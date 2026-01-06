Elektrėnuose auganti globėjų ir įtėvių bendruomenė: šviesi Kalėdų popietė ir kvietimas atverti širdį vaikui

Globėjų, įtėvių bendruomenė
Elektrėnų krašte vis labiau juntamas bendruomeniškumas tarp globėjų ir įtėvių – žmonių, kurie pasiryžta suteikti vaikams saugius namus, meilę ir rūpestį. Ši bendruomenė ne tik dalijasi patirtimi, bet ir kuria nuoširdų ryšį, kuris stiprina kiekvieną šeimą.
Gruodžio 6-ąją globėjai, įtėviai ir globojami vaikai susirinko į tradicine tapusią Kalėdinę popietę, kuri šį sykį vyko Trakų krašto tradicinių amatų centre. Šventės metu suaugusieji kepė karaimų kibinus, o vaikai kūrė savo mažus žvakių šviesos žiburius, simbolizuojančius viltį ir šilumą. Vėliau visi susėdo prie bendro stalo: ragavo kibinus, dalijosi metų džiaugsmais ir pasiekimais. Tokiomis akimirkomis aiškiai matyti, kad bendruomenė – tai ne tik žodis, o žmonių nuoširdus bendravimas ir tarpusavio palaikymas.
Svarbu pažymėti, kad ši bendrystė sutampa su platesne, visoje Lietuvoje ryškėjančia tendencija, kai vis daugiau žmonių svarsto apie galimybę globoti ar įvaikinti vaiką, kuris dėl įvairių priežasčių liko be tėvų globos. Nauja Lietuvoje vykdyta apklausa atskleidė, kad 38 proc. gyventojų tai rimtai apsvarstė – prieš kelerius metus tokių buvo gerokai mažiau.
Per pastaruosius kelerius metus Lietuvoje globos sistema išgyveno ryškius pokyčius: mažėja vaikų, gyvenančių institucijose, vis daugiau vaikų gyvena šeimose ar šeimynose, o Globos centrai tampa ne tik paslaugas teikiančiomis įstaigomis – jie tampa globėjų šeimų bendruomenės ašimi, kurioje kuriasi saugumas, šiluma ir pasitikėjimas.
Elektrėnuose ši tendencija taip pat jaučiasi – prie vietos globėjų ir įtėvių bendruomenės kasmet jungiasi naujos šeimos, o Globos centro organizuojamose veiklose dalyvių ratas plečiasi.
Jei ir jūs svarstote galimybę suteikti vaikui namus ir šviesią ateitį, kviečiame atvykti pasikalbėti su Elektrėnų socialinių paslaugų centro Globos centro specialistais ir sužinoti daugiau apie vaiko globos ar įvaikinimo galimybes. Jūsų šeima gali tapti vaikui tikra dovana – saugia šviesa, kuri nušvies jo gyvenimo kelius.
Kontaktai: Elektrėnų socialinių paslaugų centro Globos centras
Adresas: Draugystės g. 3-2, Elektrėnai. Tel. +370 683 01092
Tapkite globėju arba įtėviu – kartu kurkime vaikams saugią, mylinčią ateitį.
Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuotas asmuo Erika Stropienė