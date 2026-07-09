Apie į lūpas įdėtą žodį

Iškilmingumo pamaldoms pridėjo bažnytinio choro giedojimas ir jiems akompanuojantys vargonininkė Laima Mažuolytė bei svečiai Indrė Gerikaitė (vargonai) ir jos vyras Paulius Lukauskas (valtorna)
Sekmadienio, birželio 21 d., 10 val. šv. Mišių metu Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje skaitiniuose išgirdau žodžius: „Įdėtas žodis nėra skirtas pasilikti sau – jį būtina skelbti garsiai, drąsiai ir viešai“. Supratau, kad tikintiesiems, kurie pamaldose nedalyvavo, reikia papasakoti, kad tą sekmadienį pamaldos buvo ypatingos. Pirmiausiai, jas aukojo du elektrėniškiams svarbūs kunigai: atostogų grįžęs buvęs vikaras, dabar studijuojantis Popiežiškajame Biblijos institute Romoje Gintas Petkevičius ir jauniausias kunigas Lietuvoje, dabar Elektrėnuose tarnaujantis Tautvydas Dikčius. Šiais metais Kaišiadorių Vyskupija, kaip ir kitos penkios Vyskupijos, švenčia įkūrimo šimtmetį, tad dviejų tikinčiųjų pamėgtų kunigų aukojamas šv. Mišias pagrįstai galima priskirti jubiliejinėms pamaldoms. (1926 m. balandžio 4 d. popiežius Pijus XI paskelbė apaštalinę konstituciją Lituanorum gente. Ja buvo įkurta savarankiška Lietuvos bažnytinė provincija, kurią sudarė šie penki bažnytiniai administraciniai vienetai: Kauno arkivyskupija, Telšių vyskupija, Panevėžio vyskupija, Kaišiadorių vyskupija ir Vilkaviškio vyskupija).
Tokios mintys mane užplūdo to sekmadienio pamaldose, kurias aprašiau išgirdusi skaitinį: „Įdėtas žodis nėra skirtas pasilikti sau – jį būtina skelbti garsiai, drąsiai ir viešai“.
Iškilmingumo pamaldoms pridėjo bažnytinio choro giedojimas ir jiems akompanuojantys mūsų vargonininkė Laima Mažuolytė bei svečiai Indrė Gerikaitė (vargonai) ir jos vyras Paulius Lukauskas (valtorna). Svečiai po šv. Mišių tikintiesiems padovanojo išskirtinį sakralinės muzikos koncertą.
Šv. Mišios išskirtinės buvo tuo, kad abu kunigai įprastai pamokslo metu aiškiai ir išsamiai aiškina Šventą Raštą. Pamokslo pabaigoje dažniausiai taip užfiksuoja skaitinių temą, kad žmonės prisimena ir gali kitiems pacituoti. Kun. Ginto prieš trejetą metų elektrėniškiams išsakytą mintį: „Kai Dievas yra pirmoje vietoje, viskas yra savo vietoje“, daugelis prisimena iki šiol. O šio sekmadienio šv. Mišiose akcentuotas skaitinys buvo – nebijokite kalbėti, ką sužinote bažnyčioje. „Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, ir aš jį išpažinsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje. O kas išsigins manęs žmonių akivaizdoje, ir aš jo išsiginsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje“, – citavo Bibliją kunigas. Ta citata aktuali ne tik minint Vyskupijos jubiliejų, bet ir šiam laikmečiui, kai vis mažiau jaunuolių ateina mokytis į kunigų seminariją. Ir gal visai be reikalo. Kunigai dabar, kaip ir daugelis pasauliečių, gyvena įdomų, prasmingą ir darbais užimtą gyvenimą. Ir jei tokiose pamaldose, kaip vyko tą sekmadienį Elektrėnų bažnyčioje, būtų dalyvavę daugiau jaunuolių, tikrai būtų susižavėję šv. Mišias aukojusių jaunų kunigų nuoširdumu, išmintingumu, pozityvumu ir gal ne vienas būtų susimąstęs, kodėl jis nėra tarp jų…
Julija Kirkilienė