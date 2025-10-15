„Energija“ pradėjo naują Baltijos ledo ritulio čempionato sezoną

Linas Baublys
Elektrėnų „Energijos“ komanda pradėjo naują 2025–2026 metų Baltijos ledo ritulio čempionato sezoną. Šiame čempionate dalyvauja 9 komandos: 5 Latvijos, 2 Lietuvos, po 1 Estijos ir Ukrainos. Tai reiškia, kad prie nuolatinių čempionato dalyvių – Jelgavos „Zemgale“, Rygos „Mogo“, „Riga Prizma“, „HS Riga“, Vilniaus „Hockey Punks“, Elektrėnų „Energijos“, Talino „HC Panter“ – prisijungė dar 2 naujos komandos – „Liepaja“ ir „Kyiv Capitals“, kuri savo namų rungtynes žais Rygoje. Pirmas dvi vietas čempionate užėmusios komandos iš karto pateks į pusfinalį, o 3–6 komandos dėl patekimo į pusfinalį dar turės kovoti tarpusavyje.
„Energija“ sezoną pradėjo išvykos rungtynėmis ir visą rugsėjo mėnesį bei spalio pradžią praleido žaisdama svečiuose. Džiugu, kad toks grafikas nesutrukdė pasiekti dviejų svarbių pergalių. Taline rezultatu 3-2 buvo nugalėta „HC Panter“ komanda. Antrosiose šių komandų rungtynėse taip pat vyko atkakli kova, bet pačioje rungtynių pabaigoje teko pripažinti varžovų pranašumą, nusileista rezultatu 0-2.
Tačiau akivaizdu, kad svarbiausias šio čempionato pradžios akcentas – tai spalio 4 d. rungtynės Vilniuje tarp „Energijos“ ir „Hockey Punks“ komandų. Šios rungtynės buvo skirtos pagerbti elektrėniškio, „Energijos“, Lietuvos rinktinės, „Hockey Punks“ žaidėjo ir trenerio Mindaugo Kiero atminimą. 100 rungtynių Lietuvos rinktinėje sužaidusio ir „Hockey Punks“ klubo įkūrėjo 33 numeriu pažymėti marškinėliai simboliškai pakelti į Pramogų arenos palubes. Ko gero, dar labiau simboliška, kad nedaug trūko, jog ir rungtynės būtų pasibaigusios šiuo Mindaugo Kiero marškinėlių numeriu 3-3. Nors „Energija“ dominavo rungtynėse ir pasiekė pelnytą pergalę rezultatu 3-2, o rungtynių eigoje pirmavo net 3-0, tačiau atkaklieji pankai nepasidavė, sušvelnino rezultatą iki minimumo bei išlaikė intrigą iki galo.
Reikia pažymėti, kad ne tik reprezentacinių, bet ir kitų Elektrėnų bei „Hockey Punks“ komandų rungtynių šiuo metu tikrai netrūko. Štai Dariaus Kasparaičio ledo ritulio mokyklos (DKLRM) bei „Hockey Punks“ U-14 komandos susitiko net du savaitgalius iš eilės ir pasidalino po pergalę. Elektrėnuose laimėjome 5-2, o Vilniuje, kitą dieną po „Energijos“ rungtynių identišku rezultatu 3-2 pergalę šventė jau „Hockey Punks“ U-14 komanda. U-11 čempionate dar vienose šių komandų varžybose sėkmė taip pat lydėjo „Hockey Punks“ auklėtinius.
Spalio mėnesio savaitgaliais Elektrėnų ledo arenoje vyks daugybė įvairaus amžiaus grupių DKLRM auklėtinių rungtynių. Verta pažymėti, kad vienose iš šių varžybų spalio 10 d. 20.10 val. 1 lygos čempionate Mindaugo Kiero taurei laimėti „Elektrėnų HC Poseidonas“-DKLRM U-18 susitiks su „Vilniaus Hockey Punks“ komanda.
Spalio mėnesį Elektrėnų ledo arenoje taip pat turėsime galimybę stebėti net 5 „Energijos“ namų rungtynes.
Spalio 11 d. (šeštadienį) 15.00 val. Elektrėnų „Energija“ susitiks su „Riga Prizma“ komanda.
Spalio 12 d. (sekmadienį) 13.00 val. „Energija“ kovos su praėjusių metų čempione Rygos „Mogo/RSU“.
Spalio 15 d. (trečiadienį) 19.30 val. susitiksime su praėjusių metų čempionato finalininkais Jelgavos „Zemgale“.
Spalio 25 d. (šeštadienį) 15.00 val. „Energija“ dar kartą susitiks su Rygos „Mogo/RSU“.
Spalio 29 d. (trečiadienį) 19.30 val. į Elektrėnus atvyks čempionato naujokė „Liepaja“ komanda.
Kviečiame visus atvykti į Elektrėnų ledo areną ir aktyviai palaikyti „Energiją“ bei kitas mūsų miesto komandas!