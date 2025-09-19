Dvarų širdys plaka iš naujo: ar paveldas gali išgelbėti mūsų tapatybę

Dvarų širdys plaka iš naujo: ar paveldas gali išgelbėti mūsų tapatybę

Šią vasarą turėjau nemažai kelionių, susitikimų regionuose, kur stūkso mūsų tautos dvasia senuose parkuose, piliakalniuose, dvaruose. Mačiau daug išpuoselėtų dvarų, sutikau daug puikių žmonių, kurie rūpinasi mūsų paveldu, etnokultūra. Bet teko pamatyti ir tas žaizdas, kurios dar vis prašosi pagalbos.
Etnokultūra – tai tautos savitumo išraiška, apimanti materialines ir nematerialines vertybes: architektūrą, tradicijas, papročius, meną. Lietuvoje vienas ryškiausių etnokultūros paveldo ženklų – dvarai, kurie ilgus šimtmečius buvo socialinio, ekonominio ir kultūrinio gyvenimo centrai. Šiandien jie užima ypatingą vietą diskusijose apie paveldo išsaugojimą, kultūros politiką ir tvarų turizmą.

Dvarai kaip kultūrinės atminties ženklai

19 a. Lietuvos dvarai atliko ne tik ūkines funkcijas, bet ir tapo švietimo bei meno židiniais. Juose veikė bibliotekos, buvo rengiami koncertai, puoselėjama lietuvių kalba ir kultūra, ypač tuo metu, kai carinė valdžia ją slopino. Dvarų architektūra, parkai ir ūkiniai ansambliai liudija europinės kultūros sklaidą Lietuvoje, kartu ­išlaikant vietinę tradiciją.
Svarbu suvokti, kad dvarai nėra vien istoriniai pastatai. Tai kultūrinės atminties vietos, kurio­se susilieja ­materialus paveldas ir nemateriali vertė: pasakojimai, legendos, papročiai, kurie formuo­ja vietos identitetą. Tad dvarai sudaro integralų etnokultūros lauką, jungiantį istoriją, meną ir tradicijas.

Šaltinis: Robertas Šarknickas, laikinai Elektrėnų sav. gyvenantis aktorius, visuomenininkas.

Rugsėjo 20 d. 12–17 val. Abromiškių dvaras kviečia į renginį, skirtą Europos paveldo dienai paminėti. Renginys suteiks progą praplėsti žinias apie Napoleoną I, leis sužinoti, kokius pėdsakus iškili istorinė asmenybė paliko mūsų krašte. Vyks edukacija, paskaitos ir parodos pristatymas.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Dvarų širdys plaka iš naujo: ar paveldas gali išgelbėti mūsų tapatybę
Pakalniškiečių kieme – asmeninis muziejus po atviru dangumi
Krašto apsaugos ministerija:informuota visuomenė – grėsmėms pasiruošusi visuomenė
„Berner Rally Elektrėnai“: įspūdingi vaizdai žiūrovams, laimingos nelaimės ir elektrėniečių pasiekimai

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Lietuvos jaunieji buriuotojai dalyvavo RS „Feva“ taurėje Čekijoje
„Jūra miške“ improvizacinis projektas. M.K. Čiurlionio kūrinių motyvais. Rugsėjo 17 d. 18.30 val.
JUOZAS ERLICKAS „Už stiklinių lietaus grotų“Spalio 22 d. 18 val. ELEKTRĖNŲ kultūros centre
Premjera. Teatro komedija. „Viskas užimta“ su Simonu Storpirščiu.

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 46
Europos pulsas Nr. 41
Europos pulsas nr. 40
Europos pulsas nr. 39

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44
„Europos pulsas“ Nr. 43