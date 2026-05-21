ELEKTRĖNUOSE NUŠIUGŽDĖJO MAŽOJI KNYGŲ MUGĖ

Jaunųjų lietuvių autorių kūrybos vakaras: iš kairės į dešinę Aivaras Veiknys, Kristina Tamulevičiūtė, Alina Borzenkaitė, Linas Daugėla

 

Taip jau nutiko, kad pavasariškai žvarbi balandžio 23 diena Elektrėnų savivaldybės viešajai bibliotekai dovanojo net du neeilinius įvykius: pirma, prasidė­jo Nacionalinė bibliotekų savaitė, ir antra, bibliotekos erdvėje įvy­ko jau tradicija tapusi Mažoji knygų mugė. Šia proga nuo pat ryto ­bibliotekos erdvėje rinkosi gausus knygų mylėtojų būrys nuo pačių mažiausių iki pačių didžiausių.
Mugės atidarymą pradėjo Elektrėnų meno mokyklos mokinių atliekami muzikiniai kūriniai, o nuskambėjus paskutiniams akordams, visus susirinkusiuosius pasveikino bibliotekos darbuotojai, kurie palinkėjo knyga domėtis ne tik per mugę, bet ir eilinėmis dienomis, nes apsiskaitęs žmogus – tai pirmiausia laisvas žmogus, o, žinia, tik būdamas laisvas sugebi išties mylėti ir gerbti šalia esantį.

Vėliau sveikinimo žodį tarė Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius, kuris ypač džiaugėsi matydamas tiek daug į mugę sugužėjusių vaikų ir ragino juos kuo daugiau skaityti. Meras taip pat priminė, kad šie metai ­visoje Lietuvoje paskelbti Knygnešių metais.
Kalbant apie pačią mugę, tai verta paminėti, kad šiais metais joje dalyvavo rekordinis leidyklų skaičius – net 14, kurios lankytojams siūlė gausybę įvairiausių leidinių, juos buvo galima papuošti specialiu mugės antspaudu. Dauguma leidyklų atstovų glaudėsi viduje, tačiau buvo ir tokių, kurie nepabūgo žvarbaus oro ir savo knygų kariuomenę išrikiavo lauke.
Iki pat vakaro Elektrėnų, Vievio miesto Lazdynų Pelėdos ir teritorinių padalinių bibliotekų darbuotojai kvietė net į 4 edukacijas: lankytojai kūrė dienos ko­liažus, gamino ženklelius su mylimais ­herojais bei mazgų žmogeliukus. Mažiesiems taip pat vyko leidyklos organizuota edukacija apie knygų leidybą.
Mugės renginiai prasidėjo nuo nuotaikingo „Teatro P“ (aktorių Balio Ivanausko ir Artūro Dubakos) pasirodymo pagal lietuvių autorių poeziją vaikams. Vėliau ­poezijos gerbėjai susitiko su kraštiečiu poetu Almiu Grybausku, kuris pristatė naujausią poezijos rinkinį „bėgliai ∞ debesys“. Įpusėjus dienai gimnazistai gilinosi į poe­zijos subtilybes kartu su jaunaisiais poetais Linu Daugėla, Kristina Tamulevičiūte ir Alina Borzenkaite. Na, o visą mugę vainikavo gerai žinomos televizijos laidų vedėjos Editos Mildažytės knygos „Pely­nų medus“ pristatymas.
Ir mes ten buvome, knygų puslapius šiugždenome, su autoriais bendravome, karštą arbatą gėrėme. O tie, kurie neatėjo, patys kalti.

Aivaras VEIKNYS

