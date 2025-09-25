Radiatoriai ir renovacija: ką svarbu žinoti daugiabučių gyventojams?

Radiatoriai ir renovacija: ką svarbu žinoti daugiabučių gyventojams?

Renovacija Lietuvoje išlieka viena aktualiausių temų, nes ji leidžia daugiabučių gyventojams sumažinti šildymo išlaidas ir pagerinti gyvenimo kokybę. Didžiausias dėmesys dažniausiai skiriamas fasado šiltinimui ar langų keitimui, tačiau ne mažiau svarbus renovacijos elementas yra ir šildymo sistema. Būtent radiatoriai užtikrina, kad šiluma namuose būtų paskirstyta tolygiai ir efektyviai.

Kodėl radiatoriai svarbūs renovacijos metu?

Daugybėje senesnių daugiabučių vis dar naudojami seni, masyvūs ketaus radiatoriai, kurie šilumą paskirsto netolygiai ir dažnai yra neefektyvūs. Jie įkaista lėtai, sunkiai reguliuojasi, o šilumos nuostoliai yra dideli. Keičiant tokius radiatorius į naujus, galima ne tik padidinti patalpų komfortą, bet ir ženkliai sumažinti šilumos sąnaudas. Modernūs radiatoriai pasižymi geresne šilumos sklaida, todėl renovacijos metu jų pakeitimas yra viena iš svarbiausių priemonių.

https://unsplash.com/photos/a-white-radiator-in-a-room-N6KVqGA44ZI

Kokius radiatorius renkasi daugiabučių gyventojai?

Šiandien populiariausi yra plieniniai ir aliumininiai radiatoriai. Plieniniai radiatoriai yra ilgaamžiai, efektyviai paskirsto šilumą ir pasižymi įvairiomis formomis bei dydžiais. Aliumininiai radiatoriai greitai įkaista ir leidžia lengvai reguliuoti patalpų temperatūrą. Ketaus radiatoriai šiandien pasirenkami rečiau, nes jie labiau tinkami individualiems namams dėl savo masyvumo. Rinkoje siūloma daug įvairių gamintojų, tokių kaip Kermi, „Purmo“ ar „Vogel & Noot“, kurie siūlo modernius, estetiškus ir efektyvius sprendimus daugiabučiams.

Į ką atkreipti dėmesį keičiant radiatorius renovacijos metu?

Renovuojant svarbu, kad radiatoriai būtų parinkti pagal konkrečios patalpos šilumos poreikį. Per mažas radiatorius neužtikrins pakankamos šilumos, o per didelis eikvos energiją. Taip pat verta atkreipti dėmesį į gamintojo sertifikatus ir kokybę – tik patikimi gaminiai užtikrina ilgalaikį efektyvumą. Patikimus sprendimus siūlo „Kermi”, „Bosch“ ar „Viessmann“.

Papildomi aspektai: reguliavimas ir priežiūra

Vien tik radiatorių pakeitimas ne visada užtikrina maksimalų efektyvumą. Svarbu pasirūpinti tinkamu reguliavimu – termostatai leidžia palaikyti norimą temperatūrą ir padeda taupyti šilumą. Be to, šildymo sistemos oro išleidimas turėtų būti atliekamas reguliariai, kad radiatoriai veiktų sklandžiai. Galiausiai, labai svarbu, kad montavimą atliktų specialistai – tik tada galima tikėtis, kad nauja sistema tarnaus ilgai ir patikimai.

Renovacijos mastai Lietuvoje kasmet auga – vien 2024 metais buvo atnaujinti 333 daugiabučiai, iš kurių beveik 200 pasiekė B energinio naudingumo klasę. Tauragėje nuo 2013 m. renovuota 93 daugiabučiai namai, tai sudaro apie 16,5 % visų miesto daugiabučių, o pernai atnaujinti dar 11 pastatų. Tai rodo, kad modernių radiatorių keitimas yra itin aktualus klausimas, nes jis tiesiogiai susijęs su gyventojų sąskaitomis už šildymą ir gyvenimo komfortu.

Renovacijos metu tinkamai pasirinkti ir sumontuoti radiatoriai tampa esmine investicija, kuri užtikrina tiek mažesnes sąskaitas, tiek didesnį komfortą gyventojams. Tai detalė, kuri dažnai lieka šešėlyje, tačiau būtent ji lemia, kaip efektyviai namuose bus panaudota šiluma.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Dvarų širdys plaka iš naujo: ar paveldas gali išgelbėti mūsų tapatybę
Pakalniškiečių kieme – asmeninis muziejus po atviru dangumi
Krašto apsaugos ministerija:informuota visuomenė – grėsmėms pasiruošusi visuomenė
„Berner Rally Elektrėnai“: įspūdingi vaizdai žiūrovams, laimingos nelaimės ir elektrėniečių pasiekimai

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Lietuvos jaunieji buriuotojai dalyvavo RS „Feva“ taurėje Čekijoje
„Jūra miške“ improvizacinis projektas. M.K. Čiurlionio kūrinių motyvais. Rugsėjo 17 d. 18.30 val.
JUOZAS ERLICKAS „Už stiklinių lietaus grotų“Spalio 22 d. 18 val. ELEKTRĖNŲ kultūros centre
Premjera. Teatro komedija. „Viskas užimta“ su Simonu Storpirščiu.

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 46
Europos pulsas Nr. 41
Europos pulsas nr. 40
Europos pulsas nr. 39

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44
„Europos pulsas“ Nr. 43