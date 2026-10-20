Angelų sargų dieną – padėka tiems, kurie saugo ir padeda

Angelų sargų dienos tradicija – bendra nuotrauka, tik vis kitoje savivaldybės bažnyčioje
Virginija Jacinavičiūtė
Spalio 2-ąją Vievio Šv. Onos bažnyčioje paminėta Lietuvos policijos profesinė šventė – Angelų sargų diena. Ši diena skirta ne tik pasveikinti policijos pareigūnus, bet ir prisiminti išėjusius Anapilin, padėkoti pareigūnams už jų tarnybą ir atsidavimą.
Šv. Mišias aukojęs Vievio parapijos klebonas Alfonsas Kelmelis kvietė melstis už amžinybėn išėjusius pareigūnus, už šiandien visuomenės saugumu besirūpinančius policijos darbuotojus ir jų artimuosius. Pasak klebono, būtent šeimos geriausiai mato, kokia nelengva yra pareigūno misija – jos laukia grįžtančių artimųjų iš darbo, kuriame netrūksta rizikos, įtampos ir atsakomybės.
Pamoksle klebonas akcentavo, kad policijos pareigūno darbas yra tikroji tarnystė, paremta dvasinėmis vertybėmis, empatija, atjauta ir nuoširdžiu noru padėti kitam žmogui.
Šv. Mišias savo giesmėmis praturtino Vievio parapijos choras „Palaimintos širdys“. Jame kartu su šeima gieda ir pareigūnas veteranas Gintaras Jančiauskas.
Mintį apie policijos darbą kaip tarnystę tęsė ir sveikinimo žodį taręs policijos komisariato viršininkas Saulius Kazlauskas. Sveikindamas pareigūnus jis pabrėžė, kad šią profesiją žmonės dažnai pasirenka iš pašaukimo, o kasdienėje tarnyboje stengiasi įgyvendinti pagrindinę policijos misiją – saugoti, ginti ir padėti.
Komisaras išreiškė viltį, kad ateityje keisis valstybės požiūris į pareigūnus, kad jų darbas bus tinkamai įvertintas, o visuomenei tarnaujantys pareigūnai galės gyventi oriai, nes bus pakankamai aprūpinti.
Elektrėnų savivaldybės bendruomenės vardu pareigūnus pasveikino meras Gediminas Ratkevičius. Jis dėkojo už atsidavimą profesijai, kasdienį darbą, kuriame netrūksta pavojų ir atsakomybės, taip pat pareigūnų šeimoms, kurios supranta ir palaiko savo artimuosius.
„Labai vertinu policijos ir savivaldybės bendradarbiavimą, nes matau, kad tai yra kelias į saugesnį mūsų bendruomenės gyvenimą“, – sakė meras.
Už nepriekaištingą tarnybą, indėlį į Elektrėnų savivaldybės viešosios tvarkos užtikrinimą ir gyventojų saugumą meras įteikė padėkas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Elektrėnų policijos komisariato darbuotojams. Jiems palinkėta stiprybės, drąsos ir ištvermės kasdienėje tarnyboje, prasmingų darbų, nuoširdaus žmonių dėkingumo ir pasididžiavimo savo profesija.
Padėkos įteiktos Veiklos skyriaus tyrėjoms Eglei Hincei ir Gretai Tenenei; Veiklos skyriaus vyriausiosioms tyrėjoms Erikai Venskutonienei, Simonai Pučinskaitei, Anai Pučienei; Veiklos skyriaus specialistei Živilei Misiūnienei; Reagavimo skyriaus jaunesniajai tyrėjai Laurai Šustavičienei; Reagavimo skyriaus vyriausiajam patruliui Rimvydui Degučiui; Reagavimo skyriaus vyresniajam tyrėjui Airidui Klinkevičiui. Elektrėnų policijos komisariato administratorė Laima Stanulionė apdovanota už profesionalumą, atsakingumą bei nepriekaištingą kasdienio darbo organizavimą.
Pareigūnus sveikino ir Elektrėnų savivaldybės seniūnai. Jie įteikė glaudžiai susodintų kaktusų kompoziciją. Gilučių seniūnė, buvusi pareigūnė Neringa Bubelevičienė komentavo, kad pasirinktas augalas nėra atsitiktinis, kaktusas ištvermingas, turi apsaugą – spyglius. Glaudžiai vienas prie kito susodinti augalai simbolizuoja ir tarpusavio atramą. Šia simboline dovana norėta pareigūnams palinkėti, kad kasdieniame darbe jie taip pat turėtų apsaugą, palaikymą ir žmones, į kuriuos visada galėtų atsiremti.
Profesinės šventės proga policijos pareigūnus sveikino Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovas Jonas Chveduk, taip pat pareigūnai veteranai Gintaras Jančiauskas ir Sigitas Važnevičius.
Po šv. Mišių policijos pareigūnai klausėsi nuostabaus Vievio meno mokinių ir mokytojų koncerto, kuris, kaip pastebėjo renginio vedėjas Vytautas Mikalauskas, išsiskyrė profesionalumu ir nuostabiu repertuaru.
Koncertas simboliškai pradėtas kompozitorės, vargonininkės Liaudos Vaitkūnaitės kūriniu „Saugoti, ginti, padėti“, kurį kartu atliko solistas Rolandas Aidukas.
Šventiniame koncerte taip pat pasirodė smuikininkė Erika Eli Švenčionytė, jai akompanavo Eglė Vosyliūtė, koncertavo gitaristas Miroslavas Janovičius ir kanklininkė Birutė Giraitytė.
Šventės dalyviams muzika tapo gražiu priminimu, kad greta tarnybos, atsakomybės ir kasdienių iššūkių visuomenės saugumą kuriame ir per bendrystę, pagarbą bei gebėjimą būti vieni kitiems atrama.