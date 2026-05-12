Popietė P. Vaičaičiui ir draugijos „Mes esame“ ataskaita

Popietė P. Vaičaičiui ir draugijos „Mes esame“ ataskaita

Yra šalis, kur upės teka
Linksmai tarp girių ūžiančių
Ir meiliai tarpu savęs šneka
Prie giesmininkų vėversių
(P. Vaičaitis)

Šiemet minime lietuvių poe­to, elegijos žanro pradininko, lyriko Prano Vaičaičio (1876–1901) 150-ąsias gimimo ir 125-ąsias mirties metines. P. Vaičaitis buvo atsidavęs mokslui, visuomeniniam darbui ir gyvenęs ateities viltimi ir kūryba. O apie save rimtai pagalvojęs tik tada, kai džiovos jau buvo apimti plaučiai. Dėl to jo gyvenimas buvo trumpas, bet palikimas ryškus. Lietuvos Respublikos Seimas, atsi­žvelgdamas į istorinės, politinės, socialinės atminties išsaugojimo svarbą, priėmė rezoliuciją, kuria pakvietė 2026 m. paminėti Praną Vaičaitį.
Aš šių metų kovo 9 d. buvau pakviesta į Vilnių TBN sureng­tą muzikinę-literatūrinę popietę „Trum­pas gyvenimas, ilgi aidai“, kuri buvo labai įdomi ir prasminga. Todėl grįžusi ir pasitarusi su Elektrėnų savivaldybės viešosios­ bibliotekos atstovais nusprendė­me, kad reikia suorganizuoti tokį renginį ir elektrėniečiams. Ir buvo nutarta šį renginį suorganizuoti kartu su Elektrėnų sveikatos draugijos „Mes esame“ ataskaitinio susirinkimo pravedimu.
Kaip tarėm, taip padarėm. „Trumpas gyvenimas, ilgi aidai“ muzikinė-poetinė popietė balandžio 10 d. įvyko Elektrėnų bib­liotekos salėje.
Per eilėraščius, dainas, muziką ir biografijos faktus buvusi diktorė Liudgarda Čepienė ir Vilniaus tarptautinės literatų, rašytojų ir menininkų gildijos „Vingis“ narės Birutė Gaučienė ir Inga Gučienė sumaniai, jautriai ir išradingai skleidė trumpą, bet kupiną meilės Lietuvos poeto gyvenimo ir kūrybos kelią. Nuo jo vaikystės, kuri prabėgo Sintautų valsčiuje, studijų ir darbo Sankt Peterburgo universitete ir sugrįžimo atgal į tėvų namus. Tačiau iš išorės ramaus, bet viduje maištingo ir be galo talentingo kūrėjo gyvenimas palūžo ir sulaukęs tik 25-erių iškeliavo į amžinybę.
P. Vaičaitis buvo vienas iš atgimstančio lietuvybės sąjūdžio žmonių, viešosios kalbos kūrėjas. Jo eilės, kurios nuskambėjo renginio metu, brandino lietuvišką žodį. Atlikėjų tautinė apranga, švelnus, valdingas Liudgardos balsas ir Ingutės bei Birutės atliktos dainos, kurioms muziką sukūrė B. Gaučienė, visiems labai patiko, ir jas išlydėjome su ilgais plojimais. Joms buvo padėkota įteikiant ­suvenyrus.
Atlikėjas išlydėjome, bet salėje toliau vyko drg. „Mes esame“ ataskaitinis už 2025 m. susirinkimas. Ataskaitą perskaitė vadovė O. Kulbokienė. Po jos virte virė pasisakymai dėl darbo draugijoje. Kristina Kožeivienė kalbėjo apie išvykas į muziejus ir dėkojo už tai. Svetlana Kločinskaja darbą siūlė įvertinti labai gerai, nes vyksta susitikimai su specialistais ir įžy­miais žmonėmis. Staselė Šarakojytė dėkojo vadovei už tai, kad draugija dirba daug ir kryptingai. Hendrikita Saladonova stebėjosi tuo, kad darbas vyksta, nors pinigų iš projektų beveik negaunama, kad kasmet gruodžio mėnesį aplankoma Vilniaus eglutė ir dar muziejai bei Aušros vartai. Elena Vaicekauskienė dėkojo už nuveiktus darbus. Emilija Chalalovienė draugijoje dar tik 3 mėnesius, bet jau pamatė, kiek daug dirbama, pabuvojo su vadove Vilniuje duonos šventėje ir muziejuose. Genutė Dapkevičienė savo žodžiais tarsi vainikavo visumą, sakydama, kad dirbama daug, kryptingai, yra ko pasimokyti ir kitoms draugijoms.
Pasibaigus pasisakymams, darbas draugijos buvo įvertintas – gerai. Po to revizijos komisijos pirmininkė Danutė Malinauskienė paskaitė revizijos komisijos aktą.
Renginys baigėsi, o širdyje liko prisiminimų, šviesos, ramybės ir vidinės pilnatvės jausmas. Buvo tarsi įrodymas, kaip galima visus sujungti, įkvėpti ir suartinti ieškant prasmės kasdienybėje ir išsaugojant dvasinį jautrumą, kurį sukūrė tautinio atgimimo dainiaus P. Vaičaičio popietė „Trumpas gyvenimas, ilgi aidai“ ir gražus ansamblio „Smilga“ pasirodymas.
Ačiū visiems, kad dalyvavote, o labiausiai ačiū Elektrėnų biblio­tekos kolektyvui, kuris stipriai prisideda prie tokių renginių, ir, be abejo, renginio atlikėjoms iš Vilniaus ir Elektrėnų dainuojančiai grupei „Smilga“.

Onutė Kulbokienė, LKRS pirmininkė
Nuotr. autorius Almutė Juzėnienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Popietė P. Vaičaičiui ir draugijos „Mes esame“ ataskaita
Elektrėnų bendrija „Bočiai“ Vilniaus miesto savivaldybėje
Sumanieji kaimai regionuose – galimybė, kuria privalome pasinaudoti
Energija, kuri vienija: pagerbti „Ignitis gamyba“ metų darbuotojai

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Meno šventė „Šokoladinis Mocartas Lietuvoje“ pristato du renginius Elektrėnų savivaldybėje.
Festivalis ARS NOVA gegužės 1-31 d.
Pavasario šventė Vytenio parke
Elektrėniškiai – čempionato nugalėtojai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44