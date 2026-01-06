Elektrėnuose – pirmosios muaythai varžybos: kova, pagarba ir bendrystė

Elektrėnuose – pirmosios muaythai varžybos: kova, pagarba ir bendrystė

Virginija Jacinavičiūtė

Šeštadienį Elektrėnų laisvalaikio centre pirmą kartą vyko muaythai varžybos, kurias organizavo sparčiai besiplečiantis Vievio klubas „Chang Gym“, vadovaujamas Kosto Krupos. Į renginį susirinko sportininkai iš beveik visos Lietuvos.
Sveikindamas dalyvius ir žiū­rovus, K. Krupa pabrėžė varžybų reikšmę: „Tai bendrystės, pagarbos ir kovos dvasios šventė.“
Varžybos vyko dviem srautais. Jaunesni sportininkai rungėsi ant čiužinukų – čia netrūko emocijų, atkaklių kovų ir garsaus palaikymo. Vyresnieji sportininkai varžėsi specialiai renginiui atvežtame profesionaliame ringe, kurį parūpino UTMA steigėjas Viktoras Gečas. Pasak K. Krupos, ši iniciatyva suteikia jaunimui galimybę išbandyti save profesionaliomis sąlygomis ir prisideda prie muaythai sporto ­augimo Lietuvoje.
Varžybose dalyvavo 14 Vievio klubo sportininkų. Penki iš jų iškovojo pergales, kitiems šįkart pritrū­ko patirties. Prizines vietas užėmė Pijus Aukštakojis, Matas Markevičius ir Elvinas Mikilevičius.
Šiame sporte nugalėtojas dažniausiai paaiškėja pagal taškų sistemą.
Muaythai – tai kovos sportas, ku­riame leidžiami smūgiai rankomis, kojomis, keliais ir alkūnėmis bei kova klinče. Ši sporto šaka reikalauja didelės fizinės ištvermės, techninio pasirengimo ir pagarbos varžovui.
Taškai skiriami už tikslius ir efektyvius smūgius, techninį pranašumą, kovos kontrolę bei aktyvumą ringe.
Kadangi varžybos vyko kalėdi­niu laikotarpiu, renginys turėjo ir prasmingą socialinį akcentą. Buvo pastatyta gerumo dėžutė, į kurią surinktos lėšos skirtos asociacijai „Kitoks Aš“ ir fondui „Pagalbos legio­nas“. Šioms organizacijoms taip pat paaukotos ir už varžybų startinius mokesčius surinktos lėšos – iš viso 1241 euras.
Renginyje apsilankė ir dalyvius pasveikino Elektrėnų meras­ Gedi­minas Ratkevičius. Jis sakė be­sidžiaugęs, kad Elektrėnai tapo ­muaythai sostine, ir palinkėjo sportininkams sėkmės tolimesnėse kovose.
Treneris K. Krupa dėkojo komandai – varžybų dieną „Chang Gym“ klubo sportininkus sekundavo Edgaras Petrauskas ir Pijus Aukštakojis, sėkmingai integruojantys sportininko patirtį į trenerių vaidmenis. Neatsiejama komandos dalimi įvardyta ir Eglė Butkutė-Usenko, atlikusi pagrindinius organizacinius darbus – nuo renginio koordinavimo iki apdovanojimų tekstų parengimo.

