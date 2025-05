Dideliems darbams parodyti didelių ataskaitų reikia

Baseino direktorius įtikinėja tarybos narius pritarti įkainiams. Iš kairės: Giedrius Leskauskas, Barbora Vidauskienė, Audrius Valaiša ir Sigitas Važnevičius

Julija Kirkilienė

Balandžio posėdis vyko paskutinę mėnesio dieną ir tarybos nariams draugiškai diskutuojant svarbiais klausimais… Trumpai apžvelgsime, ką politikai nutarė, o kam reikia informacijos daugiau, visada gali pasižiūrėti tiesioginės transliacijos įrašą https://video.elektrenai.lt/conferences

Administracijos darbai

Posėdis pradėtas buvo informacija ir diskusijomis apie atliekų išvežimo ir rūšiavimo problemą dėl kilusio gaisro Vilniuje atliekas rūšiuojančioje gamykloje „Energesman“. Į šią gamyklą atvežamos komunalinės atliekos iš Vilniaus apskrities, kuriai priklauso aštuo­nios savivaldybės: Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono, Trakų, Elektrėnų, Ukmergės, Švenčionių, Šalčininkų bei Širvintų. Po gaisro dalis Vilniaus apskrityje susikaupusių atliekų buvo nukreipta į kitus regionų atliekų tvarkymo centrus, o dalis buvo vežamos saugoti į sąvartyną Kazokiškėse. Meras trarybos narius informavo apie pastangas įtikinėjant regiono savivaldybių merus atliekų į Kazokiškes nevežti.

Pirmas svarstomas darbotvarkės klausimas buvo savivaldybės administracijos 2024 m. ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Ataskaitos visada yra informatyvios, juolab kad pateikiamos gražiai vizualiai paruoštos. Elektrėnų savivaldybės taryba 2024 m. pateikė svarstymui 294 sprendimų projektus, priimti 278 sprendimai, kuriuos administracija vykdo. Ataskaitoje surašyti visi skaičiukai, kiek išleista potvarkių, įsakymų, sutarčių, leidimų, gauta ir išsiųsta prašymų ir t.t. Ataskaitoje taip pat pateikta įdomi Civilinės metrikacijos skyriaus informacija. Per 2024 metus savivaldybėje įregistruoti 145 gimimai, iš jų dvi poros dvynukų, 67 berniukai ir 78 mergaitės. 4 gimimai registruo­ti nenurodant tėvo, įregistruoti 45 tėvystės pripažinimai. Mirtys įregistruotos 344. Įregistruotos 77 santuokos ir 54 ištuokos. Ataskaitoje surašyti visi atstovavimai teis­muose ir administracinėse bylose.

Savivaldybės administracijoje dirba apie 170 darbuotojų, atas­kaitoje taip pat surašyta, kiek ir kokioms reikmėms skiriami biudžeto pinigai. 259 puslapių ataskaitoje surašyta visa savivaldybės administracijos veikla, o į ją pasigilinus, net didžiausias skeptikas negalėtų pasakyti, kad „kontoroje“ žmonės nieko neveikia. Vien tokią ataskaitą sudaryti reikalingas didelis darbas. Tarybos nariai tai suprato, todėl administracijos direktorei Jekaterinai Goličenko padėkojo.

