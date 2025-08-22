Elektrėnų bliuzo ir džiazo festivalis „Jaunystė“ grįžta – dvi dienos muzikos ir bendrystės

Rugpjūčio 29–30 dienomis Elektrėnų amfiteatras „Vaikų pasaulis“ vėl virs gyvos muzikos epicentru – vyks tradicinis Elektrėnų bliuzo ir džiazo festivalis „Jaunystė“. Šių metų renginys skiriamas festivalio įkūrėjui Viktorui Voronovui – žmogui, kurio idėjos ir meilė muzikai prieš kelis dešimtmečius pradėjo šią tradiciją.
Festivalio scena šiemet priklausys tiek publikai gerai pažįstamiems atlikėjams, tiek tarptautiniams vardams. Rugpjūčio 29-ąją bliuzo vakarą vainikuos Česlovas Gabalis su grupe „Pelenai“, o rugpjūčio 30-ąją džiazo programoje pasirodys vienas ryškiausių Graikijos džiazo muzikantų – kontrabosininkas ir kompozitorius Petros Klampanis.
Šių metų festivalis dalyvauja „Vilnius Mama Jazz“ mentorystės programoje. Jos dėka Elektrėnų publika išvys ir išgirs išskirtinę muzikinę patirtį – intriguojantį projektą „Keista Bjauri Žuvis“.
„Džiaugiamės, kad mažo miesto festivalis sugeba pritraukti tokio lygio atlikėjus kaip Petros Klampanis ir pristatyti Lietuvos muzikos scenos profesionalus. Tai rodo, kad kultūra Elektrėnuose ne tik gyva, bet ir sparčiai auga“, – sako organizatoriai.
Visa festivalio programa bus paskelbta netrukus, tačiau jau dabar aišku – laukia dvi intensyvios dienos, kupinos muzikos, netikėtumų ir geros nuo­taikos.
Festivalį dalinai finansuoja: Lietuvos kultūros taryba, Elektrėnų savivaldybė
Rėmėjai ir partneriai: Bistro „Paragauk Pats“, Vilnius Mama Jazz
Informaciniai partneriai: „Elektrėnų kronika“, „Elektrėnų žinios“
Draugai: Elektrėnų bendruomenė „Elektrėnų kraštas“, Elektrėnų turizmo informacijos centras
Renginys nemokamas.

