35-osios Laisvės gynėjų dienos metinės

Sausio 13-osios rytą, minint Laisvės gynėjų dienos 35-ąsias metines, Elektrėnų profesinio mokymo centro bendruomenė susirinko pagerbti vieną reikšmingiausių Lietuvos istorijos datų.
1991 metų sausio 13-ąją šimtai tūkstančių Lietuvos žmonių, vedami pilietinės atsakomybės ir meilės Tėvynei, stovėjo petys į petį prie Televizijos bokšto, Aukščiausiosios Tarybos rūmų bei kitų svarbių objektų. Tą naktį buvo ginama ne tik valstybės Nepriklausomybė, bet ir ateities kartų teisė gyventi laisvoje, savarankiškoje Lietuvoje, kurioje kiekvienas žmogus gali kurti, svajoti bei augti be priespaudos.
Minėjimo metu uždegėme atminimo, vienybės ir pergalės žvakeles, pagerbėme prieš trisdešimt penkerius metus iškovotą pilietinę pergalę bei prisijungėme prie visoje šalyje vykstančios pilietinės iniciatyvos „Pergalės šviesa“.
Įstaigos kieme, degant atminimo laužui ir plevenant fakelų šviesoms, susirinkusieji sugiedojo Lietuvos Respublikos himną, o žuvusiuosius už Lietuvos laisvę pagerbė tylos minute.
Sausio 13-oji – tai mūsų vienybės, drąsos bei atsakomybės simbolis. Saugokime ir branginkime Lietuvos laisvę bei valstybės Nepriklausomybę.
