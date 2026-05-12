„Poezijos pavasaris –2026“ Žebertonyse

Balandžio 23–29 dienomis organizuojama Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė. Skel­biama šių metų tema: „Skaityk tarp eilučių“.


Šia proga Žebertonių bibliotekoje balandžio 24 d. vyko kasmetinis tęstinis renginys „Poezijos pavasaris – 2026“. Šventėje dalyvavo regioninio Elektrėnų literatų klubo „Strėva“ nariai. Šiemet renginys buvo skirtas paminėti šio klubo 25-ąjį gimtadienį. Renginyje poetai skaitė, dainavo savo sukurtas eiles apie biblioteką, pavasarį. Nuostabaus balso poetė Lionė Urbonavičienė padainavo savo kūrybos eiles, skirtas tėčiui, mamai, vaikams ir kt., o skaitovė, meninio žodžio meistrė Angelė Statkuvienė deklamavo Henriko Radausko kūrybos eiles „Kaštanas pradeda žydėt“ ir kt. Šią dieną prieš 116 metų, 1910 m. balandžio 23 d., Krokuvoje (Lenkijoje) ir gimė Henrikas Radauskas. Augo Gikonių kaime, Rozalimo valsčiuje, Panevėžio apskrityje. Pirmąjį pasaulinį karą praleido Rusijoje, Sibire (Novo-Nikolajevske) lankė pradžios mokyklą. 1921 m. grįžo į Lietuvą. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje ir mokytojų seminarijoje. Studijų metais pradėjo rašyti poeziją. 1929 m. baigęs seminariją, vienus metus mokytojavo Kazokiškio pradžios mokykloje.
Dėkoju klubo vadovei Vilijai Dobrovolskienei už išmoningai, nuotaikingai pravestą ren­ginį, suburtą literatų klubą, kurio vis naujos kūrybos eilių kiekvienais metais klausomės. Savo eiles susirinkusiems dovanojo Elektrėnų literatų klubo „Strėva“ poetai Vilija Dobrovolskienė, Aušra Jovarauskienė, Nijolė Kudabienė, Nijolė Ustilienė, Vladislava Kursevičienė, Arvydas Vyšniauskas, Rima Gritienė, Lionė Urbonavičienė, Elena Vidrinskienė. Nuoširdžiai dėkoju klubo nariams, kurie žebertoniškiams padovanojo pavasarišką ­nuotaiką ir dalijosi savo eilėmis.

Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos Žebertonių bibliotekos skyriaus vyresn. bibliotekininkė Irena Kubilinskienė

