Kaišiadorių vyskupijai – 100

Sveikinimo kalbą renginyje sako Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas
„Būkite palaiminti“ – per šimtą metų Kaišiadorių vyskupijoje šie žodžiai buvo ištarti daugybę kartų. Tačiau jie niekada nebuvo tik frazė ar palinkėjimas. Tai kartu ir priminimas apie tai, kas sieja čia gyvenančius žmones. Juose sutelpa tai, kas buvo ir lieka svarbu: tikėjimas, artumas žmogui, buvimas kartu su bendruomene. Kaišiadorių vyskupijos istorija nėra tik Bažnyčios istorija. Tai ir žmonių tarpusavio istorija, jungianti krašto kultūrą ir bendrą tapatybę. Per šimtmetį čia augo ne tik tikėjimas – kartu kūrėsi bendruomenė, stiprėjo ryšiai, formavosi saviti krašto bruožai. Bažnyčia visada buvo daugiau nei maldos vieta. Ji telkė žmones, kvietė susitikti, buvo ir išliko svarbi kasdienio gyvenimo dalis. Todėl žodžiai „Būkite palaiminti“ nėra atsitiktinis palinkėjimas. Jie kalba apie tai, kaip ir kodėl gyvename – su kitais, dėl kitų, bet visuomet kartu.
Šimtmečio jubiliejaus ženklas
Kaišiadorių vyskupijos įkūrimo šimtmečiui paminėti buvo sukurtas specialus jubiliejaus ženklas, įprasminantis šios sukakties reikšmę. Jis simboliškai atspindi svarbiausias tikėjimo vertybes, istorinę atmintį ir vyskupijos dvasinę tapatybę. Jubiliejaus ženklo kūrimo atspirties tašku tapo palaimintojo Teofiliaus Matulionio ikonografinis atvaizdas ir jame atpažįstami motyvai. Kūrybos procese svarbiausi elementai – ganytojo lazda, aureolė, kryžius ir Šiaurinė žvaigždė – buvo minimalizuoti bei pateikti šiuolaikišku stiliumi, o visa kompozicija suformuota į arką – sakralinę erdvę, tradicijos ir kultūrinės atminties simbolį, įprasminantį Bažnyčią kaip vietą, kurioje augo Kaišiadorių bendruomenės tapatybė ir buvo puoselėjama kultūrinė tradicija. Taip sukurtas jubiliejaus ženklas, išlaikantis ryšį su palaimintojo Teofiliaus Matulionio atminimu, Kaišiadorių vyskupijos dvasine tapatybe ir šimtmečio sukakties prasme.
Šimtmečio dialogas
Balandžio 11 d. vyko renginys „Šimtmečio dialogas“, skirtas Kaišiadorių vyskupijos 100-čiui. Jis vyko Kaišiadorių V. Giržado progimnazijos aktų salėje. Renginį organizavo Kaišiadorių rajono savivaldybė ir Kaišiadorių vyskupijos kurija.
Renginys pasidėjo Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko ir Kaišiadorių rajono mero Šarūno Čėsnos sveikinimu bei muzikine dalimi – solisto Jono Sakalausko ir kanklininkės Aistės Bružaitės atliktais kūriniais. Renginį vedė Kaišiadorių rajono savivaldybės istorinės atminties įamžinimo komisijos pirmininkė Rugilė Grendaitė.
Pirmoje renginio dalyje apie Kaišiadorių vyskupiją kalbėjo istorikai – prof. Vaida Kamuntavičienė (VDU), prof. Irena Vaišvilaitė (VU) ir doc. Vytautas Ališauskas (VU). Jie priminė vyskupijos įsteigimo aplinkybes, svarbesnius istorijos momentus, pasidalino įžvalgomis apie Bažnyčią Lietuvoje šiuo metu ir ateitį. Istorikų pokalbius moderavo kun. Rolandas Bičkauskas, Vyskupijos generalvikaras.
Vėl nuskambėjus muzikiniams kūriniams, renginio dalyviai šnekučiavosi tarpusavyje, vaišinosi renginio organizatorių parūpintais užkandžiais. Šia proga renginio dalyviai galėjo apžiūrėti Kaišiadorių muziejaus, kuriam vadovauja Olijardas Lukoševičius, pristatytą parodą „Vyskupija nuotraukose“. Antroje renginio dalyje vyko naujo vyskupijos ledinio „Kaišiadorių vyskupija kurijos archyvo nuotraukose ir dokumentuose – 2 d.“ pristatymas. Leidinys skirtas Kaišiadorių vyskupijos 100-mečiui ir atskleidžia vyskupijos istoriją nuotraukose, dokumentuose, atsiminimuose nuo 1942 m iki 1989 m.
Leidinį pristatė vienas jo autorių – sudarytojas kun. Gediminas Tamošiūnas, Kurijos kancleris. Šioje renginio dalyje taip pat buvo demonstruojama vaizdo medžiaga apie Kurijos archyvą, kuriame sukaupti svarbiausi vyskupijos dokumentai ir nuotraukos, liudijantys vyskupijos istoriją. Pabaigoje Kaišiadorių vyskupas įteikė padėkas leidinio sudarytojams – kun. Gediminui Tamošiūnui ir Artūrui Zeleniakui bei knygos ir renginio rėmėjams – Elektrėnų ir Kaišiadorių savivaldybių merams.
Šaltinis: kurijos informacija (gt).
Nuotraukos – Giedrės Streikauskaitės
Gegužės 30 d. Kaišiadorių katedroje vyks pagrindinės vyskupijos įkūrimo šimtmečio iškilmės – Šv. Mišios, bendruomenės susibūrimas, agapė. Iškilmių dalyvių lauks ir speciali, šimtmečiui skirta kultūrinė programa.