome, kur einame.“

 

 

Užs. 25/63

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Europa suteikia impulsą augti iš vidaus
Didės darbuotojų pajamos, senjorai sulauks didesnių pensijų, augs išmokos
„Ignitis gamyba“ sveikina su artėjančiomis šventėmis ir primena: žiemą taupyti energiją – paprasčiau, nei atrodo
„Jaunimo klubas Įveik – veik – eik“: Elektrėnų profesinio mokymo centro jaunuoliai stiprina emocinį atsparumą ir psichikos sveikatą

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Gliwice open festival
LEA kviečia seną katilą keisti nauju šilumos siurbliu. Pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima sutaupyti net iki 90 proc.
Baltijos ledo ritulio lygoje „Energija“ iškovojo dar keturias pergales
HC „Amber“ rungtynių diena Elektrėnuose: pergalė ir pralaimėjimas

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44