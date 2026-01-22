Pirmasis šių metų mėnuo prasidėjo skaudžiomis nelaimėmis. Šiemet gaisruose jau žuvo 10 žmonių, vien per šią savaitę (nuo pirmadienio iki trečiadienio) žuvusių gaisruose skaičius – 5 žmonės.
PAGRINDINĖS KLAIDOS IR KAIP UŽTIKRINTI SAUGUMĄ:
KROSNIŲ KŪRENIMAS.
Krosnis ir dūmtraukius būtina periodiškai valyti (šiuo intensyviu šildymo metu – kartą per mėnesį).
Kad iš krosnies iškritusios žarijos neuždegtų grindų, būtina prie jų prikalti skardos lapą arba įrengti nedegų pagrindą.
Negalima malkų bei kitų degių medžiagų džiovinti bei laikyti ant krosnių arba arti jų, palikti atvirų pakuros durelių.
PATALPŲ ŠILDYMAS ELEKTRINIAIS PRIETAISAIS.
Į elektros tinklą iškart įjungti kelis elektrinius šildymo prietaisus yra pavojinga, nes taip perkraunama elektros instaliacija, kaista laidai, gali įvykti trumpas jungimasis, dėl ko dažnai ir kyla gaisrai.
Elektrinius šildymo prietaisus reikia statyti toliau nuo užuolaidų bei baldų.
Nepalikite ant jų padžiautų rūbų.
Išeidami iš namų elektrinius šildymo prietaisus būtinai išjunkite.
Nemažėja gaisrų ir dėl savos gamybos elektrinių šildymo prietaisų. Dėl šios priežasties ypač dažnai dega statybininkų vagonėliai, sodo nameliai, garažai. Daug saugiau naudoti gamyklinius šildymo prietaisus, žinoma, prieš tai gerai susipažinus su jų eksploatacijos taisyklių reikalavimais.
RŪKYMAS.
37 proc. praėjusiais metais žuvusių gaisruose žmonių rūkė namuose, dažnai – lovoje.
DŪMŲ DETEKTORIAI.
90 proc. praėjusiais metais gaisruose žuvusių žmonių nebuvo įsirengę autonominių dūmų detektorių, kurie laiku įspėtų apie gaisro pavojų. Dūmų detektoriai gyventojų namuose yra privalomi, tai nustatyta įstatymuose.
GAISRINIŲ AUTOMOBILIŲ PRIVAŽIAVIMAS.
Kad būtų išvengta žmonių žūčių ir ugniagesiai galėtų laiku atskubėti į pagalbą, užtikrinkite gaisrinių automobilių privažiavimą prie pastatų, vandens telkinių, hidrantų, neužstatykite jų transporto priemonėmis, o atokiose kaimo vietovėse išeikite jų pasitikti.