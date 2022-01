Eko granulės: kodėl verta jas rinktis?

Kaip jau ir pats pavadinimas išduoda, tai yra ekologiškas bei aplinkai draugiškas produktas. Dažniausiai medžio granulės gaminamos iš 100 % eglės medienos pjuvenų. Jos po džiovinimo proceso yra presuojamos į 6 mm diametro cilindrinės formos mažus ritinėlius, kurie daugeliui tikrai bus atpažįstami, kadangi toks biokuras paskutiniu metu yra itin populiarus bei dažnas pasirinkimas ne vieno namuose. Toks pasirinkimas neatsitiktinis, kadangi yra net keletas priežasčių, kodėl medžio granules naudinga rinktis būsto ar kažkokių kitų patalpų šildymui.

Pirmiausia, tai yra aplinką tausojanti kuro rūšis, kuri gaminama iš atsinaujinančių energijos šaltinių, naudojant medienos apdirbimo metu susidariusias atliekas – medžio pjuvenas ir dulkes. Kitu atveju šis produktas būtų paprasčiausiai išmetamas, tačiau sukūrus technologiją iš jų pagaminame eko granules , kurios sėkmingai pasitarnauja šildymui. Be to, šis kokybiškas produktas yra sudarytas vien tik iš natūralios medienos, be jokių pridėtinių cheminių medžiagų ar klijų, kas užtikrina, jog net ir degimo metu į aplinką neišsiskirs kenksmingos medžiagos.

Taip pat toks kuras yra gaminamas pasitelkiant unikalią technologiją, kuri leidžia mažame tūryje sutalpinti itin daug energijos, kuri vėliau išskiria atitinkamą kiekį šilumos. Ir visa tai dėka kaitros ir didelės suspaudimo jėgos, kuri tarsi viską supresuoja ir vieną visumą. Tam taip pat pasitarnauja ir unikalios medienos savybės, todėl toks produktas yra vien tik suspaustos eglės medžio pjuvenos ir dulkės, kurios tampa itin efektyviu kuru.

Itin paprastas sandėliavimas

Dėl savo išskirtinio kompaktiškumo eko granules gali būti itin lengvai bei patogiai sandėliuojamos. Todėl tam neprireiks jokios papildomos patalpos. Priešingai, negu šildant namus malkomis ar medžio drožlėmis, kurioms tikrai reikės nemažai vietos. Tuo labiau, kad toks produktas yra ir supakuotas kompaktiškai, dažniausiai maišais po 15 kilogramų, kuriuos galima tiesiog sukrauti vieną ant kito ir taip maksimaliai išnaudoti turimą vietą neužimant didelio ploto.

Galbūt skambės neįtikėtinai, bet granulių kūrenimui reikės žymiai mažiau nei kito analogiško medienos produkto. Tai lemia neįtikėtinas medžio granulių energinis efektyvumas, o tai reiškia, jog sudeginus net ir sąlyginai nedidelį produkto kiekį į aplinką išsiskiria daug šilumos. Tą puikiai įrodo ir itin mažas po kūrenimo susidarančių pelenų kiekis, praktiškai visa mediena sudega bei taip išskiria energiją šilumos pavidalu. O svarbiausia, kad deginant eko granules susidarę pelenai dar gali pasitarnauti ir kaip puiki trąša dirvai. Tokiu atveju galima sakyti, jog medžio granulės yra išnaudojamas maksimaliai.

Pagrindiniai granulių privalumai

Daugelis gana nesunkiai pasakytų, jog vienas iš didžiausių privalumų renkantis medžio granules yra kaina. Ji yra labai nedidelė lyginant su kitais šildymui naudojamais medienos produktais. Vertinant kainos bei kokybės arba šiuo atveju šilumos santykiu, šis produktas yra puikus pasirinkimas.

Taip pat tokia kuro rūšis gali būti naudojama ne tik individualiems namams šildyti, bet ir didesnėms patalpoms, kur naudojami pramoniniai katilai. Juose lygiai taip pat sėkmingai gali būti kūrenamos eko granules.

Efektyvų kiekvieno būsto ar patalpų šildymą garantuoja dar ir tai, jog pakankamai mažame tūryje granulių yra didžiulė medienos koncentracija. Būtent todėl visai nedidelio šio kuro kiekio pakanka, jog būtų galima sušildyti dideles erdves.