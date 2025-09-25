Radiatoriai ir renovacija: ką svarbu žinoti daugiabučių gyventojams?

Renovacija Lietuvoje išlieka viena aktualiausių temų, nes ji leidžia daugiabučių gyventojams sumažinti šildymo išlaidas ir pagerinti gyvenimo kokybę. Didžiausias dėmesys dažniausiai skiriamas fasado šiltinimui ar langų keitimui, tačiau ne mažiau svarbus renovacijos elementas yra ir šildymo sistema. Būtent radiatoriai užtikrina, kad šiluma namuose būtų paskirstyta tolygiai ir efektyviai.
Kodėl radiatoriai svarbūs renovacijos metu?
Daugybėje senesnių daugiabučių vis dar naudojami seni, masyvūs ketaus radiatoriai, kurie šilumą paskirsto netolygiai ir dažnai yra neefektyvūs. Jie įkaista lėtai, sunkiai reguliuojasi, o šilumos nuostoliai yra dideli. Keičiant tokius radiatorius į naujus, galima ne tik padidinti patalpų komfortą, bet ir ženkliai sumažinti šilumos sąnaudas. Modernūs radiatoriai pasižymi geresne šilumos sklaida, todėl renovacijos metu jų pakeitimas yra viena iš svarbiausių priemonių.
Kokius radiatorius renkasi daugiabučių gyventojai?
Šiandien populiariausi yra plieniniai ir aliumininiai radiatoriai. Plieniniai radiatoriai yra ilgaamžiai, efektyviai paskirsto šilumą ir pasižymi įvairiomis formomis bei dydžiais. Aliumininiai radiatoriai greitai įkaista ir leidžia lengvai reguliuoti patalpų temperatūrą. Ketaus radiatoriai šiandien pasirenkami rečiau, nes jie labiau tinkami individualiems namams dėl savo masyvumo. Rinkoje siūloma daug įvairių gamintojų, tokių kaip Kermi, „Purmo“ ar „Vogel & Noot“, kurie siūlo modernius, estetiškus ir efektyvius sprendimus daugiabučiams.
Į ką atkreipti dėmesį keičiant radiatorius renovacijos metu?
Renovuojant svarbu, kad radiatoriai būtų parinkti pagal konkrečios patalpos šilumos poreikį. Per mažas radiatorius neužtikrins pakankamos šilumos, o per didelis eikvos energiją. Taip pat verta atkreipti dėmesį į gamintojo sertifikatus ir kokybę – tik patikimi gaminiai užtikrina ilgalaikį efektyvumą. Patikimus sprendimus siūlo „Kermi”, „Bosch“ ar „Viessmann“.
Papildomi aspektai: reguliavimas ir priežiūra
Vien tik radiatorių pakeitimas ne visada užtikrina maksimalų efektyvumą. Svarbu pasirūpinti tinkamu reguliavimu – termostatai leidžia palaikyti norimą temperatūrą ir padeda taupyti šilumą. Be to, šildymo sistemos oro išleidimas turėtų būti atliekamas reguliariai, kad radiatoriai veiktų sklandžiai. Galiausiai, labai svarbu, kad montavimą atliktų specialistai – tik tada galima tikėtis, kad nauja sistema tarnaus ilgai ir patikimai.
Renovacijos mastai Lietuvoje kasmet auga – vien 2024 metais buvo atnaujinti 333 daugiabučiai, iš kurių beveik 200 pasiekė B energinio naudingumo klasę. Tauragėje nuo 2013 m. renovuota 93 daugiabučiai namai, tai sudaro apie 16,5 % visų miesto daugiabučių, o pernai atnaujinti dar 11 pastatų. Tai rodo, kad modernių radiatorių keitimas yra itin aktualus klausimas, nes jis tiesiogiai susijęs su gyventojų sąskaitomis už šildymą ir gyvenimo komfortu.
Renovacijos metu tinkamai pasirinkti ir sumontuoti radiatoriai tampa esmine investicija, kuri užtikrina tiek mažesnes sąskaitas, tiek didesnį komfortą gyventojams. Tai detalė, kuri dažnai lieka šešėlyje, tačiau būtent ji lemia, kaip efektyviai namuose bus panaudota šiluma.