Finansinės ataskaitos

Kitą svarbų dokumentą tarybai svarstyti teikė Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Oksana Salecienė. Vienbalsiai tarybos nariai pritarė strateginio plano 2024 m. įgyvendinimo ataskaitai. Tame dokumente vizualiai irgi pateikta daug svarbios informacijos. 2024 m. Elektrėnų savivaldybės strateginis veiklos planas buvo įgyvendintas 97,6 proc. Pagrindinė priežastis, dėl ko neįvykdytos ar iš dalies įvykdytos priemonės,–finansavimo trūkumas, projektų vėlavimas. Dalis priemonių nebuvo įgyvendinama, nes nebuvo tam poreikio. Strateginį veiklos planą sudaro šešios programos: Savivaldybės valdymo programa, Švietimo ir ugdymo programa, Socialinės apsaugos plėtojimo programa, Darnios veiklos programa, Kultūros veiklos ir sporto plėtojimo programa bei Verslo ir turizmo plėtros bei žemės ūkio konkurencingumo skatinimo programa. 2024 m. įgyvendinant 2024–2026 m. strateginio veiklos plano 6 programas, numatyta buvo įvykdyti 203 priemones, iš jų 190 buvo finansuotos ir vykdomos, 13 priemonių nebuvo vykdoma, nes nebuvo poreikio arba dėl finansavimo trūkumo. Strateginio veiklos plano programos finansuojamos iš įvairių šaltinių: Europos Sąjungos ir kitų tarptautinės paramos lėšų, savivaldybės biudžeto, aplinkos apsaugos rėmimo specialio­sios programos, pajamų už teikiamas paslaugas ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą, kitų šaltinių. 2024 m. daugiausia lėšų panaudota Švietimo ir ugdymo bei Socialinės apsaugos plėtojimo programoms įgyvendinti. Savivaldybės valdymo programai panaudota per 8 mln., Švietimo ir ugdymo programai panaudota per 25 mln., Socialinės apsaugos plėtojimo programai – per 15,5 mln., Darnios veiklos programai panaudota beveik 9 mln., Kultūros veiklos ir sporto plėtojimo programos funkcijų vykdymui panaudota beveik 4,7 mln., Verslo ir turizmo plėtros bei žemės ūkio konkurencingumo skatinimo programos funkcijų vykdymui panaudota per 12 mln. eurų. Aprašyti, kas už tų pinigų slypi, neužtektų kelių laikraščio numerių, todėl, kam įdomu, informaciją visada galima surasti savivaldybės internetinėje svetainėje. Kas nesinaudoja internetu, galima paprašyti atsispausdinti ant popieriaus lapo ir išstudijuoti.

Taryba taip pat vienbalsiai pri­tarė pakeisti vasario posėdyje patvirtintą biudžetą 2025–2027 metams. Biudžetas dabar planuojamas ne vieniems, o trejiems metams. Biudžetas tikslinamas dėl planuojamų lėšų pokyčių. Opozicijoje dirbantis Edvardas Baleišis gyrė savivaldybės biudžetą, lygindamas jį su kaimynystėje esančios didesnės savivaldybės 1 milijonu mažesniu biudžetu nei Elektrėnų.

Nepatvirtino ataskaitos

Tarybos nariai ilgiausiai diskutavo dėl baseino kainų nustatymo. Vieni siūlė kainas mažesnes, kiti lygino su kitų panašių įstaigų kainomis, dar kiti domėjosi, kada bus įvestos šeimos kortelės. Diskutavo tarybos nariai iki pietų, o po pietų sugrįžo gerai nusiteikę ir nutarė kainas priimti tokias, kokios pateiktos pasiūlyme, o kituose posėdžiuose jas tikslinti. Taryboje taip pat buvo tvirtinami savivaldybei priklausančių įstaigų ataskaitų rinkiniai. Ilgiausiai tarybos nariai diskutavo svarstydami Sveikatos centro, Sporto cent­ro ir Elektrėnų ligoninės metinių ataskaitų rinkinius. Sveikatos cent­ro direktorės Editos Paberalienės klausinėjo apie pacientų skaičiaus mažėjimą, Sporto centro direktoriaus – apie naujas sporto šakas, o ligoninės direktorius Žydrūnas Martinėnas tarybos narių neįtikino, kad ligoninėje paslaugos teikiamos, kaip planuota, todėl dauguma tarybos narių ataskaitai nepritarė. Dėl to, kad nepatvirtino ataskaitos, bėdos yra tiek, kad direktoriui tarybos nariai, įstaigos steigėjai, pasiuntė žinią dėl paslaugų gerinimo.

Taryba pritarė, kad Ūkio plėtros ir investicijų skyrius teiktų projektą „Sveikatingumo centras ant Vievio ežero kranto“, tikėdami gauti dalį finansavimo pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros kvietimą vietos veiklos grupėms teikti Sumanių kaimų strategijas, įgyvendinant Žemės ūkio ministerijos finansuojama intervencinę priemonę „Sumanieji kaimai“.

Posėdyje apsvarstyta buvo ir pritarta dvidešimt devyniems sprendimų projektams, vienam nepritarta. Posėdis užbaigtas Kęstučio Vaitukaičio pasiūlymu daugiau dėmesio skirti civilinės saugos priemonėms.