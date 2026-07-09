Stovykla Kietaviškių progimnazijoje „Vasarok!“

Stovykla Kietaviškių progimnazijoje „Vasarok!“

Smėlio terapija

 

Šių metų birželio 9, 10, 11, 12, 15 dienomis Kietaviškių progimnazijoje buvo įgyvendintas savivaldybės lygmens projektas – vaikų vasaros užimtumas „Vasarok!“, finansuotas iš Elektrėnų savivaldybės biudžeto, Švietimo ir ugdymo programos projektų lėšų.
Dieninė vasaros poilsio stovykla „Vasarok!“ skirta vaikų vasaros užimtumui ir vykdoma mokinių vasaros atostogų metu. Mokiniams vasaros užimtumą organizavo mokyklos socialinė pedagogė – stovyklos vadovė Justina Slobožanienė. Stovykloje kartu dirbo pradinių klasių mokytojos Diana Liupševičienė, Kristina Nedzveckienė, Daiva Markauskienė, Ilma Abrama­vičienė, psichologė Sandra Ces­levičienė, logopedė Ramunė Ma­linauskienė, specialioji pedago­gė Jūratė Vaitkevičienė.

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Įgyvendindami šį projektą,­ siekėme kryptingai skatinti mo­kinių fizinį aktyvumą ir visapu­sišką asmenybės ugdymą. Projekto veiklos buvo orientuotos į emocinės gerovės, socialinės atsakomybės ir fizinės sveikatos stiprinimą, sau­gios ir pagarbios ugdymo aplinkos kūrimą bei smurto ir patyčių prevenciją. Didelis dėmesys buvo skiriamas sveikos gyvensenos vertybių puoselėjimui, mokinių motyvavimui aktyviai ir prasmingai leisti laisvalaikį. Veiklų metu ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, stiprintos pažintinės kompetencijos, saviraiška, iniciatyvumas ir gebėjimas veikti komandoje, siekiant bendrų tikslų.
Prasidėjus vaikų vasaros atostogoms, stovykloje pramogavo septyniolika 1-4 klasių mokinių. Stovyklautojai dalyvavo prevencinėse pamokėlėse: „Pirmiausia saugumas“, išvykoje Elektrėnų policijos komisariato Saugaus eismo klasėje (dėkojame Elektrėnų PK Veiklos skyriaus vyresniajai tyrėjai Danguo­lei Barišauskienei). Mokiniai žaidė susipažinimo žaidimus „Prisistatyk kaip…“, „Draugystės žaidynės“, ­dalyvavo kūrybinėse meninėse veiklose „Kūrybiškumo testas“, „Akimirkų menas“, „Smėlio terapija“, sveikos gyvensenos veikloje „Vitaminų magija stiklinėje“. Vaikai vyko į Kauną žaidimų erdvę „Curiocity“, dalyvavo sporto varžybose „Aktyvūs ir stiprūs“.

Kietaviškių progimnazijos socialinė pedagogė Justina Slobožanienė

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