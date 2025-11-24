„Bočiai“ koncertavo Širvintų parapijos globos namuose

Elektrėnų bendrija „Bočiai“, vykdydama Lietuvos EURAG asociacijos veiklos projektą, kurį finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 2025 m. lapkričio 7 d. su ansambliu „Dubija“ dalyvavo Širvintų parapijos globos namų rudens šventėje „Rudens spalvos“.
Namas, 3-ų aukštų, gražiai sutvarkytas, sienos papuoštos nėrinių paveikslais ir kt. Gyventojai patenkinti. Dauguma buvo likę gyventi po vieną, todėl čia jiems geriau, nei buvo anksčiau savo namuose. Be to, čia yra personalas, kuris prižiūri tuos, kurie negali savimi pasirūpinti.
Ansamblis padainavo 8 dainas. Vėliau, šeimininkams pageidaujant, visi kartu dainavome liaudies dainas „Ant kalno mūrai“, „Neišeik, neišeik tu iš sodžiaus“ ir daug kitų. Nuotaika buvo gera.
Elektrėnų bendrijos „Bočiai“ pirmininkė Birutė Kizienė