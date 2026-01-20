35-osios Laisvės gynėjų dienos metinės

35-osios Laisvės gynėjų dienos metinės

Sausio 13-osios rytą, minint Laisvės gynėjų dienos 35-ąsias ­metines, Elektrėnų profesinio mo­kymo centro bendruomenė susi­rinko pagerbti vieną reikš­mingiausių ­Lietuvos istorijos datų.
1991 metų sausio 13-ąją šimtai­ tūkstančių Lietuvos žmonių, ve­­da­mi pilietinės atsakomybės ir meilės Tėvynei, stovėjo petys į petį prie Televizijos bokšto, Aukščiau­sio­sios Tarybos rūmų bei kitų svarbių objektų. Tą naktį buvo ginama ne tik valstybės Nepriklausomybė, bet ir ateities kartų teisė gyventi lais­vo­je, savarankiškoje Lietuvoje, kurioje kiekvienas žmogus gali kurti, svajoti bei augti be priespaudos.
Minėjimo metu uždegėme at­minimo, vienybės ir pergalės žvakeles, pagerbėme prieš trisdešimt penkerius metus iškovotą pilietinę pergalę bei prisijungėme prie visoje­ šalyje vykstančios pilietinės ini­cia­tyvos „Pergalės šviesa“.
Įstaigos kieme, degant atmini­mo laužui ir plevenant fakelų šviesoms, susirinkusieji sugiedojo Lietuvos Respublikos himną, o žuvusiuosius už Lietuvos laisvę pagerbė tylos ­minute.
Sausio 13-oji – tai mūsų vienybės, drąsos bei atsakomybės simbolis. Saugokime ir branginkime Lietuvos laisvę bei valstybės ­Ne­priklausomybę.
Elektrėnų profesinio mokymo centras

